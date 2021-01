FORESLÅTT VRAKET: Et flertall i Oslo Høyres bystyregruppe vil sparke gruppeleder Øystein Sundelin. Foto: Terje Pedersen / NTB

Opprøret mot Oslo Høyre-topp: Derfor vil de kaste ham

Flertallet i Oslo Høyres bystyregruppe vil kaste sin egen gruppeleder, Øystein Sundelin (35). De anklager ham for løgn og ukultur - og for å ha ønsket å ansette en venn.

Publisert: Nå nettopp

Over 20 av 33 medlemmer og varamedlemmer i Oslo Høyre bystyregruppe har signert et forslag om å kaste dagens gruppeleder, Øystein Sundelin, og erstatte ham med nåværende nestleder Anne Haabeth Rygg.

«Årsaken til dette er at nåværende gruppeleder etablerer en ukultur som undergraver den gjensidige tilliten som bystyregruppen er avhengig av», skriver de i dokumentet, som VG har fått tilgang på.

De mener at Sundelin «holder informasjon tilbake og forteller usannheter for å få voteringer og beslutninger til å gå i sin favør».

– Jeg vil sterkt bestride det, sier Øystein Sundelin i en kommentar til VG.

Saken skal etter planen behandles i et møte i bystyregruppen på mandag.

– Nødt til å handle

Sundelin tok over som gruppeleder i oktober 2019, etter Eirik Lae Solberg.

– Det er en ulykkelig situasjon som jeg virkelig hadde ønsket at vi kunne slippe, men jeg har etter hvert innsett at vi er nødt til å handle. Et flertall av medlemmene og varamedlemmene har kommet til at vi må bytte ut gruppelederen i vår bystyregruppe, sier Solberg.

Han ledet byrådsgruppen til Høyre fra 2015 til 2019 og var byrådslederkandidat i 2019, da han tapte kampen mot Aps Raymond Johansen.

ÅPENT OPPGJØR I OSLO HØYRE: Eirik Lae Solberg tar et kraftig oppgjør med gruppeleder Øystein Sundelin. Foto: Helge Mikalsen

På spørsmål om hvordan han reagerer på at et så stort antall i bystyregruppen ønsker å kaste ham, svarer Sundelin:

– Nei, det er jo ikke noe hyggelig. Det at det er basert på en del antakelser og ting som egentlig har vært forklart og har blitt ryddet opp i, og som ikke burde vært grobunn for mistillit i det hele tatt, gjør at jeg blir litt overrasket.

Sundelin mener det er politisk uenighet om blant annet bymiljøpolitikk som ligger bak.

– Jeg tror det handler mye om strategisk uenighet og hvilken retning ønsker man å ta det, sier han.

Solberg er ikke enig.

– Det dreier seg om et mønster hvor han forteller usannheter og holder tilbake informasjon.

Konkrete anklager

Solberg viser til flere konkrete saker som bakgrunn for det uvanlige skrittet flertallet i Oslo Høyres bystyregruppe nå tar.

Sundelin er uenig i Solbergs fremstilling av av disse sakene, og nekter for å ha løyet eller holdt tilbake informasjon.

Solberg viser blant annet til en e-post Sundelin sendte ut søndag 13. desember 2020.

– Han innstilte overfor gruppestyret på å ansette en nær venn som rådgiver i bystyregruppen i gruppestyrets møte dagen etter, 14. desember. Dette skjedde uten noen forutgående prosess og uten at gruppestyret hadde drøftet at det skulle foretas en ansettelse nå. Og uten at stillingen var lyst ut.

Sundelin mener det var store og omforenende runder i forkant av ansettelsen, og at prosessen endte opp i korrekt form.

– Og det har da blitt en åpen prosess, sier Sundelin.

– Var det på ditt initiativ eller andres?

– Vi ble enige om fremgangsmåte til slutt.

Sundelin bekrefter at e-posten med ansettelsesforslaget ble sendt dagen før møtet, og at fristen var kort.

– Ja, det ble det jo. Men det ble drøftet i lang tid at man skulle gjøre en ansettelse.

– Ser du problemer med å ansette en venn?

– Det er mange problemer med det, men i politikken er det etter hvert svært mange man er blitt kjent med.

Sundelin vil ikke svare på hvor nært vennskapet er.

– Solberg sier at stillingen ikke ble lyst ut?

– Det har den da blitt. Det er slik i politikken at man må kunne ha noen nære medarbeidere som må kunne være tett på i det som er en ganske travel hverdag og der alle dagene er svært forskjellige, sier Sundelin og fortsetter:

– Noen nært på som hjelper gjennom sånne dager er viktig for alle politikken. For å kunne få en person som kunne hjelpe meg med det, så måtte det også være en person du vet du kan ha nært.

VAR TOPPKANDIDAT: Eirik Lae Solberg var Høyres byrådslederkandidat i 2019. Han måtte se seg slått av Aps Raymond Johansen, som dannet byråd sammen med blant annet Lan Marie Berg. Her på en av Oslos nye trikker i 2019. Foto: Terje Bringedal

– Fortalte usannheter

Solberg viser også til at en annen sak, der en fraksjonsleder for kultur og utdanning varslet at hun ønsket å fratre vervet og en ny fraksjonsleder skulle velges, ifølge ham.

– Han informerte ikke gruppen om at han ville redusere godtgjørelsen fra 100 prosent til 40 prosent og heller ikke at den nye fraksjonslederen ikke skulle være talsperson for dette området. Det er oppsiktsvekkende. Vi kan ikke sette munnkurv på de vi velger til å lede viktige felt, sier Solberg, som var leder av Oslo Høyres bystyregruppe i 2015 til 2019 og partiets byrådskandidat i 2019, da han tapte mot Raymond Johansen (Ap).

Sundelin mener han bare gikk tilbake til de stillingsprosentene Solberg selv hadde foreslått under konstitueringen ett år tidligere.

Sundelin: – Stemmer rett og slett ikke

Solberg sier også dette om den samme prosessen:

– Han fortalte usannheter om at en annen person kunne være interessert i en 100 prosent stilling. I virkeligheten hadde vedkommende gitt skriftlig uttrykk for at dette ikke var aktuelt.

Sundelin tar avstand fra beskrivelsen.

– Det stemmer rett og slett ikke. Det er rett og slett misforstått, sier Sundelin.

– Du mener at du ikke har løyet?

– Jeg har ikke det.

VIL TA OVER: Anne Haabeth Rygg er innstilt på å ta over som gruppeleder. Foto: Kjell Håkon K. Larsen

– Manglende tillit

Nestleder Anne Haabeth Rygg er klar til å ta over:

– Det er en kinkig sak, men det dreier seg om en rekke forhold hvor nåværende gruppeleder har etablert en ukultur som undergraver den gjensidige tilliten som bystyregruppen er avhengig av, sier hun til VG og fortsetter:

– Han holder informasjon tilbake for å få voteringer og beslutninger til å gå i sin favør. Dette skaper manglende tillit internt i gruppen, og overfor andre partier. Det undergraver gruppens evne til å være den politiske opposisjonsstemmen velgerne forventer av oss.

– Strategisk uenighet

Sundelin mener det i stor grad handler om strategisk uenighet.

– Vi hadde en strategi inn mot valget i 2019 som tross alt sendte oss seks prosentpoeng ned i Oslo.

– Det handler om at vi har både velgere og medlemmer som trekker i alle retninger når det kommer til særlig bymiljøpolitikk og parkering, hvor jeg har ønsket en mer moderat linje inn mot sentrum. Det er det krevende å få gehør for.

– Du kommer ikke til å gå av frivillig?

– Nei, vi må votere. Det må gjøres. Det er et mistillitsforslag som må få støtte, som er starten på fremgangsmåten.

I forslaget kommer Høyre-politikerne med seks forslag, som skal voteres over på bystyregruppens møte mandag 11. januar (se faktaboks under).

Dette er forslaget: Behov for endringer i sammensetningen i Oslo Høyres bystyregruppe Vi foreslår at det gjøres endringer i bystyregruppens sammensetning. Årsaken til dette er at nåværende gruppeleder etablerer en ukultur som undergraver den gjensidige tilliten som bystyregruppen er avhengig av. Han holder informasjon tilbake og forteller usannheter for å få voteringer og beslutninger til å gå i sin favør. Dette skaper manglende tillit internt i gruppen, og overfor andre partier. Det undergraver gruppens evne til å være den politiske opposisjonsstemmen velgerne forventer av oss. Øystein Sundelin har ikke lenger vår tillit til å være gruppeleder for Oslo Høyres bystyregruppe. Vedtaksforslag: Øystein Sundelin fratrer som gruppeleder for Oslo Høyres bystyregruppe, og andre verv han er valgt til i kraft av å være gruppeleder og heltidspolitiker. Anne Haabeth Rygg tiltrer som ny gruppeleder for Oslo Høyres bystyregruppe Ola Kvisgaard tiltrer som nestleder for Oslo Høyres bystyregruppe. Venstre får vervet som leder av Byutviklingsutvalget, Høyre får nestlederen i kultur – og utdanningsutvalget. Høyres fraksjonsleder i Kultur- og utdanning velges til nestleder i utvalget. Afshan Rafiq trer inn i vervet som fraksjonsleder for Høyre i byutviklingsutvalget. Endringene trer i kraft umiddelbart, men leder og nestlederverv i utvalgene kan først effektueres i bystyrets førstkommende møte 27. januar 2021. Vi ber om at disse forslagene settes på dagsorden, og voteres over i gruppens møte 11. januar 2021. Vis mer

I tillegg til å erstatte Sundelin med Haabeth Rygg, vil de fjerne ham fra andre verv han er valgt til i kraft av å være gruppeleder og heltidspolitiker.

De vil ha Ola Kvisgaard som ny nestleder når Haabeth Rygg rykker opp, og forslår også en omrokering av utvalgsverv mellom Høyre og Venstre.

– De har foreslått for oss en rokade av verv på Rådhuset, som vi har takket nei til, sier Venstres gruppeleder, Hallstein Bjercke, til VG.

Sundelin blir kastet hvis de 20 som står bak forslaget stemmer for det på mandag. Vervet som bystyremedlem er folkevalgt, og Sundelin er valgt fra 2019 til 2023, og sitter uansett i Høyres bystyregruppe sammen med dem som eventuelt vraker ham.

INFORMERT I DAG: Leder i Oslo Høyre, Heidi Nordby Lunde, sier hun ble kjent med anklagene fredag morgen. Foto: Thomas Andreassen

Leder i Oslo Høyre, Heidi Nordby Lunde, sier det er bystyregruppen som avgjør hvem som skal lede dem.

– Jeg har ikke tidligere blitt orientert om de anklagene som rettes mot Sundelin, før jeg ble informert i dag tidlig. Det er bystyregruppen som velger hvem som skal være leder og nestleder, sier Lunde, som ikke sitter i bystyret, men på Stortinget.

– Det blir derfor opp til bystyregruppen å avgjøre dette på gruppemøtet på mandag.

Hun legger til at det beste hadde vært om anklagene og saken først hadde blitt behandlet i gruppen, før det havnet i mediene.