TRAGEDIE: 10 mennesker mistet livet på Gjerdrum på grunn av skredet. Gjensidige varsler «full diskusjon» i erstatningsspørsmål. Foto: Helge Mikalsen

Gjensidige varsler «full diskusjon» om erstatning i Gjerdrum

Forsikringsselskapet Gjensidige varsler «full diskusjon» om erstatning etter katastrofen i Gjerdrum. I tillegg saksøker de utbyggere etter Sørum-skredet i 2016.

Publisert: Nå nettopp

Ti personer omkom etter kvikkleireskredet som gikk på Ask i Gjerdrum natt til onsdag 30. desember 2020. Tre av dem er fortsatt ikke funnet.

Menneskene som er rammet av skredet får hjelp av forsikringsselskapene sine, men det er ikke sikkert det er de som ender opp med sluttregningen. Selskapene kan sende kravene videre til kommune eller utbygger, om de har jusen på sin side.

– Det er for tidlig å peke på ansvarlige etter raset i Gjerdrum, men den diskusjonen kommer for fullt, sier kommunikasjonsdirektør Øystein Thoresen i Gjensidige til Dagens Næringsliv.

Han varsler at det kan bli «full diskusjon» om erstatning etter katastrofen i Gjerdrum.

– Kundene vil få sine erstatningskrav fra selskapene. Dette vil stort sett finansieres gjennom Gjensidiges naturskadepool, sier Thoresen til VG.

Han forklarer at erstatningsprosessen kan gå raskt for de med hus som har rast eller er erklært ubeboelige. For de boligene hvor det ikke er bestemt om folk kan flytte tilbake vil det ta lengre tid.

Anslår 900 millioner i erstatninger

Skredet i Gjerdrum gir foreløpig naturskadeerstatninger på rundt 900 millioner kroner. Det viser anslag fra Finans Norge og Norsk Naturskadepool.

Ettersom det er såpass kort tid etter skredet, er tallene fortsatt usikre, opplyser Finans Norge.

Det kan ta mange år før det er klart hvem som ta regningen.

Årsaken til skredet er ikke kjent, men skal granskes.

Før utbyggingen av boligfeltet i Gjerdrum var både utbyggeren og Gjerdrum kommune kjent med at området var rødmerket med høy faregrad for skred fra Norges Geotekniske Institutt.

Hvis forsikringsselskapene mener Gjerdrum kommune eller utbygger av rasrammede boliger må ta ansvar for at kommunen ga byggetillatelser i området, kan forsikringsselskapene forsøke å sende regningen videre til dem.

– Det kan bli til en rettssak hvis kommunen eller utbygger mener de ikke har erstatningsansvar. Gjerdrum kommune har på sin side kommuneforsikring hos Protector, opplyser kommunen til DN.

Saksøker utbyggere

Forrige uke ble det kjent at forsikringsselskapet Gjensidige går til sak mot utbyggere etter skredet i Sørum i 2016, der tre arbeidere fra Litauen omkom i et skred. To av dem ble aldri funnet.

29. desember, dagen før skredet på Gjerdrum, sendte Gjensidige stevning til Nedre Romerike tingrett mot to utbyggerselskaper, Norsk Gjenvinning og datterselskapet Asak Massemottak. Utbyggerne sto bak gravearbeidene som ble utført i Sørum kommune i 2016 da et stort kvikkleireskred fant sted.

Gjensidige krever rundt fem millioner kroner tilbakebetalt, ifølge Thoresen.

Bakgrunnen for kravet er en rapport fra Norges Geotekniske Institutt (NGI) som konkluderer med at skredet trolig var menneskeskapt som følge av oppfyllingsarbeid og planering. Blant annet ble det tømt masser utenfor området der det var gitt tillatelse, konstaterer rapporten.

SAKSØKER: Kommunikasjonsdirektør i Gjensidige, Øystein Thoresen, sier at de saksøker utbyggere etter Sørum-skredet i 2016. Foto: Gjensidige

– Vi fant en årsakssammenheng mellom raset og gravearbeidene som ble utført. Når vi mener noen har ansvaret, går vi videre med saken og krever regress. Det er vi forpliktet til på vegne av kundene og eierne våre, sier Thoresen.

Regress vil si et krav om tilbakebetaling for noe man har betalt på vegne av en annen.

– Ikke gjort noe straffbart

I en e-post til DN skriver Ingrid Bjørdal, compliance-direktør i Norsk Gjenvinning at de er rystet over raset på Gjerdrum.

– Dette er dessverre en påminnelse om den tragiske ulykken på Asak for over fire år siden. Raset på Asak ble grundig etterforsket av politiet som konkluderte med at det ikke forelå noen straffbare forhold.

Videre skriver hun:

– Vi mener det ikke er grunnlag for et eventuelt krav fra Gjensidige. Ikke er vi rett mottager av et eventuelt krav, og det foreligger heller ikke ansvarsgrunnlag.

les også Gjerdrum-skredet: Avdekket mangler i beredskapsplan – tiltak ble coronautsatt

Var helt sikker på at arbeidet ble gjort riktig

Odd Sæther har stått for utbyggingen av hele boligfeltet ved Nystulia i Gjerdrum. Han forteller til avisen at de har fulgt alle retningslinjer de fikk, og at han var 100 prosent sikker på at arbeidet ble gjort riktig.

– Norsk Geoteknisk Institutt var rådgiver og kontrollør under hele byggeprosessen. Vi var i løpende kontakt, og representanten fra NGI var jevnlig med på byggemøter, sier han til Dagens Næringsliv.

Sæther forteller at først NGI og senere ingeniørfirmaet Reinertsen, begge med tung geoteknisk kompetanse, mente at hvis det først kom et skred, ville det ikke skje i boligområdet, men lenger sør hvor det ikke bor noen.