EU ser på godkjenning av ny coronavaksine

EU starter nå gjennomgangen av forskningsresultatene fra vaksinen til BioNTech / Pfizer, for å se om deres coronavaksine kan godkjennes i EU og Norge.

Vaksinen utvikles i et samarbeid mellom tyske BioNTech, USA-baserte Pfizer og kinesiske Fosum Pharma. EU forhandler om en kjøpsavtale på opptil 300 millioner doser av denne vaksinen, hvis den viser seg å være trygg og effektiv mot covid-19.

Om den er trygg og effektiv nok for Norge, avgjøres i EU-systemet. Og den prosessen har altså startet nå.

Det er det europeiske legemiddelbyrået (EMA) som tar imot søknader om vaksiner på vegne av alle EU/EØS-land.

BioNTech / Pfizer startet fase tre-testing i juli 2020 og vaksinen skal testes på 30 000 frivillige i blant annet USA, Argentina, Brail og Tyskland.

Vaksinen kan ikke bli godkjent før den har fullført disse testene, men EU starter å se på forskningsresultatene allerede nå. Så skal selskapet sende mer forskning etter hvert. Dette kalles en «rolling review». Håpet er at det skal gå raskere enn at selskapene sender venter til all forskningen er ferdig før de søker.

Dette er den andre coronavaksinen EU har startet godkjenningsprosessen for. I forrige uke begynte de å se på vaksinen til AstraZeneca / Universitetet i Oxford.

