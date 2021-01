BORTE: Det store spørsmålet er hvem som drepte og bortførte 69 år gamle Anne-Elisabeth Hagen. Ektemannen Tom Hagen er siktet for drap eller medvirkning til drap, men nekter straffskyld. Foto: Privat

Lørenskog-saken: Den hemmelige jakten på gjerningsmenn

Hacking, sporing og undercover-operasjoner. Disse hemmelige metodene kan politiet ta i bruk for å finne dem som angivelig skrev trusselbrevet og mottok millioner i kryptovaluta fra Tom Hagen.

Ifølge VGs opplysninger mener politiet at det kan være mulig å identifisere en eller flere gjerningspersoner som gjemmer seg bak en misbrukt identitet, krypterte e-poster og kryptovalutaer.

– Etterforskning av krypto-sporet er sentralt i etterforskningen. Politiet har i løpet av etterforskningen konsultert internasjonal ekspertise og andre lands politimyndigheter. Av hensyn til etterforskningen har vi ingen kommentarer til hvilke land eller hva slags bistand vi har fått, skriver politiinspektør Agnes Beate Hemiø til VG.

I juli i fjor skal drapssiktede Tom Hagen ha overført over 13 millioner kroner i kryptovalutaen Monero til en ukjent motpart, som i et trusselbrev hevdet å ha kidnappet kona Anne-Elisabeth Hagen. Før det hadde Tom Hagen og den såkalte motparten kommunisert via kodede meldinger i kryptovalutaen Bitcoin og via krypterte e-poster.

Hemmelige metoder

Politiets spydspiss innen bekjempelse av cyberkriminalitet, Nasjonalt cyberkrimsenter (NC3), har jobbet tett på etterforskningen av Anne-Elisabeth Hagens forsvinning.

– Vi bistår i etterforskningen av Lørenskog-saken, men vi kan ikke gå i detaljer der. Dersom vi går ut med hva slags metoder vi bruker, så vil det kunne virke forstyrrende og ødeleggende for etterforskningen, sier NC3-sjef Olav Skard til VG.

På generelt grunnlag forklarer han at enheten har utviklet metoder og evne til å følge pengestrømmer gjennom kryptovaluta. Han sier at kriminelle bruker digital teknologi, særlig kryptering, til å kommunisere, planlegge, anonymisere, rekruttere og utføre kriminalitet, sier han.

– All denne virksomheten etterlater spor. Vi kan bruke teknologien til å lokalisere og identifisere kriminelle, kartlegge nettverk, oppdage kriminalitet og håndheve loven.

Konkret hvordan man går frem for å avsløre krypto-kriminelle, vil ikke Kripos avsløre.

– Det finnes heller ikke en enkeltstående metode som forserer eller motvirker slike tiltak fra de kriminelle. Politiets gjennombrudd i slike saker kommer som regel gjennom å kombinere mange typer verktøy og metoder, og nøyaktig arbeid over tid, sier Skard.

SJEF: Olav Skard er sjef for Nasjonalt cyberkrimsenter (NC3). Foto: Hallgeir Vågenes

Føler seg trygge

Politiet har stor interesse av å holde konkrete metoder, for å avsløre kryptokriminelle, hemmelige. Utgangspunktene er imidlertid offentlig kjente. Politiet har mulighet til å gjennomføre spaning, infiltrasjon og provokasjon på internett. De kan også gå «under cover».

– Vi har kompetanse til å opptre skjult og hente inn informasjon gjennom bruk av skjulte metoder etter retningslinjer gitt av Riksadvokaten, sier Skard.

Noen digitale spor er enkle å finne, mens andre er krevende.

– Når vi først kommer på innsiden av krypteringen opplever vi at de kriminelle føler seg ganske trygge der. Da får vi ofte tak i mye informasjon. Sånn sett kan man få stor effekt av følge et spor som er vanskelig å sikre og identifisere. Får man et gjennombrudd, kan man ofte lese et større bilde, sier NC3-sjef Skard.

Problemer i utlandet

Dataetterforskere samler også inn offentlig tilgjengelig informasjon og analyserer denne i jakten på spor. Politiet kan drive kommunikasjonsavlytting og såkalt dataavlesing, en skjult metode hvor politiet for eksempel ved hjelp av hacking, kan overvåke hva mistenkte personer foretar seg på PC-en sin i samtid og få tilgang til informasjon før den eventuelt krypteres.

– Politiet står relativt fritt til å innhente informasjon fra åpne kilder som ledd i etterforskning av kriminelle handlinger. Mer målrettede etterforskningsmetoder, som for eksempel dataavlesing, kan bare brukes i etterforskning av alvorlig kriminalitet, sier Ingvild Bruce, stipendiat ved Universitetet i Oslo, som har skrevet doktoravhandling om skjulte politimetoder.

Dersom etterforskerne har funnet en brukerkonto eller en IP-adresse som kan knyttes til Anne-Elisabeth Hagens forsvinning​ kan de i teorien henvende seg til tjenestetilbydere på internett og be om passordet til kontoen og annen informasjon. Slike tjenestetilbydere besitter ikke nødvendigvis så mye data om brukere av krypterte tjenester, ettersom et sentralt poeng er at disse skal kunne være anonyme. Dessuten befinner de seg ofte i utlandet, og de har ingen plikt til å samarbeide med norsk politi.

– Så hvis disse ikke de samarbeider frivillig, vil man måtte gå veien om internasjonalt politisamarbeid. Ofte er slike selskaper etablert i land som ikke har spesielt gode mekanismer for å samarbeide med andre lands politi, sier Bruce.

ÅSTEDET: Sloraveien 4 i Lørenskog. Foto: Jørgen Braastad

Monero og bitcoin

Politiadvokat i Kripos, Richard Beck Pedersen, sier at pengestrømmer i kryptovaluta som ikke kan spores i dag, potensielt kan spores i morgen.

– Vi har en god del erfaring med bitcoin-sporing. Det er en relativ «snill» kryptovaluta, hvor det er mulig å spore transaksjoner og ofte mulig å identifisere sender og mottager. Monero derimot er en såkalt «privacy coin». Den er i utgangspunktet helt anonym. Slike kryptovalutaer er en stor utfordring i våre etterforskninger men vi jobber med mulighetene for sporing også av slike valutaer, sier Beck Pedersen.

Seniorrådgiver Vidar Sandland ved Norsk senter for informasjonssikring sier hele poenget med Monero er at avsender og mottager kan være helt anonyme.

– Det å spore hvem som har sendt og mottatt er vanskelig. Den dagen det blir kjent at etterretning og myndigheter kan spore dette her, så forsvinner hensikten.

– Hvordan vil du vurdere politiets muligheter til å finne frem til hvem som angivelig mottok penger fra Tom Hagen?

– Jeg vil ikke spekulere i det. Men det er ikke en lett oppgave, da hadde ikke politiet brukt flere år.

Torbjørn Bull Jenssen, daglig leder i Arcane Crypto, synes det er vanskelig å vurdere politiets sjanser til å spore hvem som er i andre enden av kommunikasjonen og transaksjonen i Monero.

– Har personen gjort en grov feil, så kan man plutselig få en innertier. Har personen ikke gjort en feil, så blir det som å søke etter en nål i en høystakk, sier han.