Norske barneskoleelever på matte-toppen i Europa

Her er gladnyheten mange i Skole-Norge har ventet på: Norske elever i barneskolen leverer matte-resultater i Europa-toppen.

Det viser den internasjonale Timss-undersøkelsen blant elever i 64 land. I dag blir resultatene i før corona-året 2019 offentliggjort.

I matematikk er det bare femteklassinger i Russland, Nord-Irland og England som gjør det bedre enn de norske, om man ser på de europeiske landene som deltar.

Også i naturfag er norske femteklassinger blant de beste i Europa, men Finland gjør det best av de nordiske landene.

Prestasjonene til norske femteklassinger i både matematikk og naturfag har vært stabilt gode siden TIMSS 2015. Også da presterte femteklassingene fra norske skoler blant de beste i Europa.

– Jobbes godt

– Det er gledelig at norske 5.-klassinger fortsetter å gjøre det bra i matematikk og naturfag. Det viser at det jobbes godt med realfag på barnetrinnet. Samtidig ser vi at utviklingen på ungdomstrinnet kan bli bedre. Der har vi fortsatt en jobb å gjøre, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

– Det er ingen kjønnsforskjeller i resultatene hverken i matematikk eller naturfag blant de norske eleven som deltok, sier forsker Hege Kårstein fra forskergruppen som har analysert resultatene.

Fakta om Timss TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) er en

internasjonal undersøkelse som måler kompetansen til elevene i

matematikk og naturfag. Målet med undersøkelsene er bedre læring og undervisning i disse to fagene.

Norge deltok i 2019 med 3951 elever på 5. trinn og 4575 elever på 9. trinn. På hvert trinn deltok om lag syv prosent av elevene.

Norge er et av 64 land som var med i TIMSS 2019. Undersøkelsen ble gjennomført våren 2019.

IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) står bak TIMSS.

TIMSS blir gjennomført hvert fjerde år. Norge har vært med i 1995, 2003, 2007, 2011, 2015 og 2019. Norge deltok i perioden 1995–2011 med 4. og 8. trinn, men at målgruppen ble endret til 5. og 9. trinn fra 2015 for å ha lik alder som andre nordiske land (Kilde: TIMSS (udir.no) Vis mer

Sliter på ungdomstrinnet

I ungdomsskolen går resultatene for de norske elevene imidlertid noe nedover.

Der presterer norske elever rundt det internasjonale gjennomsnittet i matematikk, som de også gjorde i 2015. Det er på nivå med elevene i Finland og Sverige.

I naturfag scorer norske niendeklassinger også rundt gjennomsnittet, som i 2015.

Forskerne som har analysert Timss-resultatene finner imidlertid en nedgang på ungdomstrinnet i begge fagene siden 2015. Nedgangen er størst i naturfag.

Kunnskapsministeren, som selv har bakgrunn som lektor, vil undersøke nærmere hvorfor resultatene daler når barneskoleelevene kommer i ungdomsskolealder.

FØLGER MED: Kunnskapsminister Guri Melby deltok nylig på elevnivå sammen med en ungdomsskoleklasse på Bjørnegård skole i Bærum. Foto: Frode Hansen, VG

– Vi må finne mer ut av hva som skjer på ungdomstrinnet. Nedgangen i naturfag så vi også for 15-åringene som deltok i PISA 2018. Vi har satt i gang en undersøkelse som vil belyse hva som skjer med undervisningen i naturfaget både på barnetrinnet og ungdomstrinnet, sier Melby som satser på at både 2019-resultatene og neste års resultater vil gi mer kunnskap om hvordan undervisningen kan styrkes.

Hun peker på at realfag har vært et viktig satsingsområde for regjeringen. Det har vært gjennomført flere tiltak som del av realfagsstrategien «Tett på realfag». Tiltakene inkluderer realfagskommuner, videreutdanning for lærere, talentsentre og én ekstra naturfagstime på barnetrinnet.



Senest denne høsten er det innført nye læreplaner der både matematikk- og naturfaget skal ha blitt mer praktisk og variert med tilrettelegging for dybdelæring.

– Dette er den største endringen i norsk skole siden Kunnskapsløftet i 2006, og det er viktig at skolene får tid til å ta de nye læreplanene i bruk før det vurderes nye tiltak, sier Melby.

Forskerne peker på flere mulige forklaringer på hvorfor norske 9.-klassinger ikke presterer like godt som femteklassingene:

Norge er blant de landene med færrest timer i naturfag på ungdomstrinnet. For eksempel har Finland 142 timer naturfag på ungdomstrinnet, Norge har 88 timer.

Mange elever undervises av lærere uten spesialisering i naturfag. Andelen lærere med spesialisering har stått stille siden 2015 blant dem som deltar i denne undersøkelsen, men den har økt kraftig i matematikk.

Direktøren i Utdanningsdirektoratet, Hege Nilssen peker også på at mange lærere har fått påfyll i realfagene de siste årene.

– God kompetanse i matematikk og naturfag er viktig for den enkelte og for samfunnet. For å møte behovet for å øke denne kompetansen hos norske elever, tilrettelegger de nye læreplanene for dybdelæring og varierte undervisningsmetoder. En stor satsing på etter- og videreutdanning for lærere er også viktige virkemidler, sier direktør Hege Nilssen i Utdanningsdirektoratet.

Mathilde Tybring-Gjedde, utdanningspolitiker for Høyre, er fornøyd med resultatene, men mener utviklingen hos niende-klassingene viser behovet for å innføre flere skoletimer i realfag. Høyre vil gjennomføre en ungdomsskolereform.

– Jeg er glad for at regjeringens satsning på matematikk og naturfag i barneskolen gir gode resultater. Dette viser at læring og trivsel ikke er en motsetning for de yngste elevene. Snarere tvert i mot. Men det skjer noe på ungdomsskolen som vi må ta på alvor. Høyre ønsker å gjennomføre en ungdomsskolereform, for å styrke motivasjonen og læringstrykket på ungdomstrinnet, sier Tybring-Gjedde til VG.

Høyre ønsker seg også en ny undervisningstime i realfag på mellomtrinnet.

– Det er interessant at også forskerne bak Timss peker på at norske elever har færre undervisningstimer i naturfag enn andre land vi sammenlikner oss med, bemerker Høyres utdanningspolitiker på Stortinget.

