HØYT SMITTETRYKK: En rekke utbrudd har ført til en uoversiktlig smittesituasjon i Sarpsborg kommune. Illustrasjonsfoto. Foto: Gisle Oddstad

Uoversiktlig smittesituasjon i Sarpsborg: Frykter at folk ikke tester seg før jul

Ordføreren i Sarpsborg er bekymret for at innbyggerne velger ikke å teste seg for å unngå karantene i julen. Nå varsler han skjerpede tiltak.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Sarpsborg kommune i Viken fylke opplever nå et høyt smittetrykk og mange smittetilfeller med ukjent smittevei. Samtidig ser kommunen at personer med symptomer velger ikke å teste seg eller å holde seg hjemme.

– Det er en utfordring. Jeg er bekymret for at færre vil teste seg frem mot jul for ikke å havne i karantene, sier ordfører Sindre Martinsen-Evje (Ap) til VG.

Torsdag valgte kommunen å stenge alle skoler og gi hjemmeundervisning til elevene før jul.

Sarpsborg har ifølge VGs oversikt en stigende smittetrend.

I tillegg varsler Martinsen-Evje at de vil skjerpe de lokale tiltakene frem til 7. januar.

De foreslår at de nasjonale anbefalingene blir forskriftsfestet, altså at det vil være ulovlig å bryte dem. Det vil blant annet vil bety at:

Antall gjester i private sosiale sammenkomster, på private arrangementer på offentlige steder og i leide lokaler, skal være maks fem personer i tillegg til husstandsmedlemmer

Unntak kan gjøres for inntil to dager i perioden forskriften gjelder, der det kan samles inntil ti gjester i tillegg til egen husstand

Det skal alltid være minst én meters avstand mellom alle som ellers ikke bor sammen. Hvis ikke må man bruke munnbind. Påbudet om munnbind gjelder også for butikker, kjøpesentre, serveringssteder, tros- og livssynshus og lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter

BEKYMRET: Ordfører Sindre Martinsen-Evje (Ap) i Sarpsborg. Foto: Vidar Ruud

Utfordrer test- og smittesporingskapasiteten

Formannskapet skal behandle forskriften i et ekstraordinært møte torsdag klokken 13. Den kommer til å være ganske regulerende for folks private atferd i hjemmet, erkjenner ordføreren.

– Det er nok mørketall også ute i samfunnet nå, som gjør at vi er veldig bekymret for hvordan vi skal holde test- og smittesporingskapasiteten oppe i julen. Derfor må vi nå, ut fra disse hensynene, sette i verk tiltak, sier Martinsen-Evje.

– Vi kan ikke nå gå inn i en jul med ukjent smitte, mørketall og et så stort trykk, der man i tillegg skal være i ulike selskaper og sosiale sammenkomster. Da mister vi rett og slett kontrollen.

– Har dere vurdert disse tiltakene opp mot forholdsmessighetskravet i covidforskriften?

– Ja.

– I forskriften heter det at vedtak om stengte skoler må baseres på smittevernfaglige hensyn. Har dere gjort det?

– Nå er det så høyt smittetrykk og økende ukjente smitteveier at vi har måttet gå til det drastiske skrittet. Det er ikke noe man ønsker, naturligvis, men nå har vi ingen vei utenom, sier ordføreren.