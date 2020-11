VIL BLI POLITIKER: LO-topp Trine Lise Sundnes sier at Ap trenger noen «som kan snakke LO-sk». Foto: Odin Jæger

Trine Lise (50) vil tette hullet etter Bøhler: − Mange kjenner ikke igjen partiet sitt

Hun har vokst opp ved Bjerke travbane, har vært sentralborddame og sentral i LO. Nå satser Trine Lise Sundnes (50) på politikk og ber Ap bli mer folkelig.

– Mange Ap-ere har satt seg på gjerdet, fordi de ikke kjenner igjen partiet sitt. Jeg har pratet med mange – og de sier at de savner partiet sitt og at vi må bli mer folkelig. Jeg ønsker å bidra til det og til at de kommer tilbake, sier Sundnes.

Flertallet i nominasjonskomiteen i Oslo Ap har innstilt henne på 4. plass på stortingsvalglisten foran nominasjonsmøtet 1. desember.

Partiet har fem stortingsrepresentanter i dag og 4.-plassen bør kunne være innen rekkevidde, selv om målingene for tiden er svært dårlige.

– Må gjenvinne tilliten

Sundnes har en lang karriere bak seg i fagbevegelsen, hvor hun har sittet i LO-ledelsen og vært forbundsleder i LOs tredje største forbund, Handel og Kontor.

Hun leder for tiden LOs internasjonale avdeling.

– Du er 50 og skal bli politiker?

– Ja, hvis nominasjonsmøtet vil, så er jeg klar. Ap må gjenvinne tilliten blant vanlige folk og med min bakgrunn fra fagbevegelsen så kan jeg være den broen som bidrar til at vi kjemper for og synliggjør saker som vanlig folk er opptatt av. Det sammenfaller ganske kraftig med det fagbevegelsen er opptatt av.

BOOST: – Vi trenger en ny boost for å lade Ap både i Groruddalen og i Norge, sier groruddøl Trine Lise Sundnes. Foto: Odin Jæger

– Og det er?

– Folk som jobber innen service, butikkmedarbeidere, de som jobber i helsevesenet, på skolene og industrien – og alle andre som har en vanlig jobb – altså de aller fleste her i landet, er i dag preget av et arbeidsliv i coronakrise, med stor utrygghet og frykt i mange bransjer for at man skal miste jobben. Vi må vise dem at de har Ap i ryggen og at vi har den beste politikken for trygge rammer i arbeidslivet.

– Det kan alle si at de har?

– Det er vi som kjemper for at kvinner og lavtlønte skal få pensjon fra første krone og et ryddig arbeidsliv. Vi har et fantastisk utkast til nytt partiprogram hvor arbeidsliv står sentralt. Nå gjenstår det å formidle det – og da trenger Ap noen som kan snakke LO-sk.

Hun sier det er en annen aktuell kampsak.

– Jeg har vært i møter på Stortinget hvor politikere, blant annet i Høyre, rett og slett ikke forstår at det er et kjempestort problem at de som har gått på dagpenger siden coronakrisen i mars, ikke får feriepenger neste år. Vi snakker om over 300 000 av de svakest stilte, som ikke får penger til å feriere neste sommer. Vi kan ikke ha en regjering som ikke forstår at de må gjøre noe med det, sier Sundnes.

– Du vil egentlig bli arbeidsminister i en rødgrønn regjering etter valget?

For første gang blir hun helt stille. Sekundene går og hun vet ikke hva hun skal si.

Til slutt sier hun:

– Vi får ta en ting av gangen.

– Du begynte som sentralborddame?

– Ja, da, det het det på den tiden da jeg kom inn i arbeidslivet, i 1990. I dag heter det sentralbordoperatør og det var jeg i boligbyggelaget USBL. Men lenge før det jobbet jeg på Bjerke travbane, som hestejente på stallene. Jeg vokste opp ved travbanen og vi jentene likte å stelle hestene. Hest var kult.

– Du har vokst opp i Groruddalen: Skal du ta over etter Jan Bøhler, som har hoppet av til Sp?

– Vi som kommer fra Groruddalen kan flytte ut, men du greier ikke å ta Groruddalen ut av en groruddøl: Ja, jeg skal gjøre mitt for at vi skal gjøre et godt valg i min dal, og ja; jeg skal være med på å tette hullet etter Bøhler. Vi trenger en ny boost for å lade Ap både i Groruddalen og i Norge. Får vi til det, så vil mange vende tilbake til partiet sitt, sier Sundnes, som har flyttet litt lenger sør i Oslo til Alexander Kiellands plass, nord for Oslo sentrum, med samboer og studerende datter.

STØTTER STØRE: Trine Lise Sundnes har sittet i LOs ledelse i 12 år. Hun sier hun har kjent Jonas Gahr Støre i mange år og går god for ham. Foto: Odin Jæger

– Er det for mange broilere i Ap og norsk politikk?

– Det er viktig med bredde og at vi har politikere som vet hvor skoen trykker. Mange LO-medlemmer har satt seg på gjerde og jeg tror det er nødvendig at Ap øker rekrutteringen fra fagbevegelsen. Det har å gjøre med at vi er opptatt av det de er opptatt av. Det vil kunne få mange av dem til å velge partiet igjen.

– Hvorfor skvalper Ap for tiden mellom 19 og 23 prosent på målingene?

– Fordi vi ikke greier å engasjere grunnplanet vårt, vi må gjenreise deres tillit til oss. Aps kjernevelgere er i fagbevegelsen og de må se at vi kjemper deres sak.

– En del av dem er skeptisk til at Ap-leder Jonas Gahr Støre ikke har den bakgrunnen og at han med sin bakgrunn og økonomi, står for langt unna det grunnplanet du beskriver?

– Jeg har kjent Jonas i mange år nå og jeg synes han har fått ufortjent mye pes for sin bakgrunn. Han er en rotfestet sosialdemokrat, som jeg tror kan løfte våre tre hovedsaker: Kamp for et anstendig arbeidsliv, styrking av velferdsstaten og å løse klimautfordringene.

Asheim avviser

Arbeids- og sosialminister Henrik Asheim svarer slik på feriepenger-kritikken:

– Det tidligere ferietillegget i dagpengeordningen var en lite målrettet ordning. Pengene ble utbetalt året etter opptjening, på et tidspunkt hvor mange allerede var tilbake i jobb med vanlig lønn. Som en mer treffsikker ordning har vi siden 2016 i stedet gitt langtidsledige rett til ferie i inntil fire uker, mens de samtidig mottar dagpenger.

Han sier at med den ordningen får personer som har vært ledig i 52 uker eller mer en reell mulighet til å reise på ferie.

– Jeg mener det er riktig å gi en slik utbetaling i ferien til langtidsledige dagpengemottagere, mens de er ledige, fremfor å utbetale ferietillegg til personer som i mange tilfeller er tilbake i jobb og får utbetalt lønn.

Publisert: 06.11.20 kl. 21:48