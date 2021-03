De lurte døden Antall unge drept i trafikken har falt med nesten 80 prosent . Møt seks som var nære på. Ivar Brandvol Av Publisert 13. mars, kl. 18:09 PRIVAT Neste side (2) Forrige side (0) VG-Peil-Logo

Færre unge dør i trafikken – møt de som lurte døden

John Emil Iversen (18) var hadde englevakt da han kjørte av veien i fjor. Foto: Privat

Ungdom mellom 16 og 24 år er utsatt i trafikken – men nå kommer hyggelige nyheter. Årsakene er flere.

– Jeg kjørte for fort inn i en sving og det var glatt, sier Torjus Svalberg (18) fra Skien. Bilen gikk kast i kast til den stoppet ved en bergvegg, totalvraket.

– Jeg har lært at man skal kjøre mer forsiktig, sier Svalberg. Han tror at bilen, en 2016-modell Lexus, bidro til at han og kompisen overlevde uten alvorlige skader.

– Formidabel utvikling

– Den mest utskjelte gruppen i trafikken er de yngste førerne. Da er det verdt å merke seg at utviklingen på drepte og skadde i aldersgruppen 16–24 har vært formidabel, sier Henrik Pettersen Sunde i Ung i Trafikken.

Nesten 80 prosent færre unge ble drept i trafikken i fjor sammenlignet med år 2000.

Henrik Pettersen Sunde i Ung i Trafikken. Foto: Sigmund Sagberg

Han peker på bedre sikkerhetssystemer i bilene, dobbel prikkbelastning for ferske sjåfører og arbeid i skolen som noen viktige årsaker til de gode tallene. Også risikoen for å bli skadet er kraftig redusert.

– Selv om dødstallene er redusert med nesten 80 prosent, er det en fattig trøst for familiene som har mistet noen de er glad i. Derfor kan vi aldri være fornøyd før tallet på drepte er null. Vi har ingen å miste, sier han.

VG har spurt en rekke ungdommer som har overlevd alvorlige trafikkulykker, hva slags erfaringer de gjorde seg. Møt Anita (24), Marie (20), Johan Magnus (21), John Emil (18) og Axel (24).

–Nå var det slutt

Anita Sjåvik (24). Foto: Privat

Anita Sjåvik (24) totalvraket bilen i en ulykke i Meløy i mars 2019.

– Jeg mistet kontrollen over bilen og den havnet på taket. Erfaringen jeg fikk var at det skal så lite til før en ulykke kan skje. I mitt tilfelle var det glattere på stedet enn jeg trodde. Følelsen av å miste kontrollen over bilen, og innse at jeg var på tur utfor veien var forferdelig. Det siste jeg husket før det smalt var at nå var det slutt.

Bilen til Anita Sjåvik landet til slutt på taket og ble totalvrak. Foto: PRIVAT

–Jeg kjenner på en frykt, og når jeg sitter på med noen så blir jeg fortere redd enn tidligere. Særlig på vinterføre er jeg mest engstelig. Jeg har flere ganger tenkt på at det som berget meg var setebelte, og tenker at folk gambler med livet sitt når de velger å ikke bruke det, sier Sjåvik.

–Kjenner det fortsatt

Marie Frank Kristiansen (20) krasjet med en minibuss i november 2019 i Follo.

– Da jeg kom rundt en sving, kjente jeg at bilen slapp med alle fire hjulene. I motgående kjørefelt kom en minibuss. Jeg hadde null kontroll ettersom ingen av hjulene hadde feste og havnet derfor i motgående kjørefelt. Jeg frontkolliderte med minibussen, snurret rundt et par ganger før vi havnet på taket i grøften på andre siden av veien, sier hun.

20-åringen sier videre at det gikk bra med alle de involverte.

– Jeg er veldig glad alt gikk bra, men kjenner det fortsatt sitter igjen i kroppen når jeg kjører bil senere.

Marie Frank Kristiansen totalvraket bilen. Foto: Privat

–Noen centimeter unna

Johan Magnus Braathen. Foto: Privat

Johan Magnus Braathen (21) totalvraket bilen i møte med en elg på E18 i Vestfold i 2018.

– Jeg var bokstavelig talt noen centimeter unna å forlate denne verden, sier Braathen.

Elgen fløy inn i frontruten og klemte taket ned.

– Jeg tror dødsfall er gått ned på grunn av bedre opplæring, med trygg kjøring og sikkerhet. Samt nyere og tryggere biler, sier Brathen.

Angrer og vil advare andre

Bilen som John Emil Iversen kjørte. Foto: Privat

John Emil Iversen (18) mistet kontrollen over bilen i høy hastighet i juli i fjor, ved Atlanterhavsveien i Averøy. Bilen landet til slutt i fjæresteinene i sjøen.

Han opplyser at han foreløpig har fått tre års tapt førerkort og 60 dagers fengsel. Han forteller videre at han fikk brudd i ryggen, nakken, ribbein, og punkterte en lunge.

Han angrer og vil advare andre.

John Emil Iversen (18) ble skadet, men sier han ikke får varige mén. Foto: Privat

–Å kjøre bil så fort er veldig dumt for deg selv og de som sitter på og selvfølgelig de andre i trafikken. Man bør holde seg til fartsgrensene på stedet. Selv om det kan være gøy å kjøre fort er det mer skadelig en gøy. Dette var heller ikke noe gøy for familien, da jeg skulle egentlig vært død etter hvordan bilen ser ut.

John Emil Iversen Foto: Privat

–Jeg skal være utrolig takknemlig for at jeg er i live og kom unna dette uten noen som helst varige mén, sier Iversen til VG.

Skammer seg fortsatt

Axel Grindheims bil etter at kan krasjet ved Etne i 2016. Foto: Privat

–Jeg hadde et svakt øyeblikk for noen år siden der jeg krasjet med promille. Det var skammelig og lærerikt. Det har aldri skjedd igjen og jeg tok straffen sier Axel Grindheim (24) i Etne.

Han beskriver øyeblikket fra mars 2016 da bilen sto i full fyr på hodet, med 38 meter autovern veltet langs veien.

– Påvirket av alkohol og angst, sier han ærlig i dag.

Axel Grindheim (24). Foto: Privat

Han forteller at han og vennene var heldige som overlevde. Han tar full avstand fra det som skjedde og er glad for at ingen ble skadet.

– Følger trafikkreglene

Statens vegvesen opplyser at det er flere årsaker til at færre unge blir drept og skadet i trafikken nå enn tidligere.

– Det er bygget mer og sikrere vei, det er mer trafikksikre bil, med bedre passiv og aktiv sikkerhet, og trafikantene er generelt flinkere til å følge trafikkreglene. For eksempel ved at flere respekterer fartsgrensene og flere bruker bilbelte, sier avdelingsdirektør Guro Ranes.

Avdelingsdirektør Guro Ranes. Foto: Statens Vegvesen

Hun viser til flere tiltak rettet spesielt mot ungdom, blant annet ny føreropplæring i 2005 og kunnskaps- og holdningsarbeid i skolen. Hun trekker også frem samarbeidet med russen over mange år.

Hareide: - Ta ansvar for vennene dine

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) er glad for at tallene går i riktig retning.

– Men vi må aldri glemme det viktige budskapet som gjelder alltid, kjør forsiktig, ta ansvar for deg og vennene dine, sier Hareide.