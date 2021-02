HOLDER TETT: E-tjenestens metoder, kapasiteter og aktiviteter som er sikkerhetsgradert, ifølge forsvarsminister Frank Bakke-Jensen. Her sammen med statsminister Erna Solberg i Litauen høsten 2020. Foto: HELGE MIKALSEN

Derfor er Frode Berg-rapporten hemmelig

Avgjørelsen om å gradere hele EOS-utvalgets rapport om Frode Berg-saken ble tatt av Forsvarsdepartementet. Det bekrefter forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) overfor VG.

Publisert: Nå nettopp

– Forsvarsdepartementet har vurdert informasjonen i EOS-utvalgets rapport og konkludert med at den i sin helhet er sikkerhetsgradert etter sikkerhetsloven, skriver Bakke-Jensen i en epost til VG.

Stortingets overvåkningsorgan for de hemmelige tjenestene har i over ett år undersøkt omstendighetene rundt Frode Berg-saken, Kirkenes-mannen som i 2017 ble arrestert i Moskva og siktet for spionasje til fordel for Norge.

Han ble senere dømt til 14 års fengsel, og tilbrakte nesten to år i fengsel før han ble benådet i november 2019, av president Vladimir Putin, som en del av en spionutvekslingsavtale.

les også EOS-utvalget nektes å publisere Frode Berg-rapport

Torsdag varslet EOS-utvalget at de ikke fikk lov å offentliggjøre noe av sin rapport – og heller ikke publisere informasjon om hvorvidt utvalget kom med kritikk eller ikke.

EOS-utvalgets leder Svein Grønnern sier til VG at EOS-utvalget ønsket at mest mulig av Frode Berg-rapporten skulle være offentlig. Rapporten var ferdig allerede 14. desember, og siden har utvalget forgjeves forsøkt å få fram en rapport med konklusjoner som kunne publiseres:

– Vårt utgangspunkt har vært at mest mulig skal kunne offentliggjøres, sier Grønnern.

Stortinget skal torsdag ettermiddag ta stilling til et forslag om å oppnevne en særskilt komite som kan behandle den graderte rapporten fra EOS-utvalget.

Krevende balansegang

– Det er en krevende balansegang mellom åpenhet og sikkerhet, skriver Bakke-Jensen.

– Ved å organisere kontrollen på denne måten sikres det at EOS-tjenestene kontrolleres av et organ som er uavhengig av forvaltningen samtidig som informasjon som kan skade rikets sikkerhet ikke kommer ut, legger han til.

les også Ny bok: E-tjenesten i direkte kontakt med Russland etter pågripelsen av Frode Berg

Vil ikke bekrefte

Norske myndigheter har aldri villet verken benekte eller bekrefte at E-tjenesten var Frode Bergs oppdragsgiver da han dro til Moskva i 2017, og endte opp i sikkerhetstjenestens varetekt.

Det gjør heller ikke forsvarsministeren nå, idet rapporten fra EOS-utvalget går videre til Stortinget:

– EOS-utvalget har tilgang på informasjon om tjenestens metoder, kapasiteter og aktiviteter som er sikkerhetsgradert. EOS-utvalget er Stortingets organ nettopp for å kunne ha kontroll med de hemmelige tjenestene på en måte som også ivaretar hensynet til rikets sikkerhet. Det kan for eksempel være informasjon om operasjoner eller kilder som er høyt gradert som bare kan være kjent for svært få personer, skriver Bakke-Jensen.

Rødt angriper hemmelighold

Rødt’s stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes vil få plass i spesialkomiteen i Stortinget, ifølge forslaget fra presidentskapet.

Han sier at det er urovekkende hvis adgangen til hemmelighold misbrukes –ikke til å beskytte Norges sikkerhet, men for å beskytte myndighetene mot åpen kritikk.

Moxnes viser til at også rapporter fra Riksrevisjonen har vært holdt hemmelige:

– Et utvalg på Stortinget har på Rødt’s initiativ nettopp konkludert at det som minimum skal legges fram en åpent tilgjengelig rapport, der den graderte informasjonen er utelatt. Det kan bli behov for samme diskusjon om EOS-utvalget for å hindre at myndighetene misbruker adgangen til hemmelighold for å skjule kritikk fra Stortingets kontrollorgan også på dette feltet, skriver han i en epost til VG.