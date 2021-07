Taxi-sjef etter at sjåfør spurte ung kvinne om sex: − En skam for hele næringen

I forrige uke la studenten (22) ut en film på TikTok fra i fjor sommer hvor en taxisjåfør kom med seksuelle tilnærmelser helt til hun løp fra bilen. Torsdag beklager sjefen for taxiselskapet hendelsen, som kan ende i anmeldelse.

– Denne personen kjørte for oss i fjor sommer, sier daglig leder Osman Ghader i Scandinavian Taxi til VG.

Sjåføren jobber ikke hos dem i dag.

– Vi tar avstand fra dette. Det skulle ha blitt anmeldt med én gang, da kunne vi ordnet opp. Jeg fikk ikke vite om dette før i dag. Nå må politiet avgjøre hva som skal skje videre, sier Ghader og legger til:

– Dette er en skam for hele næringen.

Taxituren

Den 14. august i fjor skulle den kvinnelige studenten (22) fra Bislett i Oslo sentrum til Hegdehaugsveien på et nachspiel under Handelshøyskolen BIs fadderuke.

Klokken var rundt to på natten, og hun var usikker på om hun skulle benytte seg av taxi eller ikke.

Da en taxi kjørte opp på siden av henne og tilbød turen gratis, bestemte hun seg for å sette seg inn.

Kjøreturen gikk forholdsvis fint, men da de nærmet seg endedestinasjonen tok turen en ubehagelig vending.

Den kvinnelige studenten fisket opp mobilen og begynte å filme samtalen mellom seg og sjåføren.

– Jeg tenkte at hvis dette eskalerer nå, så vil jeg ha det på film, forteller hun til VG.

Se videoen i toppen av saken.

Skjermdump fra videoen kvinnen la ut på TikTok. Foto: Privat

Ble spurt om hun liker sex

I en video som ble publisert på sosiale medier i forrige uke, hører man kvinnen si til taxisjåføren «du kunne jo stoppet så kunne jeg gått herfra», hvorpå taxisjåføren svarer «kan jeg få mobilnummeret ditt?»

Videre i videoen blir man vitne til at sjåføren spør kvinnen om «de skal ta noen drinker», hvorpå de kan «kysse og gjøre noen ting» før han kjører henne hjem. Hun blir også spurt om hun liker sex og om hun liker «den stor». Da hun svarer at hun ikke vil ha sex, svarer sjåføren «hvorfor?»

Skjermdump fra videoen kvinnen la ut på TikTok. Foto: Privat

Istedenfor å slippe henne av i Hegdehaugsveien, kjører sjåføren henne rundt i Oslo for å fortsette samtalen.

– Jeg prøvde å lyve ved å si at jeg er lesbisk, bare så han skulle slutte. Men han ga seg ikke og begynte å spørre om seksuelle ting rundt det.

Det var da sjåføren kjørte inn på en parkeringsplass tilbake på Bislett at panikken slo inn. Kvinnen åpnet døren og løp ut av bilen.

Politiet ble tagget

Nettpatruljen til Sør-Vest politidistrikt ble gjort kjent med den aktuelle videoen ved at andre brukere tagget dem i kommentarfeltet under den på TikTok.

– Mange tagget oss i videoen. Slik kom vi i kontakt med den som publiserte videoen, og deretter spurte vi om hun kunne ta kontakt med oss på Instagram, sier politioverbetjent Kaare André Ødegaard som er fagansvarlig for Nettpatruljen Sør-Vest.

På Instagram kunne de ha én-til-én-kommunikasjon med kvinnen, og der anbefalte de kvinnen å ta kontakt med sitt hjemmehørende politidistrikt for å anmelde forholdet.

Kvinnen sier til VG at hun skal anmelde forholdet førstkommende fredag.

Jurist: – Veldig ubehagelig

Advokatfullmektig Thea Larsen Normann i Juristforbundet har skrevet om hvor grensene for seksuell trakassering går i det norske rettssystemet.

– Sånn jeg leser Høyesterett skal det ikke være en høy grense for hva som defineres som seksuell trakassering. Her er det flere ting: både det som blir sagt, men også det å kjøre inn i et bakgate og så videre.

EKSPERT: Advokatfullmektig Thea Larsen Normann. Foto: Juristforbundet

Hun understreker at hun ikke vet alt rundt situasjonen:

– Loven er ganske åpen for hva som er seksuell trakassering. Det skal være uønsket seksuell oppmerksomhet, og det kan skje på flere måter. Sånn det beskrives her virker det helt klart som en veldig ubehagelig situasjon, som det er vanskelig å komme seg bort fra.

Taxinæringen: – Dypt opprørende

VG har vært i kontakt med to av de største taxiaktørene i Oslo sentrum – Oslo Taxi og Norgestaxi, som begge kjente til videoen.

De to selskapene tar sterkt avstand fra videoen og beskriver innholdet som sjokkerende og dypt opprørende.

Direktør i Norges Taxiforbund, Hanne Skåle Thowsen, sier at slik oppførsel er helt uakseptabel og at slike hendelser ikke skal forekomme i taxier.

– En slik sjåfør må fjernes fra tjeneste, slår Thowsen fast.

Videre sier Thowsen at slike enkelthendelser er tragiske for taxinæringen.

– Men verst er det selvsagt for den som blir utsatt for denne typen oppmerksomhet.

Selv om hendelsen satte et støkk i kvinnen, har hun ikke blitt redd for å ta taxi i Oslo sentrum.

– Det skjer egentlig relativt ofte at sjåfører spør hvor jeg skal, eller spør etter nummeret mitt. Men så ekstreme situasjoner som den jeg fanget på film tilhører heldigvis sjeldenhetene, sier hun.