Stemmesjef etter MGP-trøbbel: − Forstår frustrasjonen

Flere seere opplevede problemer med å få stemt under lørdagens finale i MGP. Sjefen for NRKs stemmeordning mener likevel ordningen fungerte bra.

– Vi fikk inn rekordmange stemmer gjennom hele sendingen i går, og et langt større engasjement enn i fjor. Men vi er naturligvis ikke fornøyde når det er publikummere som opplever problemer, og forstår at det oppleves frustrerende, seier leder for publikumsprodukter i NRK Inge Thorud.

Under gårsdagens finale i Melodi Grand Prix oppstod det nok en gang stemmetrøbbel på NRK sine nettsider. Underveis i sendingen fikk VG flere tips fra lesere som ikke fikk levert sin stemme.

Til Dagbladet opplyser Thorud at et eksternt støttesystem tolket den veldig høye trafikken som mistenkelig aktivitet, og stoppet enkelte henvendelser idet stemmevinduet åpnet.

All stemmegivning foregikk via NRKs nettsider. Thorud kan i dag fortelle at flere seere opplevde problemer i det stemmevinduet kom opp på telefonen.

– Omfanget har vært svært lite sett opp mot den totale mengden brukere som stemte i går, og har ikke påvirket noen av resultatene i de tre rundene med avstemning.

FEILMELDING: Denne melingen dukket opp hos flere seere da de prøve å stemme under gårsdagens MGP-finale. Foto: Skjermdump

Det var Andreas «TIX» Haukeland som gikk helt til topps under gårsdagens finale. I mai skal han representere Norge under den internasjonale Eurovision-finalen i Rotterdam med låten «Fallen Angel».

Totalt fikk NRK inn to millioner stemmer, fordelt på de tre rundene med avstemning. Hver bruker fikk tre stemmer i hver runde, og de fleste bruker sine tre.

I tillegg fikk man 100 millioner applaus-klikk på de blå og lilla boblene som svevde fra mobilen og over på TV-skjermen.

Gjorde endringer i stemmesystemet

Etter finalen i februar i fjor ble det store overskrifter etter at 38 millioner emojis fikk stemmesystemet til å knekke sammen. Resultatet måtte avgjøres av en folkejury. Thorud forteller at flere endringer er gjort siden den gang.

– Vi har gjort flere forbedringer det siste året, skalert opp godt og testet stemmeløsningen i forkant og mellom hver enkelt delfinale for å være sikre på å kunne ta i mot alle stemmene som kunne komme. Og stemmeløsningen tok i mot alt som planlagt.

STEMMESJEF: Sjef for NRKs stemmeordning, Inge Thorud (t.h.) forsikrer mener gårsdagens stemmtrøbbel ikke kan sammenlignes med fjorårets finale. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Han forsikrer at alle stemmene ble talt.

– Men vi er naturligvis ikke fornøyde når det er publikummere som opplever problemer.

Flere stemmer fra utlandet

– Vi er storfornøyd med årets MGP, og registrerer stor entusiasme og begeistring hos publikum, sier MGP-general Stig Karlsen til VG. Han forsikrer også om at det ble kåret riktig vinner.

– Ja. Resultatet er bekreftet og verifisert.

VG har også blitt kjent med flere tilfeller av personer som stemte fra utlandet under finalen. I forkant av lørdagen måtte artisten Jorn slette et Facebook-innlegg hvor han oppfordret personer fra utlandet til å stemme på ham.

NRK ønsker at MGP er tilgjengelig for norske borgere i utlandet, og at de også kan delta interaktivt i programmene. Erfaringen fra tidligere, og målingene fra i går viser som forventet liten og ikke betydelig aktivitet fra utlandet, forteller Karlsen.