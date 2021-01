PÅ JOBB: Hundrevis av helse- og beredskapsansatte har vært på jobb i skredområdet. En av dem er Stine Sandum Mondal. Foto: Gisle Oddstad, VG

Stine evakuerte gamle ved skredkanten: − Jeg var veldig redd

GJERDRUM (VG) I mørket jobber fembarnsmor og ambulansearbeider Stine Sandum Mondal med evakuering av beboere i området tett ved skredkanten. Skredkanten er noen titalls meter unna. Hun ser den ikke, men vet at den er der.

Hjemme i julestua forteller ambulansearbeideren om opplevelsen grytidlig onsdag.

– Jeg var veldig redd, sier Stine som er tillitsvalgt i Fagforbundet.

Hun er en av mange hundre helse- og redningsarbeidere som har vært på jobb for å redde liv etter skredet i Gjerdrum.

Stine Sandum Mondals jobb var å evakuere beboere fra omsorgsboliger og sykehjem langs skredkanten. Underveis blir hun og kollegaene omdirigert til oppstillingsplassen der redningshelikopteret skal levere de som eventuelt blir funnet i skredområdet.

Stine og makkerne forberedes på å kjøre skredrammede som trenger medisinsk bistand. Rundt henne pågår en av de største redningsoperasjonene i Norge siden 22.juli.

fullskjerm neste LETER: Politihelikopteret ligger over rasområdet. Bak husene er det komunale sykehjemmet.

Stresset

Halvannet døgn etter at jordmassene raste ut ved boligfeltet øst for Ask i Gjerdrum, er minst 1500 mennesker evakuert fra rasfarlige boligområder. 10 personer er fortsatt savnet. Fem personer har vært innlagt på sykehus, en av dem med alvorlige skader. I følge opplysninger til VG skal flere ha vært lagt inn på sykehus på grunn av nedkjøling.

– Jeg har grått i hele dag og har kjent på et veldig stress, sier Stine.

Når VG sent onsdag kveld møter henne hjemme i det julepyntede 100 år gamle huset på Minnesund, pågår redningsoperasjonen fortsatt for fullt i Gjerdrum. Et nytt området er evakuert, denne gang nord for Ask sentrum.

Fortsatt henger helikoptre over skredområdet. Redningspersonell med spesialkompetanse kommer og går rundt kulturhuset på Ask som operativt hovedkvarter for redningsaksjonen. Kommunens ansatte jobber med vanntilførsel til gårdene. Redningshunder luftes, førerne venter på å få slippe dem til på søk.

Aktivitet

NATTSØK: Helikoptre har lyst opp området i timevis. Fortsatt letes det etter overlevende. Foto: Kyrre Lien

Kvelden startet med 15 savnede. Når politiets operative leder Roger Pettersen får avløsning, er antall savnede fortsatt 10.

Natt til onsdag hadde Stine vakt. Hun synes hun har verdens beste jobb. Hun og makkeren har en lærling med på jobb, lærlingen er midt i sitt første lærlingeår. Ved 04-tiden hadde ambulanseteamet vært ute på et oppdrag og returnert til basen i Eidsvoll.

Stine slapper av i ei seng, det er midt på natten og rolig. Hun hører fjernt at noe foregår på sambandet. Ambulansen på Jessheim blir kalt ut litt etter klokken 04 og Stine lurer på hva som skjer.

– Klokken 04.25 får vi et kode1-oppdrag. Det betyr blålys. Vi er på vei veldig raskt, forteller Stine.

Når hun og makkeren kjører inn mot skredområdet, blir de stående som nummer 17, i rekken av 26 ambulanser.

– Hva er det vi skal ut på, tenker Stine. Hun skjønner at det er alvor. Store boliger har sklidd ut. Det kommer mye informasjon på sambandet.

– Jeg ble forferdelig stressa, sier Stine.

De skal hente ut personer i leiligheter og hus langs skredet. Skredet spiser seg innover mot nye hus. Et sykehjem skal evakueres. 35 gamle mennesker er ikke trygge på sykehjemmet, femti meter fra kanten av skredet. Beboerne skal flyttes til ledige rom på sykehjem i nabokommunene.

Stine Sandem Mondal, makkeren og kollegaene på de andre ambulansene går systematisk fra dør til dør. Beboere i omsorgsboliger skal også evakueres. Brannvesenet har vært der før dem og vekket beboerne. Mange av de som må ut av hjemmet sitt midt på natten, hører dårlig og forstår lite av det som skjer.

– Vi jobber i lyset fra gatelysene på baksiden av sykehjemmet og ser ikke raskanten. Den veien er det helt mørkt. I etterkant har noen av omsorgsboligene rast ut. Det er skremmende.

HELSE: Ambulanser fra hele Østlandet ble sendt til Gjerdrum. De kom blant annet fra Fredrikstad, Drammen og Innlandet. Foto: Tomm W. Christiansen

I stedet for å kjøre sykehjemsbeboere venter Stine og makkerne på at helikopteret skal gjøre funn. De blir i skredområdet til klokken 09.30. Da kjørte de tilbake til basen på Eidsvoll.

– Det er først der vi ser de første bildene fra skredet. Jeg fikk en reaksjon da jeg satte meg i bilen og fikk ringt mannen min. Da begynte jeg å grine, sier Stine.