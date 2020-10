FORSKNINGSGJENNOMBRUDD: Forskerne ved Akershus universitetssykehus har funnet ut av hvordan man tidlig kan oppdage om en covid-19-pasient har høy risiko for å dø eller bli innlagt på intensivavdelingen. Bildet er tatt ved intensivavdelingen til Ahus. Foto: Akershus universitetssykehus

Ny norsk studie: Slik kan risikoen til coronapasienter oppdages tidlig

Metoden kan fortelle legene hvilke covid-19-pasienter som har høy risiko for alvorlig sykdom. Vil gjøre det enklere å prioritere ved overfylte sykehus, sier lederen av studien.

Gjennom studien analyserte forskerne blodprøver fra 123 coronapasienter som i løpet av våren ble innlagt ved Akershus universitetssykehus.

Slik fant de ut at pasientene med størst risiko for å havne på intensivavdelingen eller dø hadde høye verdier av blodmarkøren GDF-15. En blodmarkør sier noe om en persons helsetilstand og brukes til å vurdere risiko eller stille diagnose.

Produksjonen av denne blodmarkøren stimuleres både når man har virus i blodet, og når man har lave oksygenverdier – selv om man ikke føler seg tungpustet.

– Denne metoden kan være spesielt viktig i tilfeller der akuttmottakene blir overfylt. En slik prøve kan være med på å gjøre det lettere å velge pasienter med høyere risiko for å bli intensivpasienter. Samtidig kan man tidlig gripe inn hos dem og forebygge at de blir alvorlig syke, sier Torbjørn Omland, professor ved Universitetet i Oslo og overlege ved Ahus, som har vært med på å lede studien.

– Vil man kunne si at metoden kan forebygge dødsfall?

– Det har vi ikke vist, men det er jo det vi tror; at den allerede ved innleggelse kan fortelle hvilke pasienter som vil bli mest syke, slik at disse tidlig kan få rett behandling. På den måten kan testen forhåpentlig være med på å forebygge dødsfall.

OPTIMISTISK: Torbjørn Omland har ledet studien sammen med doktorkollega Peder L. Myhre. Foto: Øystein H. Horgmo

– Et mer korrekt bilde

Omland forklarer at blodmarkøren også kan gi informasjon om hvor mye sykdommen kan påvirke en pasients vitale organer, som hjertet. Den er også relatert til hvor sterkt immunforsvaret reagerer – en for sterk immunreaksjon kan bidra til et alvorlig sykdomsforløp og død.

– Vi tror grunnen til at denne markøren er så sterk er at den ikke bare gir opplysninger om immunforsvar og hjerte, men integrerer informasjon fra flere systemer, forklarer overlegen.

Det er tidligere gjort studier der man har analysert blodprøver fra covid-19-pasienter. Mange har imidlertid blitt gjort i ettertid, ved at man har gått inn i journalene til tidligere innlagte eller avdøde personer.

De skiller seg derfor fra Ahus-studien:

– Vi planla den slik at vi tok prøver av alle pasientene som ble innlagt ved Ahus. Dermed får vi også et mer korrekt bilde av hvilke faktorer som er viktige, sier Omland.

Han tilføyer at de testet mange såkalte biomarkører opp mot hverandre før de kom frem til at GDF-15 skilte seg markant ut.

– Veldig sterke og interessante funn

Overlegen understreker at det å se på GDF-15-verdien i blodet ikke isolert sett kan gi leger svar på hvem som har høy risiko for alvorlig sykdom.

Metoden kommer i tillegg til en klinisk vurdering og skjønn.

– Men vi ser at denne gir mye sterkere info enn andre blodprøver som har vært fremholdt som gode markører. Det er derfor den har blitt publisert i verdens mest prestisjetunge hjertetidsskrift, Circulation, sier han.

– Er dette en metode dere vil anbefale at tas i bruk ved norske og utenlandske sykehus?

– Jeg synes jo dette er veldig sterke og interessante funn, men studien må selvfølgelig reproduseres og testes ved andre sykehus før vi kan gå så hardt inn for det. Jeg synes absolutt det er en veldig god grunn til å studere dette videre. Det har i tillegg kommet en mindre studie fra Spania som synes å bekrefte noen av disse funnene, sier overlegen.

Publisert: 27.10.20 kl. 03:23

