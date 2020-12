FORNÆRMET: Venstre-politiker Sveinung Rotevatn hadde vært klima- og miljøvernminister i vel fire måneder da han skal ha blitt utsatt for trusler. Foto: FRODE HANSEN

Mann tiltalt for trusler mot statsråd Sveinung Rotevatn

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mener mannen i 50-årene fra Vestlandet sendte en truende melding på Facebook til klima- og miljøvernminister Sveinung Rotevatn (V).

Nå er vestlendingen tiltalt etter straffelovens paragraf 115: «...for ved bruk av trusler å ha voldt fare for at et medlem av regjeringen hindres eller påvirkes i

sin virksomhet.»

– Jeg kan bekrefte at det er reist tiltale mot en mann for overtredelse av § straffeloven 115 om angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet. Han er også tiltalt for å ha truet statsråd Rotevatn, sier statsadvokat Frederik G. Ranke ved Det nasjonale statsadvokatembetet til VG.

Ifølge tiltalen ble den truende meldingen sendt til statsråden en kveld i midten av mai via Facebook sin meldingstjeneste Messenger:

«du er en landsviker, pga deg har eg bestemt meg for å ta mitt eige liv, eg kan love deg at du skal følge meg i grava», sto det i meldingen.

– Meldingen som etter vår oppfattelse var av truende karakter, ble lagt ut på FB i våres, og den var rettet mot Rotevatn, sier statsadvokaten.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn skal på samme tidspunkt ha oppholdt seg i samme kommune som den nå tiltalte mannen i 50-årene, får VG opplyst.

«Budskapet i meldingen var av truende karakter og egnet til å legge begrensninger eller øve innflytelse på klima- og miljøminister Sveinung Rotevatns virke som statsråd.», står det i tiltalen.

Denne posten i tiltalen er tatt ut etter Riksadvokatens ordre.

VG har vært i kontakt med mannens forsvarer, advokat Per Kjetil Stautland. Han har foreløpig ingen kommentarer til saken.

Forsvarer: Advokat Per Kjetil Stautland representerer den trusseltiltalte mannen i 50-årene. Foto: Rolf Jarle Ødegaard

Tiltalen: Fant elektrosjokkvåpen på soverom

Mannen i 50-årene er også tiltalt for trusler for samme melding.

I tillegg er han tiltalt for to brudd på våpenloven etter at politiet fant 61 haglpatroner i en redskapsbod hos ham – samt for besittelse av et elektrosjokkvåpen som lå i en kommode på soverommet hans.

Statsadvokaten sier på generelt grunnlag at politi og påtalemyndighet ser svært alvorlig på overtredelser av denne bestemmelsen, som er til for å verne om vårt demokrati.

– Det er viktig at våre politikere kan føle seg trygge, og at avstanden mellom dem og folk flest ikke blir for stor, sier Ranke.

Saken er sendt til berammelse i en tingrett på Vestlandet. Påtalemyndigheten har bedt om at det settes av to dager til gjennomføringen av hovedforhandlingen.

MØTER I RETTEN: Det er statsadvokat Frederik G. Ranke ved Det nasjonale statsadvokatembetet som fører saken for påtalemyndigheten. Foto: TORE KRISTIANSEN

Publisert: 10.12.20 kl. 14:19