KRITISK: Ifølge VGs kilder sa bystyrevara Kristoffer Gustavsen at han mener at nyvalgt gruppeleder Anne Haabeth Rygg har brutt Høyres etiske retningslinjer. Foto: Kjetil Ree / Wikimedia

Kilder til VG: Anklaget ny Oslo Høyre-topp for regelbrudd

Under Oslo Høyres gruppemøte mandag kveld ble nyvalgt gruppeleder Anne Haabeth Rygg beskyldt for å bryte partiets etiske retningslinjer, ifølge VGs kilder.

Publisert: Nå nettopp

Hele 11 av 33 i Oslo Høyres bystyregruppe stemte heller blankt, enn å stemme for den nye lederen.

Anne Haabeth Rygg erstatter Øystein Sundelin som gruppeleder. Sundelin ble anklaget for løgn og foreslått vraket av et flertall i bystyregruppen. Mandag trakk han seg, få timer før skjebnemøtet.

VG har snakket med flere kilder som var til stedet på det digitale møtet, som varte i litt over to timer.

De forteller at bystyrevara Kristoffer Gustavsen kritiserte Ryggs uttalelser til VG fredag, der hun sa at Sundelin «har etablert en ukultur som undergraver den gjensidige tilliten som bystyregruppen er avhengig av».

VG har kontaktet Gustavsen, som sier at han ikke ønsker å kommentere hva som skjer på lukkede møter.

NY GRUPPELEDER: Anne Haabeth Rygg. Foto: Hallgeir Vågenes

«Krystallklare brudd»

Gustavsen skal ha sagt at uttalelsene var krystallklare brudd på Høyres interne regler og etiske retningslinjer, og at brudd på reglene må sanksjoneres.

Ifølge VGs kilder sa bystyrevaraen også at han ikke har tillit til Rygg.

I de etiske retningslinjene står det at det skal være «rom for å diskutere hvem som er best egnet uten svertekampanjer mot den kandidatene man ikke ønsker».

Alle bystyrekandidatene måtte undertegne en kandidatkontrakt før valget i 2019, der det står at de folkevalgte skal følge de etiske retningslinjene.

I kontrakten står det også at «negativ omtale av kandidater på Høyres liste for å fremme eget eller andres kandidatur ikke er akseptert i Oslo Høyre».

Brudd på Høyres etiske retningslinjer kan føre til advarsler, irettesettelser, suspensjon eller eksklusjon.

Gustavsen sa på møtet at han mener Ryggs uttalelser til flere medier bryter med partiets interne regler, blant annet viste han til en uttalelse til VG på fredag, får VG opplyst:

– Han holder informasjon tilbake for å få voteringer og beslutninger til å gå i sin favør. Dette skaper manglende tillit internt i gruppen, og overfor andre partier. Det undergraver gruppens evne til å være den politiske opposisjonsstemmen velgerne forventer av oss, sa Rygg om Sundelin da.

Sundelin bestrider påstandene, og holder fast ved at han ikke har løyet.

På spørsmål om hvordan hun besvarer at hennes uttalelser om Sundelin kan bryte med partiets regelverk, svarer Rygg:

- Jeg er skuffet over at det siteres fra møtet - ettersom det var lukket for media. Hvis det først ble lekket, burde hele sammenhengen vært tatt med . Men jeg tar avstand fra den typen lekkasjer, og vil ikke kommentere disse, sier hun til VG.

- En som tok ordet på møtet skal ha uttrykt at han ikke hadde tillit til deg på bakgrunn av dine uttalelser om at Sundelin skal ha skapt en ukultur. Hva sier du til det?

– Jeg opplevde at jeg fikk bred støtte i partiet på møtet. Dette har vært en opprivende sak, og det blir viktig å jobbe med å bygge tilliten opp igjen i gruppen. Jeg skal tilrettelegge så godt jeg kan for det, svarer Rygg.

– Må bygge lag

- Hvor skadelig har personstriden i Oslo Høyre vært for partiets omdømme?

- Jeg tror den har skadet Oslo Høyres omdømme. Det var en alvorlig sak vi behandlet i gruppemøtet mandag kveld, men jeg er glad for at dette nå er avklart. Nå må vi se fremover, og forsøke å bygge lag og rette opp inntrykket så godt vi makter.

- Hvordan ser du på at 11 av 33 stemte blankt på deg som ny gruppeleder

- Det var om lag som forventet. Det er viktig å presisere at dette ikke er kommet ut av indre politisk uenighet, men er et utfall av en diskusjon om hvordan gruppeledelsen er skjøttet, svarer Rygg.