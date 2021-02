POLITIKER OG POLITI: Hårek Elvenes (H) (til venstre) ønsker at sikkerhetstjenestenes nasjonale trusselvurdering for 2021 skal tas på høyeste alvor av NTNU og andre store studieinstitusjoner i Norge. Til høyre: PST-sjef Hans Sverre Sjøvold. Foto: Fredrik Solstad, VG

Høyre-Hårek vil hindre universitets-spionasje

Et universitet som NTNU bør begrense inntaket av stipendiater fra de fire landene som er på PSTs obs-liste, mener Høyres Hårek Elvenes på Stortinget.

Av Frank Ertesvåg

Publisert: Nå nettopp

– Det er ganske alvorlig at så mange av stipendiatene med plass på NTNU, kommer fra Kina eller Iran. Her må ansvarlige studieinstitusjoner ta grep. Det må settes et tak på antall studenter og forskere som kommer fra land som Norge ikke har et sikkerhetssamarbeid med, sier Hårek Elvenes til VG.

Han minner om at sikkerhetstjenestene i sine trusselvurderinger de siste årene har advart mot etterretningsvirksomhet mot norske høyteknologi-miljøer på universitetene. PST peker spesielt på fire land, nemlig Kina, Iran, Russland og Pakistan.

Senest i den siste nasjonale trusselvurderingen fra februar i år, skriver PST at noen stater vil utnytte norske utdannings- og forskningsinstitusjoner gjennom ulovlig kunnskapsoverføring. Russland, Kina, Iran og Pakistan vil utgjøre den største trusselen, advarte PST.

– Nære bånd

Politiets sikkerhetstjeneste understreker også at i de landene som representerer en særskilt utfordring, er det som regel nære bånd mellom den sivile forskningen og militære forskningsprogrammer.

«Forskningsopphold i utlandet blir brukt for å sikre seg nødvendig kunnskap om utviklingen av slike våpenprogrammer. Både under og etter opphold i Norge kan forskere bli presset til å bruke, den kunnskapen de har ervervet til utvikling av militære våpensystemer. Skadepotensialet ved ulovlig kunnskapsoverføring er betydelig, spesielt i en tid med økende rivalisering mellom stormaktene og svekket internasjonal rustningskontroll,» skriver PST blant annet i 2021-trusselvurderingen.

Året før skrev sikkerhetstjenestene:

«Plassering av spioner på innsiden av norske virksomheter er en kjerneoppgave for utenlandske etterretningstjenester».

UNIVERSITET: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) har campuser i Trondheim (bildet), Gjøvik og Ålesund. Universitetet har et årlig budsjett på over 9,6 milliarder kroner, rundt 7600 årsverk og over 42000 studenter. Foto: NTNU

Dersom statene lykkes med å utvikle avanserte våpensystemer, vil det kunne påvirke trusselen mot Norge og våre allierte, poengterer både PST og Høyres Hårek Elvenes som sitter i utenriks- og forsvarskomiteen.

– Derfor må tilgangen til våre studiesteder begrenses. Norge er for eksempel ledende på forskning innen kryptoteknologi. Det vil være svært alvorlig om detaljert kunnskap kommer på feil hender. Dette må studieinstitusjoner som NTNU ta innover seg, krever Elvenes.

PST peker på at norske virksomheter utvikler også teknologi og komponenter som har et militært flerbrukspotensial. Dette er varer som i utgangspunktet ikke er laget for militært bruk, men med egenskaper som gjør at de egner seg til dette.

Rektor Anne Borg ved NTNU skriver i en e-post til VG at universitetet rekrutterer til vitenskapelige stillinger over hele verden. De leter etter de beste hodene uavhengig av hvilke land de kommer fra.

Kina – viktig partner

Borg bekrefter at Kina er mer representert enn mange andre nasjoner. Det forklarer hun slik:

– Kina har over flere år vært en ønsket samarbeidsnasjon i regjeringens strategi for høyere utdannings- og forskningssamarbeid (Panorama-strategien 2015-2020). Årets trusselvurdering fra PST tegner også denne gangen opp et bilde som treffer flere av våre fagområder. Derfor må vi være oppmerksomme. Samtidig må vi innse at Kina fortsatt vil være en strategisk viktig partner på flere områder innenfor norsk forskning og utdanning, også for NTNU, skriver Borg.

REKTOR: Anne Borg er rektor på NTNU, og har sete i Trondheim. Foto: NTNU

Hun opplyser at om lag ti prosent av utenlands-stipendiatene kommer fra Kina og Iran. Men noen begrensning på inntaket av stipendiater fra disse landene vil hun ikke gå inn på.

– Hvilke utenrikspolitiske tiltak som er de riktige for å forhindre at vi utsettes for fremmed etterretning, vil nok vi som universitet helst overlate til nasjonale myndigheter å vurdere. PST fremhever i sin trusselvurdering at etterretningsaktivitetene i økende grad vil foregå gjennom nettverksoperasjoner, og at cybertrusselen kan bli mer fremtredende. Innsatsen som skal forhindre at disse aktørene lykkes må derfor være på riktig sted, mener Borg.

– Skjerper sikring

– Hvilken oppmerksomhet har NTNU på etterretning, og kan denne bli endret etter den siste trusselvurderingen?

– Som andre i vår sektor er vi svært bevisste på dette, og PST har igjen bekreftet for oss alle at dette er nødvendig. Vi møter stadig nye trusler. Ved NTNU har vi nå en bedre oversikt over hvilke fagområder vi har som er mest utsatt, både for nettverksoperasjoner og i den fysiske verden. Vi intensiverer sikringstiltakene omkring disse, svarer rektor Anne Borg.