FIKK NEI: Hans Olav Lahlum fikk ikke kjøpt bussbillett da han tok bussen fra Gjøvik til Hamar den 20. november. Bildet er fra sjakk-VM i London i 2018. Foto: Annemor Larsen, VG

Ingen smarttelefon? Ingen bussbillett

Forfatter, sjakkekspert og fylkespolitiker Hans Olav Lahlum (47) har ingen smarttelefon. Dermed fikk han heller ikke kjøpt bussbillett da han skulle ta bussen fra Gjøvik til Hamar for noen uker siden.

Oppdatert nå nettopp

For med en litt eldre Nokia som han bare bruker til å ringe med, var det ikke mulighet å gjøre opp for seg på bussen.

Det var Oppland Arbeiderblad som først omtalte saken.

– Dette er ikke noen kritikk av buss-selskapet, men mer en observasjon enn noe annet at man i vår tid tar for gitt at alle kan betale med en betalingsmåte som for få tiår siden ville vært helt utenkelig, sier Lahlum til VG.

Ikke kunne han laste ned betalingsappen med sin enkle Nokia, og det var heller ikke mulig å betale med Innlandskortet, betalingskort eller kontanter.

Av smittevernhensyn var både døren foran i bussen og den fremre delen stengt, noe Lahlum har stor forståelse for.

Vel om bord forsøkte han å kjøpe en enkeltbillett uten app via sin bærbare PC som han hadde med, men han fant ingen funksjon for dette og kontaktet selskapet.

Da sendte han en e-post til transportselskapet hvor han ba om et kontonummer for å kunne gjøre opp for seg, men de hadde ikke noe kontonummer å gi ham.

Som fylkestingspolitiker for SV tok Lahlum opp problemstillingen på onsdag da han i en interpellasjon stilte fylkesordfører Even Aleksander Hagen spørsmål om han vil ta initiativ til at det i 2021 skal bli enklere å få betalt for kollektivreiser i Innlandet uten smarttelefon.

– Han sa at det jobbes med saken og det er jeg tilfreds med, sier Lahlum.

– Hvorfor vil du ikke ha en smart telefon?

– Man gjør ulike valg i livet. Det har litt med personvern å gjøre og respekt for mitt eget og mine venners privatliv. Jeg vil ikke at alt jeg gjør skal registreres. Det er også mulig at jeg ville blitt fullstendig slave av min egen mobil, og det har jeg ikke lyst til.

47-åringen peker på at det er mye verre for eldre mennesker som kanskje ikke klarer å håndtere en smarttelefon. Og hva med dem som ikke har mobil eller hvis man glemmer den igjen hjemme?

– Man lager løsninger ut fra gjennomsnittsinnbyggeren som alltid har smarttelefonen på seg. Men gjennomsnittsinnbyggeren har også én testikkel, sier Lahlum muntert.

Publisert: 11.12.20 kl. 00:03 Oppdatert: 11.12.20 kl. 00:40

Les også