AVHØRT: Politiet har avhørt Bjørnar Skjæran etter hotell-nachspielet i Bodø. Foto: Sven Arne Buggeland

Ap-nestleder Bjørnar Skjæran avhørt etter nachspiel

Ap-nestleder Bjørnar Skjæran bekrefter gjennom sin rådgiver Peter Walset at han onsdag har blitt avhørt etter det mye omtalte hotell-nachspielet i nedstengte Bodø.

– Jeg ble avhørt i går og forstår det slik at de er i gang med avhør av andre. Jeg er opptatt av å gi politiet ro til å gjøre sin jobb og vil derfor ikke gi noen ytterligere kommentarer før saken er avsluttet, skriver han i SMS-en som er sendt VG.

Den 15. mars kom nyheten om at Ap-topper i Nordland hadde vært samlet i en hotellsuite i Bodø etter fylkeslagets årsmøte lørdag – på et tidspunkt hvor det var innført strenge lokale smittevernregler.

– Jeg beklager veldig at jeg var til stede, det burde jeg ikke ha vært, skrev Skjæran i en SMS til VG da.

To dager senere ble det kjent at politiet henla saken mot Skjæran. Tirsdag denne uken ble det imidlertid klart at saken skulle sendes tilbake til politiet, blant annet for at politiet skulle gjennomføre avhør av dem som var til stede på hotellrommet den kvelden.

Skjæran og hans partikolleger undersøkes nå for mulig brudd på smittevernloven etter at han og syv andre Ap-kolleger tok med med seg øl og vin på et hotellrom i Bodø etter at de hadde hatt årsmøte i byen.

Politiet opplyser at de tar til etterretning at statsadvokatene har opphevet henleggelsen av saken og beordret ytterligere etterforskning for å få et bedre grunnlag for å treffe en avgjørelse.

– Politiet vil selvfølgelig gjennomføre de forespurte etterforskningsskritt som er bedt om. Ut over dette kan vi ikke gi noen ytterligere kommentarer til innholdet i de etterforskningsskritt som ønskes gjennomført. Her må vi henvise til statsadvokatene, skriver Stig Morten Løkkebakken, påtaleleder i Nordland politidistrikt, i en e-post til VG.