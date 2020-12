Les dagens VG her!

Statsminister Erna Solberg (H) takker Sverige og tror det blir mulig med ferie i utlandet til sommeren. Og så har hun en bønn til deg - og norsk ungdom i julen og nyttårsaften.

I dette juleintervjuet freder hun sine statsråder, sier hva vi kan lære av Trump og så forteller hun at hun ikke liker øl - og om en vei til himmelen uten bompenger.

Erling Braut Haaland (20) er kåret til 2020s største norske idrettsutøver av VG. Unggutten hyller gamle og nåværende helter, ser tilbake på sine største øyeblikk og forklarer nøkkelen til den enorme suksessen.

På jobb har vi fulgt dem mens de redder liv, trøster, gråter og ler. Men ambulansearbeiderne i NRK-serien «113» vet å koble av når de endelig har fri. Vi er blitt kjent med heltene som redder liv, viser omsorg, havner i uvirkelige dramaer og i neste øyeblikk evner å le og spøke. Men hva gjør de etter at arbeidsklærne er tatt av, vakttelefonen overlevert, og de vender tilbake til sitt private jeg?

Noen bruktskatter er mulig å videreselge til en langt høyere pris enn du kjøpte dem for. Her er ekspertrådene for deg som ønsker å ta bruktsalget et steg videre.

