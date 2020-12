GLADJENTE: Betty (8) stiller seg trofast opp på den faste holdeplassen ved hjemmet i Fossumveien like ved Stovner senter for å vente på skoletaxien. Hun følges av mamma Letu Tesfay Lium. Foto: Gabriel Aas Skålevik, VG

Betty (8) bare forsvant – sluppet av skoletaxi på feil sted og forlatt

STOVNER (VG) Mamma Letu trodde Betty (8) var trygt på vei til spesialklassen på skolen med skoletaxi som vanlig. Fem timer etter ble hun oppringt av politiet. De hadde funnet åtteåringen på Ikea. Ingen vet hvordan Betty kom dit.

Betty er en kvikk åtteåring. En bestemt jente som vet hva hun vil, ifølge moren. Ofte glad og smilende. Det som gjør henne spesiell, er at hun er uten språk og veldig avhengig av faste rutiner. Derfor er det viktig at sjåføren som leverer Betty på skolen, er en person hun kjenner. Sjåføren på skoleskyssen må også levere eleven til de faste voksne på skolen.

Men dette skjedde ikke den dagen Betty forsvant. Da var det mye som ikke gikk som det skulle.

VG har fått innsyn i alle avvik på skoleskyss for elever i Oslo de siste tre årene. Statistikken viser i alt 2751 avvik, med en reduksjon i corona-året 2020, da skolene i Oslo har vært stengt i lange perioder.

Hyppigste avvik er «forsinket bil» og «ingen elev til stede». Men også «atferd elev» og «atferd sjåfør» viser en stigende kurve – i tillegg til sekkeposten «annet».

Antall avvik skjøt fart i 2019, og bygger på saker der enten foreldre, brukere, skole eller skyss-selskap har rapportert avvikene.

Avvik i skoleskyss – Oslo 2018: 938 avvik.

2019: 1177 avvik.

2020 (til oktober): 636 avvik.

Totalt: 2751 avvik.

Tallene er beregnet ut fra alle typer skoleskyss for elever i Oslo.

Til sammen ble det registrert over 1,2 millioner turer med skoleskyss i Oslo i løpet av de tre siste årene – det aller meste med buss.

2896 elever i Oslo får skoleskyss med drosje. (2019) (Kilde: Utdanningsetaten, Oslo kommune.) Vis mer

Historien om åtteåringen Betty er trolig så spesiell at den er vanskelig å kategorisere. Mammaen hennes ønsker likevel at VG forteller den. Hennes håp er at andre skal slippe å oppleve noe lignende.

Ikke den faste sjåføren

Litt over klokken åtte om morgenen onsdag den 14. oktober ringer mamma Letu Tesfay Lium til Ellingsrudåsen skole i Oslo.

Hun forteller at Bettys faste sjåfør ikke leverer datteren denne dagen.

HENTET HER: Betty og mammaen bor i en av leilighetene i Fossumveien i bakgrunnen – like ved Stovner senter. Hun blir hentet av skoletaxien på plassen like utenfor.

– Jeg formidler at Betty likevel er på vei og kommer litt forsinket med en annen taxisjåfør. Skolen melder tilbake at Betty ikke er kommet, men at de andre elevene er på plass.

Mamma Letu bekymrer seg ikke, men er i god tro om at datteren blir levert på skolen av den nye sjåføren. Hun får heller ingen oppringning fra skolen senere på dagen om at datteren ikke er levert.

Skolen har ved en misforståelse oppfattet at Betty skulle holde seg hjemme på den aktuelle dagen. Siden Bettys skoletaxi heller ikke kom, tok skolen for gitt at hun var hjemme, viser VGs undersøkelser.

Uansett:

– Først fem timer etter at Betty ble kjørt av gårde, nærmere bestemt klokken 13.20, blir jeg oppringt. Av politiet, beskriver Bettys mor Letu.

LIVLIG: Betty er en livlig, sjarmerende og glad jente, beskriver mamma Letu. Hun er uten språk, men har et tydelig kroppsspråk.

Hun får høyere puls, hun merker uro i kroppen.

– De sa de hadde funnet datteren min på Ikea på Furuset, inne i butikken, forteller hun.

En liten lapp med hennes eget telefonnummer ble viktigere enn hun kunne fantasere om. Betty har en skade i hjernen som gjør at hun ikke har utviklet språk.

– Tuller dere med meg?

På vei til politiet på Ikea, ringer Betty skolen.

– Jeg spør dem om Betty. Svaret var at Betty ikke hadde vært på skolen. Det svaret sjokkerer meg – at skolen ikke hadde reagert på at hun ikke kom i løpet av de fem timene hun hadde vært borte.

LEVERT HER: Betty bader vanligvis i Furusetbadet på torsdager. Ved en misforståelse ble hun levert her ved inngangen – på en onsdag – og overlatt til seg selv.

– Først tror jeg at hun hadde forlatt skolen. Men da jeg hører fra skolen at hun ikke hadde kommet på skolen den dagen, får jeg veldig vondt inne i meg. Jeg sa: Tuller dere med meg?! Her kommer ikke Betty på skolen, og dere gir ikke beskjed til meg!? Jeg føler meg ikke trygg nå. Jeg vet ikke hva Betty har gjort og hvor hun har gått disse fem timene.

– Hva sa politiet da du kom til Ikea?

– De sa at de hadde blitt oppringt av Ikeas ansatte. Betty snakker ikke, men de fant telefonnummeret mitt på hennes matboks og flaske. Politiet sa til meg at jeg måtte snakke med skolen.

Betty kunne ikke fortelle de fremmede menneskene i møbelvarehuset noe som helst. Men i skolesekken hennes finner noen de små klistrelappene på drikkeflasken og matboksen. Da var det ingen sak å få kontakt med mor.

SKULLE VÆRT HER: Det var her på Ellingsrudåsen skole at Betty egentlig skulle ha vært levert. Bildet er fra skolestart i høst – med celebert besøk av både statsminister Erna Solberg og kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

Letu Tesfay Lium trenger ikke fordype seg i månedsvis med forskning for å finne ut hva som har skjedd. Hun peker raskt på tre alvorlige feil på samme dag – som rammet hennes egen datter. Det kunne fort ha fått en enda mer alvorlig utfall.

Feil etter feil

– Her har det skjedd flere feil: For det første at skolen ikke har gitt meg beskjed om at Betty ikke kom på skolen. For det andre at Oslo Taxi gir feil adresse til taxisjåføren. Og for det tredje forlot sjåføren Betty alene på Furuset senter. Mange ting har sviktet samtidig, det er komplisert, men veldig alvorlig, oppsummerer Letu.

VIL SKAPE LÆRING: Letu Tesfay Lium er Bettys mor. Hun velger å fortelle den spesielle historien om datterens skoleskyss for at både Utdanningsetaten og Oslo Taxi skal lære av alle feilene som ble begått denne onsdagen i oktober.

Både Oslo Taxibuss, som er et søsterselskap til Oslo Taxi, og Utdanningsetaten i Oslo vedgår at det er begått flere feil denne dagen i oktober da Betty ble forlatt og stående alene på Furuset senter.

I en e-post til VG skriver avdelingsdirektør Thomas Bang i Oslo kommunes utdanningsetat om hendelsen:

– Hendelsen med denne eleven er svært uheldig og ikke akseptabel. Elever skal ha en trygg og god transport til og fra skolen. Når det likevel har skjedd, skyldes det en rekke feil og uheldige misforståelser, skriver Bang.

Rektor Thomas Hansen på Bettys skole, Ellingsrudåsen skole, har vært i dialog om hendelsesforløpet med Oslo kommunes fagetat, og overlater til Bang i Utdanningsetaten å kommentere saken i VG.

Thomas Bang oppsummerer i alt fem feil som har forårsaket den uheldige hendelsen. I første omgang skjedde flere misforståelser rundt bestillingen av ny bil. Blant annet ble det brukt torsdagsrute for Betty på den onsdagen hun forsvant. På torsdager deltar Betty vanligvis i bading på Furusetbadet i Furuset senter.

Forlatt alene

Den mest alvorlige feilen var likevel at sjåføren forlot henne uten at noen tok imot henne.

Det er brudd på kontrakten mellom Oslo Taxibuss (OTB) og Oslo kommunes utdanningsetat (UDE) og i strid med Oslo Taxibuss´ sjåførkontrakt, skriver Bang.

– Ved ankomst Furuset bad følger sjåføren eleven til inngangsdøren til senteret og overlater der eleven til seg selv. Dette er et svært alvorlig avvik, brudd med kontrakten mellom OTB og UDE og i strid med OTBs sjåførinstruks. OTB følger dette opp overfor løyvehaver og den aktuelle sjåføren. Den prosessen er ikke avsluttet. UDE avventer OTBs reaksjon i saken, skriver Thomas Bang.

Han vedgår også at skolen har misforstått mor, og oppfattet at Betty ikke kom på skolen den aktuelle onsdagen.

– Denne feilen gjør at skolen ikke etterlyser eleven, når vedkommende ikke møter til skolestart. Skolen har iverksatt tiltak for å følge opp feilen og forhindre at det kan gjentas, ifølge Bang.

FUNNET HER: Hit til Ikeas store varehus på Furuset kom Betty seg – uten at noen kan forklare hvordan. Herfra ringte politiet moren etter at mobilnummeret ble funnet i elevens skolesekk.

Bettys mor, Letu Tesfay Lium er opptatt av at både taxiselskapet, Utdanningsetaten og skolene trekker lærdom av feilene som ble begått.

– Må ikke skje igjen

– Alle kan gjøre feil, men da må man innrømme feil og lære av det. I denne saken medfører det et stort ansvar å sørge for at Betty blir transportert dit hun skal. Det viktigste for meg er at dette ikke skjer igjen. Jeg forteller om dette fordi jeg ønsker at andre ikke skal oppleve dette eller noe lignende i fremtiden, sier hun.

Oslo Taxibuss, som er underselskap av Oslo Taxi, legger seg helt flate etter hendelsen.

– Vi er veldig lei oss for at dette har skjedd. Slikt skal ikke skje, skriver Gunnar Frogner Dahl, daglig leder i Oslo Taxi og Oslo Taxibuss til VG i en e-post.

Han legger til at selskapet har lang erfaring med skolekjøring og «strenge rutiner og retningslinjer for våre sjåfører».

Brudd på instruks

– Sjåførene er opplærte til å ikke la elever av syne før de er trygt avleverte til en ansvarlig voksen. At dette ikke har skjedd her, er et brudd på vår sjåførinstruks og noe vi tar svært alvorlig, ifølge Frogner Dahl.

– Hva gjør dere for å redusere avvik – som Betty ble utsatt for – og andre avvik?

– Vi har hatt tett oppfølging og dialog med Utdanningsetaten, skolen og foresatte etter hendelsen. Vi har også gjennomgått alle avvik knyttet til denne saken og skjerpet våre rutiner for å sikre at slikt ikke vil skje igjen. Vi beklager på det sterkeste til jenta, hennes familie og til skolen, svarer Frogner Dahl.

– Vil saken med Betty fått noen konsekvenser, eventuelt personalmessige følger?

– Oppfølging av sjåfør og ansatte er håndtert etter interne retningslinjer, svarer Frogner Dahl.

– Skal ikke slippes alene

Oslo Taxibuss skriver i en redegjørelse som VG har fått innsyn i, at selskapet fikk en avbestilling den aktuelle dagen fra en elev med samme fornavn som Betty. Ved en feil blir Bettys transport avbestilt, og den faste sjåføren kom ikke. Den nye, hasteinnkalte sjåføren som kommer, har i mellomtiden fått oppgitt feil adresse på levering av Betty, og kjører henne til Trygve Lies plass 1, på Furuset senter.

– Sjåfør har kjørt eleven dit, og fulgt henne til døren på Furuset senter. Elev går derfra. Dette er et klart avvik fra sjåførinstruks og noe vi ser på som en svært alvorlig hendelse. Skoleelever skal ikke slippes alene, og det er spesielt viktig at det aldri skjer elever som tilhører spesialpedagogisk skole, skriver fagansvarlig for skoletransport Karoline Dellberg i Oslo Taxi.

Også hun lover at skoleskyss-selskapet skal følge opp avviket.