ALLTID BLID: Venner av Emil Sara Isaksen sier han alltid hadde et smil på lur og var der for dem. Foto: Privat

Venner i sorg etter ulykken der Emil (18) mistet livet: − Han har betydd så mye for meg

Venner og familie er i sorg etter at Emil Sara Isaksen (18) mistet livet i en arbeidsulykke fredag kveld. Lørdag samlet over 200 mennesker seg for å hedre ham.

– Emil har betydd så mye for meg, og han har alltid vært der for meg, sier Tinus Rilvaag (18) til VG.

Hans nære venn Emil Sara Isaksen ble sent fredag kveld funnet død i Larvik etter en tragisk arbeidsulykke samme dag. Ifølge politiet drev han trolig med vedlikeholdsarbeid på en stor landbruksmaskin som brukes til å solde jord.

Rilvaag sier han har kjent Isaksen så lenge han kan huske.

– Vi er oppvokst i samme gate og har gått på samme skole, helt fra barneskolen til nå på videregående skole har han alltid væt der for meg, sier han.

Han beskriver vennen sin som en person som alltid hadde et smil på lur, og som alltid stilte opp.

– Det var alltid bare å sende melding til ham, sier Rilvaag.

Hedret med bilkolonne

Isaksen var opprinnelig fra Sandefjord, men flyttet senere til Larvik. Han var opptatt av både biler, traktorer og gården generelt, forteller venner av 18-åringen.

– Jeg ble kjempeglad da han flyttet til Larvik og fant sin greie, og av å se ham være glad mens han jobbet. Det var ikke bare en jobb, men også en hobby, sier Rilvaag.

– Jeg husker spesielt alle de sene kveldene på jordet med ballekjøring og alle mopedturene vi hadde sammen. Det var en ære å være bestevenn med ham og ikke minst få oppleve livet sammen med ham.

I Larvik fant Isaksen også andre bilinteresserte og ble en del av byens tett sammensveisede rånermiljø. En gjeng herfra tok initiativ til å hedre 18-åringen med en bilkolonne gjennom Larvik lørdag kveld. Ifølge Østlands-Posten dukket hele 43 biler og motorsykler og nesten 200 personer opp for å minnes Isaksen. Flere av dem deltok også i letingen etter 18-åringen da han ble meldt savnet fredag kveld.

– Alltid med på sprell

Blant dem som deltok i lørdagens markering var Kristian Andersen (18). Han sier han ble veldig rørt av å se hvor mange som var med på kolonnekjøringen for Isaksen.

– Jeg vet han hadde satt veldig stor pris på dette, sier Andersen til VG.

Han sier han og Isaksen «fant på veldig mye rart» og var på mange bilturer sammen i løpet av tiden de kjente hverandre.

– Han var en snill og herlig gutt. Alltid livlig, og alltid med på sprell, sier Andersen.

– Han gledet alltid til å dra ut på tur med oss. Han satt på en del med meg og skulle alltid sitte foran husker jeg. Det var liksom hans plass. Han ville alltid være med. Han kunne ringe uansett når på døgnet.

Det samme gjaldt begge veier. Isaksen sa aldri nei til en venn i nød.

– Han stilte alltid opp uansett hva det var. Og uansett hvilket klokkeslett det var, kom han alltid. Man hørte aldri et nei fra ham da man spurte ham om hjelp, sier Andersen.

Han husker også hvor mye Isaksen gledet seg til å få lappen og kjøre selv, og hvor glad han var da han endelig fikk den.

Takknemlig mor

Bilkolonnen til ære for 18-åringen kjørte også innom gården til Emils Sara Isaksens mor, Anne Marie Sara Isaksen. Til Østlands-Posten sier hun at hun setter stor pris på at vennene hedret sønnen hennes på denne måten.

– Jeg er så takknemlig for det. Jeg vil at de skal vite hvor mye det betydde for meg, sier hun.

Hun sier hun ble rørt av hvor mange som dukket opp.

– Han hadde digga det, sier hun.

VG har vært i kontakt med moren og fått tillatelse til å bruke uttalelsene hun har gitt til Østlands-Posten.

