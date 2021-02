TØFFING: Michal Jurkowski koser seg i det iskalde vannet. Foto: PRIVAT

Michal badet 30 minutter i isvannet: − Da blir man ikke syk

SANDVIKA (VG) Kameratene Michal Jurkowski og Slawomir Struniawski benytter de kalde vinterdagene på å bade.

Gradestokken i Sandvika viser en temperatur på rundt ti kuldegrader når VG lørdag er til stede.

Der møter vi to polske kamerater i Michal Jurkowski(42) og Slawomir Struniawski (38) som ved flere anledninger benytter anledningen til å bade i det iskalde vannet.

– Det er for helsen. Det hjelper litt med kroppen da vet du. Man holder seg friske og da blir man ikke syk, forteller Struniawski.

ISKALDT: Michal Jurkowski(42) kjemper seg opp av vannet etter 30 minutter med sammenhengende isbading.

– Hvor ofte gjør dere dette? Og er det ikke veldig kaldt?

– Vi gjør det ofte! Kaldt? Neeei, ler han og legger til:

– Det er litt kaldt, men alt ligger i hodet. Også er det jo hyggelig for man kan prate litt sammen om alt mulig, sier han.

– Inspirere til trygg ferdsel

I tillegg til de to kameratene kryr det av flere andre som benytter tiden til å gå på skøyter. Samtidig som flere koser seg i kulden er det også de som tenker sikkerhet.

Redningsselskapet har stands på tre forskjellige steder i distriktet og har både personell som er i full beredskap samtidig som de trener opp personell med kurs.

Kommunikasjonsdirektør i Redningsselskapet, Hasse Lindmo, forteller om en strålende flott dag i Sandvika.

Øver: Mannskaper fra Redningsselskapet trener på å redde folk som har gått gjennom isen.

– Det er først og fremst fantastisk å se at folk bruker naturen på denne måten. Det er jo en ny måte å drive friluftsaktiviteter for mange mennesker det her. Det tilhører sjeldenheten at det er så mye folk. Vi kommer til å huske denne vinteren, forteller Lindmo.

De bidrar først og fremst til informasjon til de som måtte lure på det, samtidig som de selger viktig utstyr.

– Redningsselskapets visjon er at ingen skal drukne. Derfor driver vi først og fremst med forebyggende arbeid. Vi vil inspirere til trygg ferdsel på isen, forteller han.

KONTROLL: Kommunikasjonsdirektør i Redningsselskapet koser seg på isen i Sandvika.

Hva trenger man?

Han forteller at det kommer mange nysgjerrige mennesker bort for å få stilt spørsmål om tryggheten. Det vanligste spørsmålet de får er om isen er trygg. Det forteller han at det ofte er vanskelig å svare på.

– Men det er noe som heter trygg ferdsel. Det handler om å vite hva som skjer om man går gjennom isen. Da er man avhengig av utstyr, kompetanse og å ikke være alene.

– Hva trenger man?

– Heldigvis ser vi det på mange folk allerede. Det man må ha er ispigger (for å komme seg opp av isen), kasteline eller tau (for å hjelpe andre opp av isen), øks/is-hakke/is-stav (for å sjekke tykkelsen på isen) og så noe som er veldig viktig: skift i vanntett sekk, for man må bytte klær ganske fort, fra innerst til ytterst, forteller han.

FOLKEHAV: Det var mange personer som fant glede av isen i Kadettangen lørdag.

Lindmo forteller også at de har satt «isvekteren» i aksjon. Det er en luftputebåt som svever både på is og vann som kan flytte redningsmannskap fort ved behov.

– Vi har også to redningsskøyter i beredskap ytterst ved vannkanten. De er alltid klare til å gripe inn, men så er de jo også fine for å vise folk at «her er det vann», ler han.