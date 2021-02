PROSJEKTLEDER: Sjefsingeniør Geir Egil Pedersen er prosjektledere for det nye barne- og ungdomssykehuset som nå bygges ved Haukeland universitetssykehus. Foto: Hallgeir Vågenes

Her bygges nytt barnesykehus: Kan bli forsinket dersom Bergen stenger byggeplassene

BERGEN (VG) Byggingen av et splitter nytt barne- og ungdomssykehus er i full gang i Bergen. Dersom Bergen kommune velger å stenge ned de store byggeplassene, kan milliardprosjektet bli forsinket.

To byggeplasser i Bergen er stengt etter at flere arbeidere har fått påvist smitte med den sørafrikanske virusmutasjonen. I kveld skal byrådet i Bergen kommune ta stilling til om alle store byggeplasser i Bergen skal stenges.

– Blir byggeplassen stengt kan det bli forsinkelser. Det er veldig uheldig dersom det skjer. Det vil garantert koste, men det er vanskelig å si hvor mye, sier sjefsingeniør Geir Egil Pedersen ved Haukeland universitetssykehus til VG.

Pedersen er prosjektleder for de såkalte Glassblokkene i Bergen, som skal huse flere sentrale sykehusfunksjoner i helseforetaket.

Psykiatribygget er allerede tatt i bruk, og sommeren 2023 starter flyttingen av dagens barneklinikk inn i de nye lokalene. Også Kvinneklinikken skal inn i det 79000 kvadratmeter store bygningskomplekset, som er kostnadsregnet til rundt fem milliarder kroner.

GLASSBLOKKENE: Sommeren 2023 skal det nye barnesykehuset i Bergen etter planen tas i bruk. Nå frykter sykehusledelsen at det kan bli forsinkelser. Foto: Hallgeir Vågenes

For tiden arbeider rundt 300 arbeidere på prosjektet, mange av dem utenlandske gjestearbeidere. I tillegg kommer rundt 50 personer i administrasjon og prosjektledelse.

– Det mest kritiske for oss er de danske fasademontørene. Vi er avhengige av dem for å få tett bygg, slik at vi kan jobbe innvendig, sier Pedersen.

Han mener stenging av alle store byggeplasser i Bergen vil være et svært drastisk virkemiddel å ta i bruk.

– En ting er forsinkelser som kan oppstå. Men det mest alvorlige er at veldig mange kan bli sendt ut i permitteringer. Det vil også bli store ringvirkninger for underleverandørene, sier han.

MILLIARDPROSJEKT: Rundt 300 arbeidere jobber nå for å ferdigstille det nye barne- og ungdomssykehuset ved Haukeland universitetssykehus. Mange av dem er utenlandske. Foto: Hallgeir Vågenes

Siden Norge ble stengt ned for snart ett år siden, har prosjektet på Haukeland hatt fem smittetilfeller. De to siste var norske ansatte, sier Pedersen.

– Alle tilfellene ble raskt avklart. De som fikk påvist smitte ble satt i isolasjon, og vi hadde ingen spredning på arbeidsplassen.

Pedersen sier at de har et strengt smittevernregime på byggeplassen.

– De ansatte jobber i grupper i faste tidssekvenser. Gruppene har ikke nærkontakt med hverandre. Alle som jobber innendørs har også påbud om å bruke munnbind. Vi har egne ansatte som følger opp arbeiderne, blant annet i forhold til boforhold.

Pedersen sier han i det lengste håper at byggeplassen ikke blir stengt ned.

– En måneds forsinkelse vil gi oss problemer. Men det vil ikke være noen katastrofe.

MOT STENGING: Arbeidsleder Jørgen Storebø (t.v.) og betongarbeider Waldemar Warsiak håper de kan fortsette å jobbe på hotellprosjektet i Domkirkegaten i Bergen. Foto: Hallgeir Vågenes

I Bergen sentrum bygger Pallas Eiendom AS to hoteller. Ett skal åpne i oktober i år, det andre er planlagt åpnet våren eller sommeren 2022.

Utbygger Sigbjørn Hæve synes heller ikke det er en god ide å stenge ned byggeplassene.

– Jeg mener det vil være utrolig dumt. Det vil være veldig dramatisk, og ha store negative konsekvenser. Altfor inngripende, etter min mening.

På det nye hotellet i Skostredet, som er bygget inn i et eksisterende bygg, jobber elektrikere, rørleggere og ventilasjonsarbeidere for å få ferdig de 42 rommene.

Ikke langt unna, i Domkirkegaten, støpes betongdekket til det andre hotellet. Det skal ha rundt 130 rom, fordelt på åtte etasjer.

Tirsdag var syv arbeidere i gang med betongarbeidet, men når byggingen starter om noen måneder vil langt flere være i sving på byggeplassen.

Jørgen Storebø er arbeidsleder i firmaet som utfører betongarbeidene. Tirsdag jobbet fire polske og tre norske arbeidere på byggeplassen.

– Det er kjedelig om det blir nedstenging. Jeg håper ikke det skjer, sier Storebø.

Han sier at de tar smittevernet på høyeste alvor på arbeidsplassen.

– Blant annet har vi delt oss i to grupper når vi skal spise, selv om vi ikke er så mange. Renholdet i oppholdsbrakken er også forsterket.

Storebø mener Norge har hatt for dårlig innreisekontroll med utenlandske arbeidere.

– Alle burde vært testet på grensen og satt i karantene på et langt tidligere tidspunkt, sier han.

Betongarbeider Waldemar Warsiak (35) synes usikkerheten er vanskelig. Hjemme i Polen har han kone og to barn på tre og fem år.

– Tidligere dro jeg hjem hver åttende uke. Nå vet jeg ikke hvor lenge jeg må bli her. Neste tur blir nok ikke før til påske, sier Warsiak.

Også han krysser fingre for at han får fortsette på hotellprosjektet i Domkirkegaten.

– Det vil bli vanskelig hvis jeg ikke får jobbe, sier han.