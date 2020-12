FANGET PÅ GARDERMOEN: Zach sitter fast på Clarions karantenehotell i Ullensaker frem til torsdag. Foto: Tomm W. Christiansen

Ble feilaktig satt på karantenehotell på Gardermoen

Grensepolitiet tok feil da Zach (23) ble satt i karantenehotell på Gardermoen fremfor å få reise videre til Tromsø. Det fastslår Justisdepartementet. Nå får han endelig reise videre til forloveden.

Britiske Zach (23) hadde fått beskjed om at han kunne være på karantenehotell i Tromsø, byen hvor hans norske forlovede Marte (23) er, men ble i stedet satt på karantenehotell på Gardermoen.

Han hadde forberedt seg godt før avreise fra Amsterdam, hvor han studerer. Han hadde booket fly til Tromsø, med flybytte på Gardermoen. Han hadde en fersk negativ coronatest med seg, og forloveden hadde sjekket med Tromsø kommune om han kunne tilbringe karantenen der.

Likevel ble han henvist til karantenehotellet på Gardermoen.

– Det er blitt tydelig informert om at personer som kan bekrefte at de har plass på karantenehotell i den kommunen de skal oppholde seg, skal få reise videre dit fra Gardermoen, sier senior kommunikasjonsrådgiver i Justisdepartementet Andreas Skjøld-Lorange til VG.

VG har mottatt mange tips og vært i kontakt med flere som sitter i samme situasjon som Zach.

Skjøld-Lorange opplyser at departementet vil ta kontakt med de relevante etatene i dag, for å forsikre seg om at de myndighetene som møter reisende er klar over dette.

Politiets ansvar

Politiets grensekontrollseksjon på Gardermoen og Ullensaker kommune har pekt på hverandre når det kommer til hvem som har ansvaret i en slik situasjon.

Kommunaldirektør i Ullensaker Gunnhild Grimstad-Kirkeby fastholder at det er politiet som bestemmer hvor reisende skal på karantenehotell.

– Når de reisende møter våre vektere, har grensepolitiet allerede besluttet at de skal på et av våre hoteller. Da er det vekternes oppgave å hjelpe til med å få de reisende dit, sier Grimstad-Kirkeby.

GARDERMOEN: Oslo Lufthavn ligger i Ullensaker kommune, og det er kommunen som har fått ansvaret for Clarions karantenehotell. Foto: Helge Mikalsen, VG

Mandag kveld bekrefter seksjonsleder for grensekontrollen ved Oslo Lufthavn i Øst politidistrikt Ragnhild Aass, at det er deres ansvar.

– I dag har vi fått tydelig beskjed fra Justisdepartementet via politidirektoratet om at det ventes at politiet tar ansvar for dette, sier Aass.

Grimstad-Kirkeby viser til en e-post datert 24. november, som ble sendt til fylkesmennene fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Ifølge DSB hadde Justisdepartementet opplyst at det ikke er plikt til opphold på karantenehotellet på ankomststedet, hvis den reisende ønsker å gjennomføre karantenen på et karantenehotell i en annen kommune.

Dette skulle Politidirektoratet bringe videre til grensekontrollen og politiet.

– Veldig glad

– Har dere fått denne informasjonen?

– Vi har for så vidt fått informasjonen, men har tolket det slik at vår oppgave fortsatt var ansvaret for grensekontrollen, sier Aass.

Når folk skal kunne ønske seg ulike karantenehotell, blir det mye ekstra administrativt arbeid på politiet, sier hun.

– Men dette etablerer vi et apparat for nå. Da har vi ansvaret for å administrere og sikre at personer som skal videre på karantenehotell får det.

Aass sier at briten Zach dermed får reise videre til karantenehotell i Tromsø.

– Jeg er veldig glad for å få dra til Tromsø. Dessverre har jeg en del jobb jeg må gjøre fra hotellet, så jeg får ikke dratt før torsdag, sier Zach på telefon mandag kveld.

FORLOVEDE: Zach og Marte Hanssen Foto: Privat

Aass forteller at Zach blir nødt til å kjøpe seg ny billett videre til Tromsø. Hun er usikker på hvor mange som er blitt rammet av praksisen.

– Kommer personene til å få refundert flybillettene som gikk tapt ved stansingen av videre reise?

– Det vet jeg ikke. Da må de som eventuelt mener at de skal ha det tilbake sende inn en klage, sier Aass.

Zach er skuffet over at han selv må betale ny billett.

– Men det er som det er. Jeg er bare glad jeg får dra.

Publisert: 08.12.20 kl. 10:15

