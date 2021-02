KASTET UT: Namsfogden ble bistått av bevæpnet politi da familien på syv ikke frivillig forlot sin kommunale leilighet på Tøyen i Oslo forrige onsdag. Foto: Bjarte Breiteig

Raja om Facebook-storm etter utkastelse: − Ekstremt ordskifte

Abid Raja blir dårlig av Facebook-innleggene etter utkastelsen av familien på Tøyen: – Haterne dominerer medier og kommentarfelt, sier kulturministeren.

Av Sven Arne Buggeland

En norsk-somalisk familie ble kastet ut av namsfogden og bevæpnet politi, fordi foreldrene tjente for mye til å beholde sin kommunale bolig i Oslo.

På Facebook har over 800 har kommentert VGs sak om uriktige påstander som spres om den vanskeligstilte fembarnsfamilien på Facebook.

– Når en familie blir satt på gaten og vi vet det er kuldegrader og corona, burde første tanke for oss alle være at det var veldig trist. Ikke «jævla innvandrerfamilie», sier Raja.

– Vanvittig sterke meninger

Kultur- og likestillingsministeren kjenner ikke familien og overlater til Oslo kommune å finne gode og praktiske løsninger for dem.

– Det jeg reagerer veldig på, er at folk har så vanvittig sterke meninger om ting de ikke har grunnlag for å vite noe om. De har en selvpåtatt rettferdighetssans som de vil trykke ned over familien på Tøyen. Det er ingen tvil om at faren ønsker å få det til å fungere i Norge.

VERDIER: Abid Raja sier at Norge er tuftet på humanistiske verdier som medmenneskelighet. Foto: Terje Bendiksby, NTB

Abid Raja (45) er født i Oslo av pakistanske foreldre. Han er østkantgutten som ble advokat og stortingsrepresentant. Som statsråd har han ansvar for mediepolitikk og ytringsfrihet.

Men Raja kjenner ubehag i magen når han går inn i kommentarfeltene.

– Nordmenn er bedre enn den moralske fordømmelsen og de hatske meningene som kommer til uttrykk i sosiale medier. Det ekstremt harde ordskiftet påvirker oss som folk.

– Hatet har ingen plass

Raja spør hvorfor mennesker med brun hud – som ham selv – ønsker å kalle seg nordmenn:

– Det er fordi Norge er tuftet på humanistiske verdier, på medmenneskelighet. Det er ikke hatet som definerer oss som et folk, men verdier som likebehandling og likestilling i møtet med minoriteter. Hatet har ingen plass i Norge, det er haterne som står utenfor.

Statsråden er overbevist om at Norge er verdens beste land, med trygge levekår, gratis skole og helsevesen, hjelpsomt politi, lav diskriminering og høy grad av tillit.

– Alt ligger til rette for at vi skulle ha mer empati for hverandre. Vi skulle heie på hverandre og hjelpe dem som faller utenfor, ikke tråkke på hverandre og dytte folk ned i gjørma. Hvor er vi på vei, når folk kan skrive så stygt til hverandre på sosiale medier?

DIALOG: Kultur- og likestillingsministeren i samtale med Ezinne Okparaebo, Yngvar Andersen og Grace Bullen under et møte om rasisme i idretten. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB

– Frykt og redsel

Venstre-politikeren oppfordrer folk til å tenke seg om, før de fyrer av de verste glosene.

– Spør deg selv om det du skriver på sosiale medier, øker tryggheten og forsoningen i samfunnet og bygger broer mellom mennesker. Eller om innlegget ditt vil trigge mer sinne, fordommer, aggresjon og i sin ytterste form rasisme.

– Er mange av Facebook-innleggene etter Tøyen-utkastelsen uttrykk for rasisme?

– Vi har dessverre rasisme i Norge, men det handler mer om frykt og redsel for det ukjente. Nesten alle nordmenn som kjenner en minoritet, tenker at du er bra – det er alle de andre som er problemet. Den slags generaliseringer gjør at vi får et veldig hatsk debattklima.

Abid Raja har også vært innom kommentarfeltet til Fremskrittspartiets Christian Tybring-Gjedde, som viderebrakte uriktige påstander om Tøyen-familien.

Tybring-Gjeddes innlegg har fått over 1800 kommentarer og mer enn 1000 delinger.

– Skyttergravskrig

– Han som feilaktig legger ut rykter, blir møtt med utsagn om at han er rasist. Han får jo også den type pryl som egentlig ikke hører hjemme i det norske samfunnet. Det blir en skyttergravskrig som bare bidrar til å høyne aggresjonsnivået.

Selv postet kulturministeren et innlegg med norske flagg og hjerter hos naboene som satte i gang en innsamlingsaksjon for familien som ble kastet ut hjemmefra.

– Jeg ville gi dem et klapp på skulderen for at de viser medmenneskelighet og solidaritet. De fortjener ros og heder for å være digitale bøssebærere, men må i stedet gjennomgå sosial sjikane fordi de har gjort noe riktig, sier Abid Raja.

7200 givere har støttet familien med mer enn 1,5 millioner kroner.

TØYEN: Familien som ble kastet ut fra sin kommunale bolig i Oslo, har bodd i en treroms i denne blokken på Tøyen i ti år. Foto: Mattis Sandblad

– Din aggresjon bidrar til hat

Bystyret i Oslo vedtok onsdag å opprettholde vedtaket om å kaste ut familien på Tøyen, men ber bydel Gamle Oslo om på ny å vurdere muligheten for å gi dem startlån.

Rødt, Venstre, Sp og KrF fikk ikke flertall for å oppheve utkastelsen og stille saken i bero, inntil regelverket for kommunale boliger er gjennomgått.

Raja sier at folk må akseptere at de aller fleste med mørk hudfarge har tenkt å bli i Norge. Han er tydelig overfor dem som skriver mest negativt om innvandrere i sosial medier:

– Vil du at dine barnebarn skal vokse opp i et trygt og tillitsbasert samfunn som bygger på nestekjærlighet mot mennesker i nød, må du endre atferd nå. For ditt aggresjonsnivå bidrar bare til mer mistillit og hat.