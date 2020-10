STOPPET UTBRUDD: Kommuneoverlegene Askill Sandvik og Cato Innerdal stoppet utbruddet av det muterte coronaviruset i deres kommuner. Foto: Tore Lyngvær, Kristiansund kommune og Bjørn Brunvoll, Romsdals Budstikke

Mistenkte virusmutasjon: − Her er det noe som ikke stemmer

Med en inkubasjonstid på 24 timer, forsto kommuneoverlegene at de sto overfor en ny variant av coronaviruset.

VG skrev tirsdag om hvordan den nye varianten av coronaviruset spredte seg i norske kommuner og en turbuss fra Stavanger.

Minst 127 personer i 15 ulike kommuner er smittet med viruset, som har ført til flere lokale utbrudd.

Kommuneoverlegen i Molde Cato Innerdal forteller at to moldenserne tok med seg smitten hjem etter å ha vært et annet sted i Norge - noe som igjen førte til ytterligere 24 smittetilfeller i kommunen.

– Første positive test kom sent en mandag kveld. Samme kveld startet vi smittesporing, og de første testene av nærkontaktene ble gjennomført tirsdag. Allerede da fikk vi mange positive tester. Nærkontaktene som testet positivt hadde få eller ingen symptomer, men samtidig høye virusnivåer, sier Innerdal.

Førte til massesmittehendelse

En av de smittede fra Molde drar på to serveringssteder i Kristiansund, før den positive prøven.

Flere personer fra ulike kommuner er på utestedet. Alle disse kommunene får smittetilfeller.

Til sammen fører de to besøkene til at 32 personer blir smittet:

13 i Molde

13 i Kristiansund

1 i Skaun

1 i Trondheim

1 i Averøy

3 i Hustadvika

– Vi fikk på veldig kort tid veldig mange smittede i en massesmittehendelse. Personer som kanskje ikke hadde veldig nær kontakt ble smittet, sier kommuneoverlegen i Kristiansund Askill Sandvik.

Ordfører i Kristiansund Kjell Neergaard (t.v.) og kommuneoverlege Askill Sandvik. Foto: Tore Lyngvær, Kristiansund kommune

Kort inkubasjonstid

De to kommuneoverlegene så raskt hvordan viruset spredte seg fortere enn tidligere.

I Molde spredte viruset seg gjennom fem ledd på åtte dager. I Kristiansund tok det fem dager før viruset hadde spredd seg gjennom tre ledd.

– Da sa vi: «Her er det noe som ikke stemmer, dette må sjekkes nærmere». Det avviker fra det vi har opplevd tidligere, sier Sandvik.

Vanlig inkubasjonstid – tiden fra man blir smittet til man får symptomer – er i gjennomsnitt fem til seks dager, men kan variere fra én til 14 dager.

Men denne varianten av viruset oppførte seg annerledes. Allerede 24 timer etter eksponering, kunne viruset påvises i kroppen.

– Den raske videresmitten og korte inkubasjonstiden var det som fikk oss til å tenke at vi sto overfor en mutasjon. Vi visste tidspunktet for når smitten skjedde og enkelte hadde symptomer allerede dagen etter, sier Sandvik.

Folkehelseinstituttet (FHI) undersøker nå mutasjonens egenskaper som inkubasjonstid og smittsomhet. I sin forrige ukesrapport skrev FHI at den kan ha innvirkning på virusets evne til å binde og identifisere celler.

– Det spekuleres i om mutasjonen kan gjøre viruset noe mer smittsomt, og er en posisjon det må følges ekstra godt med på, skriver FHI.

De opplyser videre at kun 6 prosent av alle virus sekvensert globalt så langt har denne endringen, men at andelen er økende. Samtidig presiserer de at det ikke er holdepunkter for at mutasjonen gir mer alvorlig sykdom.

Kommuneoverlege i Molde Cato Innerdal. Foto: Bjørn Brunvoll, Romsdals Budstikke

Sandvik og kollega Innerdal i Molde jobbet tett sammen og varslet Folkehelseinstituttet. For en uke siden kom bekreftelsen:

En ny variant av coronaviruset bidro til utbruddet blant passasjerene på bussreisen og deres nærkontakter.

– Det var som forventet, sier Sandvik.

Stoppet utbruddet

Kommuneoverlege i Molde Cato Innerdal forteller at fokuset hele tiden har vært smittesporing, så fort de får melding om en positiv prøve.

– Følgelig starter «brannslukkingen» allerede ved det gode arbeidet som våre kolleger ved laboratoriet ved Molde sykehus gjør. De ringer oss umiddelbart en positiv prøve er ferdiganalysert, sier han.

Allerede morgenen etter han fikk den positive prøven varslet han Kristiansund.

Begge kommuneoverleger er enige om at rask responstid var avgjørende for å stanse utbruddet.

I Kristiansund oppgraderte kommunen testkapasiteten slik at de kunne teste fem prosent av befolkningen i uken på en uke, og doblet smittesporingskapasiteten.

Kommunen innførte også strenge, kortvarige tiltak som kontaktlister på utesteder og restauranter og begrensninger på arrangementer.

– Den ekstremt tidligere intervensjonen var viktig. Da hadde vi ingen ventetid, sier Sandvik.

Han understreker at det var et utbrudd som kunne bli stort på kort tid.

– Kommer man over massesmittehendelser må man reagere veldig, veldig raskt. Hurtig reaksjonstid er viktig når viruset endrer seg, sier han.

Foreløpig er det ikke noe som tyder på at det muterte viruset er mer eller mindre farlig.

– Sykdomsforløpene har vært relativt milde. Men det har primært vært yngre aldersgrupper som er blitt smittet, sier Sandvik.

