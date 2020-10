MANGE SMITTET: På det populære skistedet Ischgl i de østerrikske alpene ble mange nordmenn smittet av coronaviruset i mars. Det lille stedet er fullt av hoteller og barer og et populært sted å feste når skidagen er over. Foto: Harald Henden, VG

Norge endret reiseråd fire dager etter varsel fra Island

4. mars kom varselet fra Island om at flere skiturister fra Italia og Østerrike hadde testet positivt for coronaviruset. Først fire dager senere ble reiserådet oppdatert.

12. mars – åtte dager etter varselet fra islandske myndigheter – stengte regjeringen landet ned.

Da ble skoler, barnehager, universiteter og høyskoler stengt på dagen. Frisører, hudpleiere, treningssentre og svømmehaller måtte lukke dørene. Alle fritidsreiser ble frarådet. Grensene ble stengt.

Statsminister Erna Solberg (H) ba nordmenn ta vare på hverandre ved å holde avstand. Kjøkkenbordet ble det nye kontoret for mange.

Varslet nabolandene

Før dette hadde et stort antall nordmenn som hadde vært på skiferie i Østerrike og Nord-Italia kommet tilbake til landet etter vinterferien. Dette ble tydelig varslet fra Island, som la merke til smitten. De varslet også Danmark.

– Vi fikk melding fra Island like før midnatt den 4. mars. De meldte da om at flere skiturister hadde testet positiv for covid-19. De fleste positive tilfellene kom fra skisteder i Italia, men det var også åtte turister fra Østerrike, Ischgl, som hadde testet positivt. Samtidig var det kun meldt om få tilfeller fra Østerrike gjennom overvåkingssystemene, sier overlege Didrik F. Vestrheim i Folkehelseinstituttet til VG.

8. mars ble hele Tirol satt på listen over områder med utbredt spredning av coronaviruset. Ischgl er blant arnestedene for smitten som kom til Norge.

– Hvorfor tok det fire dager fra dette varselet kom til reiserådet ble oppdatert?

– I disse dagene i mars ble reiserådene vurdert raskt og fortløpende. Det var en del usikkerhet knyttet til situasjonen i Østerrike. Myndighetene i Østerrike rapporterte kun få tilfeller gjennom det europeiske varslingssystemet, og vi hadde altså noe sprikende informasjon om situasjonen. Vi hadde tett kontakt med de nordiske landene for å samle informasjon, sier Vestrheim.

I dag vet vi at 696 påviste smittetilfeller i Norge kan spores tilbake til Østerrike.

VIL VENTE: Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) mener kommisjonen må avdekke om det burde blitt agert tidligere. Foto: Terje Bringedal, VG

– For tidlig å evaluere

– Det er for tidlig å evaluere hvert enkelt element i håndteringen i den første fasen av pandemien. Generelt ble smitten i Norge raskt slått ned i mars og april, men jeg er sikker på at vi også denne gangen vil finne områder å lære av når vi får en bred evaluering, sier helseminister Bent Høie til VG.

Han påpeker at regjeringen har nedsatt en uavhengig kommisjon for å få en grundig og helhetlig vurdering av myndighetene håndtering av pandemien. Denne skal også svare på hva som kunne vært gjort annerledes.

PROFESSOR: Eiliv Lund synes myndighetene burde ha informert befolkningen, men vil ikke konkludere omkring hva ventingen hadde å si. Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB

Så langt er over 19.000 nordmenn bekreftet smittet. 280 mennesker er døde.

– Jeg vet ikke helt hvor mye det betydde. Jeg vil være forsiktig med å si at de burde rykket ut med en gang. Da måtte muligens tusenvis ha gått i karantene og det ville vært veldig dramatisk. Det beste hadde vært om myndighetene hadde opplyst om det tidligere, slik at de frivillig kunne gått i karantene, sier professor emeritus i epidemiologi Eiliv Lund ved UiT til VG.

Publisert: 30.10.20 kl. 06:55 Oppdatert: 30.10.20 kl. 07:06

