KIRKETILTAK: Biskop Kari Veiteberg holdt torsdag pressekonferanse som ble innledet med korsang på kirketrappen. Foto: Heiko Junge

Slik blir kirkejulen i Oslo

– Et krav til fastmonterte seter innebærer et nei til gudstjenester i folkekirken, sier Oslo-biskop Kari Veiteberg.

På Oslo-byrådets pressekonferanse om coronatiltak gjennom julen, ble det klart at man kan avholde julegudstjenester og andre livssynssamlinger med opptil 20 personer i Oslo.

Kort tid etterpå holdt biskop Kari Veiteberg en pressekonferanse om hvordan julen i kirken blir for byens innbyggere.

– Julegudstjeneste med krav til fastmonterte seter for å kunne ha 20 personer innebærer i mine ører et nei til gudstjenester for oss som er folkekirken, sa Veiteberg.

– Jeg tror vi kommer til å feire mange gudstjenester på kirkebakken, utenfor kirkebyggene. Der kan vi være maks 200 med godt regulert smittevern. Jeg vet at mange planlegger musikk og fakler.

Samtidig som kirken planlegger for alternative gudstjenester utendørs og strømming av gudstjenester, vil kirkedørene holdes åpne, fortalte Veiteberg videre.

– Det vi kan gjøre inne, er å ha vandringer, men da med 20 personer av gangen inne i kirkerommet. Vi skal prøve å få til en god flyt.

Oslo-biskopen mener de nå legger til rette for en smittevennlig julefeiring.

– Det er trygt å komme til kirken og feire jul. Det er viktig for meg som biskop å si at vi er gode på smittevern, og vi er gode til å holde orden.

Publisert: 10.12.20 kl. 16:54

