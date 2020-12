TILTALT: Ordfører i Nittedal, Hilde Thorkildsen. Foto: Paul Kleiven, VG

Korrupsjonstiltalt ordfører: − Jeg har ikke gjort noe galt

I et intervju med Romerikes Blad fastholder den korrupsjonstiltalte ordføreren i Nittedal Hilde Thorkildsen at hun er uskyldig.

– Nå skal jeg i retten og forsvare meg. See you in court, er det ikke det man sier? Jeg har ikke gjort noe galt, og det kommer jeg til å stå på. Jeg har ikke noen hemmeligheter og lever et helt vanlig liv. Man blir skilt, legger ned og selger en bedrift, og prøver så godt man kan i det livet man har fått tildelt. Mitt liv har i stor grad kun vært familie og politikk. Det er revet i stykker. Nå skal jeg ta det tilbake, sier Thorkildsen til Romerike Blad i et større intervju.

Hun har vært siktet i nesten ett år, mens Økokrim har etterforsket henne og fire andre. Nå er hun og en lokal næringsdrivende tiltalt for grov korrupsjon. Resten av forholdene er henlagt.

Pengeoverføring sentralt

Tiltalen bygger på at den næringsdrivende har sørget for overføring av 125.000 kroner til et selskap deleid av ordføreren. Overføringen fant sted i november 2013.

ØKOKRIM: Saken etterforskes fra Økokrims lokaler i Oslo sentrum. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Den næringsdrivende har også vært på eiersiden og aktiv i en stor utbygging i området, som Thorkildsen har hatt befatning med som ordfører.

– Økokrim mener pengeoverføringen var uforenlig med ordførervervet og at det er tale om en utilbørlig fordel som rammes av straffelovens korrupsjonsbestemmelser, sier påtaleansvarlig i saken, sier førstestatsadvokat Esben Kyhring i en pressemelding.

– I hvilken sammenheng skal ordføreren ha fått disse pengene?

– Akkurat i hvilken sammenheng ønsker jeg ikke å kommentere nærmere nå, utover at vi mener at det er overført en sum til dette selskapet. Og da at vi mener det kan knyttes til ordførerens verv og den involveringen som hun hadde, sier Kyhring til VG.

– Traumer

Thorkildsen har vært sykmeldt siden februar i år. Hun forteller til Romerike Blad om hvordan hun ble pågrepet: Først ringte politiet på telefonen, og hun bekreftet at hun var hjemme. Deretter blir hun arrestert at to betjenter, mens andre ransaker huset.

Deretter bar det til Økokrims lokaler i Oslo for et 14 timer langt avhør.

– Jeg har fortsatt mareritt om den dagen. Hvis jeg ser en politibil nå, danner det seg automatisk en stor angstknute i magen. Det er veldig rart, for jeg er jo veldig glad i politiet og har kjempet for mer politi lokalt. De var heller ikke ubehagelige mot meg, men det er vel sjokket og alvoret i det de sa som har skapt traumene i ettertid. Livet etter 13. februar har vært helt fryktelig, sier Thorkildsen til avisen.

Lang etterforskning

Det var i juni det ble kjent at Nittedals ordfører Hilde Thorkildsen (Ap) og tre andre var siktet for grov korrupsjon i forbindelse med en stor byggesak i kommunen. Alle stilte seg uforstående til siktelsene.

Kommunen ble tipset om forholdene som er under etterforskning i september i fjor.

– Sjokk

Arbeiderpartiet lokalt har fulgt prosessen tett.

– Vi må få summet oss etter dette sjokket som kom i dag. Og vi tenker på hvordan vi kan støtte Hilde i den rettsprosessen hun skal inn i, slik at denne saken blir avklart en gang for alle, sier gruppeleder i kommunestyret Hanne Børrestuen til VG.

Det lokale partilaget har hatt møter i dag for å informere styret og folkevalgte. Thorkildsen gikk ut i sykemelding på starten av året. Hun er fortsatt sykmeldt fra ordfører-jobben.

- Vi hadde sett fram til å få henne tilbake som ordfører i Nittedal, men nå kan ting bli annerledes. Det vil i hvert fall ta mye lengre tid, sier Børrestuen.

– Vi synes etterforskningen har tatt veldig lang tid. Slik vi kjenner Hilde har vi hele tiden tenkt at det ikke er noe hold i denne saken og vi er veldig overrasket over tiltalen fra Økokrim i dag, sier Børrestuen.