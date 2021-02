FERGEOPPRØR: Lars Hagseth er en av talspersonene for «Ferjeaksjonen», som ønsker å bli en paraplyorganisasjon for hele Kyst-Norge. Foto: Gisle Oddstad, VG

Utålmodige fergeopprørere: Ber politikerne bli enige

Opposisjonspartiene kniver om fergekutt: Så langt har Sp det beste forslaget, mener fergeopprørere i Møre og Romsdal.

Av Ida Lyngstad Wernø

Både Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet har de siste ukene lansert en rekke forslag som skal senke fergeprisene.

Mens Ap og Sp vil halvere prisene, ville Frp først gjøre fergen gratis. Nå har de endret forslaget sitt, og ber om en plan for nedtrapping av fergeprisene i vårens reviderte nasjonalbudsjett.

– Vi synes det er positivt at det foreslås endringer allerede i revidert nasjonalbudsjett, og forventer at prisene blir redusert senest i høstens budsjett, sier Lars Hagseth, talsperson for den nyopprettede organisasjonen «Ferjeaksjonen».

– Når så mange partier har utspill som går ut på samme, må de jo kunne klare å komme til enighet, sier han.

Sp med beste forslag hittil

Ferjeaksjonen springer ut av fergeopprøret og aksjonsgruppen «Protest mot økte fergetakster Møre og Romsdal», som har nærmere 24.000 medlemmer på Facebook.

Hvis dere måtte velge mellom forslagene til Ap, Frp og Sp– hvilket ville dere valgt?

– Hittil er det forslaget til Senterpartiet som er mest konkret, og som er mest i samsvar med de fem kravene vi har satt til politikerne, sier Hagseth.

–Blant annet krever vi at det innføres gratis ferge på steder der det er forholdsvis lite trafikk og lokalsamfunnet er truet av fraflytting, noe Sp går inn for nå. Det er også i tråd med anbefalingen i rapporten til demografiutvalget, sier han, og viser til utredningen regjeringen fikk overlevert av utvalget før jul.

Fremskrittspartiet vil nå at regjeringen skal ha en plan i revidert nasjonlbudsjett.

Dette er Fergeaksjonens fem krav «1. Fergestrekninger må anerkjennes som en del av veinettet. 2. Alle politiske partier må sette fergesaken på dagsorden til stortingsvalget 2021. Vi krever en fergereform. 3. Fergetakstene må halveres over hele landet. 4. Fergestrekninger bør også bli gratis der lokalsamfunn er trua av fraflytting og arbeidsledighet. 5. AutoPASS-ordningen må forbedres slik at forskuddsbetalingen for rabattkort i første omgang halveres.» Vis mer

AVGANGER: Et viktig poeng for fergeaksjonistene er at en reduksjon i fergeprisene ikke skal gå utover fergetilbudet ved at avganger kuttes, sier Lars Hagseth. – Da vil det jo bare bli enda verre for folk som bor her. Foto: Helge Mikalsen

Krever nasjonal fergereform

Den nyopprettede Ferjeaksjonen jobber nå for en nasjonal fergereform.

– Høye fergepriser er et problem i hele Kyst-Norge, og vi vil at vi skal kunne sammenlignes med resten av landet når det kommer til transportkostnader. Vi ønsker at ferge skal bli likebehandlet med vei, sier Hagseth.

Han mener kystinnbyggerne i fylket har en urimelig kostnadsbyrde.

– Hvis vi ser på fergene som bomstasjoner, er det Møre og Romsdal som har desidert mest bompenger i Norge, sier han.

Vil halvere AutoPASS-innskudd

Ferjeaksjonen mener politikerne også må endre den såkalte AutoPASS-ordningen, der man får rabatt om man betaler inn penger på forskudd.

– Nå må du betale inn et forskuddsbeløp på 3700 kroner for å få rabatt. For en del kan det være for mye, og i verste fall har de ikke råd til å betale forskuddet. Vi vil minst halvere beløpet, sier han.

Totalsummen av fergeutgiftene har nå blitt for store for noen, og mange er fortvilte, forteller han.

– Dessverre ser vi at en del flytter fra øyer og steder avhengig av ferge fordi det blir for dyrt å bo der, og vi ser også en flukt blant ungdommer, sier han.