STILLE: Det blir en stille påske i Tønsberg. Men svanene får lov å legge til. Foto: Gabriel Skaalevik

Tønsberg strammer ytterligere inn

Tønsberg, som allerede har innført de mest omfattende nasjonale tiltakene, stenger nå gjestebrygga for overnatting og campingplasser.

Av Stella Bugge

Publisert: Nå nettopp

Dette trer i kraft umiddelbart og gjelder til og med 6. april. Ønsket er selvsagt å bregrense smittespredning.

– Bryggene er stengt for overnatting. Det blir åpent for å fortøye på dagtid slik at man kan svinge innom og handle matvarer hvis man er fra regionen, sier ordfører Anne Rygh Pedersen (Ap) til VG.

Hun minner om at de som ikke bor i området anbefales å handle på hjemstedet.

– De siste tre ukene har vi vært i en veldig krevende smittesituasjon. Sykehuset vårt er overbelastet både når det gjelder intensivpasienter og covid-19 pasienter, og det er fortsatt en grad av villsmitte i Tønsberg, sier Pedersen og legger til at sykehuset har varslet at de skal gå i rød beredskap.

Også campingplassene og oppstillingsplassene for bobiler vil holde stengt i samme periode.

Tønsberg kommune har allerede de mest omfattende nasjonale tiltakene etter covid-19-forskriften kapitel 5A.

Alle skolene fra 5. klasse og oppover har hjemmeundervisning og kun matbutikker, vinmonopol, frisører og apotek er åpne.

– Nå er vi på tredje uka med full nedstenging, sier ordfører Pedersen.

Varaordfører Steinar Solum (Sp) sier at de med nedstengning av gjestebrygga og campingplassene er samkjørte med Larvik, Sandefjord, Horten og Holmestrand.

– Dette ble avgjort at et enstemmig formannskap på ekstraordinært møte klokken 15, sier Solum.

Håpet er å få ned smitten slik at man kan få en mer normalisert sommersesong.

– Vi gjør dette for å kunne åpne opp så fort som mulig, sier Solum.