HEMSEDAL: Utsikt over fjellheisene i Hemsedal Skisenter i 2018.

Regjeringen og FHI varsler åpne skianlegg i julen

Skianlegg og kommuneleger har jobbet i flere måneder med å lage coronasikre opplevelser for skiturister.

– Skidestinasjonene åpner. Lokale helsemyndigheter har vært tett på planleggingen. Næringen har risikovurdert grundig og virkelig laget en god coronasikker plan. Så får vi se hvordan folk oppfører seg, sier kommuneoverlege Geir Kåre Strømmen, som jobber i Hol, Ål og Strømmen.

Blant anleggene i hans område er Geilo, et kjent utfartssted for både hyttefolk og særlig hotellgjester fra Østlandet.

Spredt fra skidestinasjoner

Sist vinter ble coronaviruset raskt spredt til gjester fra mange land i Østerrike og Italia til resten av Europa og Norge. Smitten oppsto særlig på puber og afterski.

De siste ukene har debatten rast i Europa om hvorvidt skianlegg bør stenge og holdes lukket gjennom sesongen. I Frankrike, som sammen med Italia har varslet at de stenger sine, skal grensepolitiet nå stanse skiturister som vil til Sveits for å nyte høyfjellet.

Da VG spurte i dag, regnet både statsminister Erna Solberg og avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet (FHI) med at nordmenn kan nyte romjulen i skianlegg.

– De som reiser på fjellet i julen for å stå på ski må følge smittevernreglene. Men vi tror ikke det er et stort arnested, så lenge man ikke har åpnet afterskien. Dere kan godt skrive at vi ikke stenger skiheiser i romjulen, men vi vet ikke hva som skjer etterpå, sier Solberg til VG.

MØTTE PRESSEN: Statsminister Erna Solberg på vei inn til pressekonferanse om koronasituasjonen og julefeiring i dag. Foto: Jil Yngland / NTB scanpix

FHI sier ansvaret ligger hos kommunene.

– De kommunene som har skianlegg vil gjøre vurderinger om smittesituasjonen der og om mengden tilreisende i sesongen. Det vil nok gjøres gode vurderinger lokalt, sier Vold til VG.

Mange tiltak

Skiturister kan vente seg avstandskrav i heiser og registrering av gjester.

– Anleggene har tiltak på skiskole, skiutleie og ekstra vakter. De har begrensninger på antall gjester og antall i bakken. Og de kommer til å følge veldig godt med. Det virker trygt på meg, sier kommuneoverlege Strømmen.

INVOLVERT: Geir Strømmen er kommuneoverlege både i Ål og i Hol kommuner. Han har sitt hovedkontor på Tingstugu i Ål sentrum. Foto: Gisle Oddstad, VG

Han forteller at en rekke kommuneleger på destinasjoner har gått sammen om å lage felles planer og tiltak. Målet er å sikre forutsigbarhet for gjestene og like vilkår for de ulike aktørene i bransjen.

Camilla Underland er kommuneoverlege i Hemsedal og forteller at de har lagt planer siden nedstengningen i starten av coronapandemien i vår.

– Jeg er veldig glad for at også regjeringen er positiv. Bransjen selv tok initiativ til å lage en standard for smittevern som sikrer trygg drift og forutsigbarhet. Vi har ukentlige møter med næringen, sier Underland.

– Vi er midt i en pandemi og det kommer vi til å være en god stund fremover. Målet er at man skal kunne holde åpent på en smittevernmessig forsvarlig og trygg måte. Vi har rigget oss på en forsvarlig måte, sier Underland.

Publisert: 03.12.20 kl. 08:52