SNUR: Tidligere har Ap stått last og brast med Høyre i synet på bygging av nytt regjeringskvartal. Men nå åpner stortingsrepresentant Stein Erik Lauvås for en snuoperasjon.

Ap åpner for snuoperasjon om nytt regjeringskvartal

For første gang åpner Arbeiderpartiet nå for å endre på de aller viktigste forutsetningene som ligger til grunn for at det nye regjeringskvartalet kan få en prislapp på enorme 36,5 milliarder kroner.

Denne snuoperasjonen kan potensielt sette hele det gigantiske byggeprosjektet i spill.

– Jeg må si at jeg er svært overrasket over de nye signalene fra Ap, sier ansvarlig statsråd Nikolai Astrup (H) til VG.

For mens særlig Sp og SV, men også Frp, har protestert vilt mot denne prislappen, og forlangt nedskalering, har Ap sittet stille i båten - inntil nå.

Aps nye syn fremgår av partiets komitémerknader til behandlingen av statsbudsjettet neste år, som VG har fått tilgang til:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en sak som vurderer mulighetene for nedskaleringer og reduksjon i kostnader. Det kan blant annet omfatte å beholde noen av dagens bygg, gjennomgå og vurdere sikkerhetskrav og ikke samle alle departementene på samme område», skriver partiets representanter i Stortingets kommunalkomité.

Jobbet intenst

Etter det VG kjenner til, har Aps fraksjon jobbet intenst i flere dager med å formulere disse merknadene, i tett samarbeid med partiets toppledelse. På bakgrunn av hvor hardt partiet ble rammet av terrorhandlingene 22. juli 2011, er gjenoppbyggingen av regjeringskvartalet et spesielt sensitivt spørsmål internt i Ap.

De to mest førende premissene for prosjektet til nå har vært uhyre strenge og svært kostbare sikkerhetskrav - og betingelsen om at alle departementene skal samlokaliseres på den samme tomta midt i Oslo sentrum.

Det slo ned som en bombe i hele det politiske miljøet da Kommunaldepartementet i forslaget til statsbudsjett opplyste at alle tre byggetrinnene på nytt regjeringskvartal - pluss investeringer i infrastruktur i området rundt - kan koste mellom 26,5 og 36,5 milliarder kroner.

Internt i Erna Solbergs regjering har det vært uenighet om bygging av nytt regjeringskvartal. Særlig har Venstre gitt uttrykk for uenighet om omfanget, men også Frp har vært svært kritiske.

Stått på sitt

Høyre har imidlertid stått på sitt, men har hele tiden også hatt støtte for hovedtrekkene i byggeprosjektet fra Ap i Stortinget. Høyre og Ap har sammen flertall i nasjonalforsamlingen.

Aps nyorientering kan imidlertid endre på alt dette, dersom ikke regjeringen klarer å overbevise partiet om at dagens opplegg er nødvendig og riktig.

Aps kommunalpolitiske talsperson, stortingsrepresentant Stein Erik Lauvås, svarer dette når VG ber ham si hva partiet mener med å «gjennomgå og vurdere sikkerhetskrav».

– Sikkerhetsvurderingene må jo gjøres av departementet. Ansvaret for dette er regjeringens. Vi ber om en vurdering av sikkerhetskravene som er stilt. Vi har i dag ingen forutsetning for å si noe om det skal være sånn eller sånn på sikkerhet. Derfor er merknadene formulert som de er.

Sikkerhetskravene

– Men dere åpner jo da for at Stortinget kan gjøre noe med sikkerhetskravene?

– Stortinget har jo makt til å gjøre noe med det meste, men det blir spekulasjoner. Vi må ha så mye fakta på bordet som mulig.

– Lemper man på sikkerheten, kan det få kostnadene ned?

– Det er jo det vi vil få svar på. Jeg kjenner ikke til hvilke krav som er stilt.

– Dette betyr jo at dere vil at Stortinget skal vurdere den informasjonen regjeringen kommer med en gang til, også på sikkerhet?

– Ja. Men vi er opptatt av at må få klarlagt mest mulig detaljer. Dette er jo første gang vi ser en konkret sum på hvor mye et nytt regjeringskvartal vil koste. Det er et helt nytt moment. Tidligere har dette anslagsvis dreid seg om totalsum for alt sammen på 15 til 20 milliarder. Plutselig ser vi nå at den summen kan doble seg. Da er det rett, riktig og rimelig at vi får disse opplysningene fra regjeringen.

Snu alle steiner

– Ap har jo tidligere vært enig i premisset om at alle departementene skal samlokaliseres. Disse merknadene er dermed et skifte i syn på dette?

– Ja. Men vi sier ikke at vi krever at det ikke lenger skal samlokaliseres. Vi sier at det bør være en del av vurderingen dersom det kan redusere kostnadene. Her må vi snu alle steiner.

– Når bør regjeringen komme til Stortinget?

– Det bør de gjøre så fort som mulig. Nå har det gått lang tid. Bomben smalt i 2011, og nå skriver vi snart 2021. Vi må søke å få en så rask avklaring på dette som mulig, samtidig som vi gjør dette grundig. Jeg vil ikke sette noen dato.

IKKE BLID: Kommunalminister Nikolai Astrup (H) mener det er helt unødvendig at han på vegne av Regjeringen kommer til Stortinget med en ny sak om regjeringskvartalet.

Astrup protesterer

Kommunalminister Nikolai Astrup (H) har det politiske ansvaret for nytt regjeringskvartal.

– Er du enig i Aps krav om at du må komme til Stortinget?

– Jeg må si jeg er svært overrasket over de nye signalene fra Ap, fordi alle forslagene som fremmes nå har vært grundig vurdert tidligere. Arbeiderpartiet er godt kjent med hvilke sikkerhetskrav som gjelder. Det er sikkerhetsloven, som Stortinget forsterket basert på Gjørv-kommisjonens rapport og lærdommer etter 22. juli, som legger føringene. Og disse føringene lå til grunn da Stortinget vedtok konseptet for det nye regjeringskvartalet senest i 2019, sier Astrup.

Han påpeker at departementene er utsatte mål for etterretning og terrorisme.

– Dagens departementslokaler tilfredsstiller ikke sikkerhetslovens krav hvis vi skal sitte der permanent. Med terrorhendelsen fra 2011 friskt i minnet kan vi ikke ta lett på sikkerheten for departementene og regjeringen.

– Så det er etter din syn ikke mye man får gjort med den kostnadsrammen som nå ligger der?

– Absolutt ingen ønsker å bruke så mye penger på nytt regjeringskvartal, men det er ikke gratis å sitte som vi gjør heller. Vi har brukt nesten fire milliarder kroner på husleie bare siden 2014. Vi har investert 4,5 milliarder kroner i rivning av bygg og ny infrastruktur. Vi har en byggeklar tomt. Da er tiden kommet for å ta regjeringskvartalet tilbake snart ti år etter terroren. Departementene har samfunnskritiske funksjoner, og det betyr at vi må sikre kvartalet. Det er ikke gratis, men de funksjonene må sikres uansett hvor i byen de befinner seg. Da er det billigere å sikre ett kvartal, enn å sikre mange bygg rundt i byen, sier Astrup.

– Allerede skalert ned

– Vi har skalert ned prosjektet med 28.000 kvadratmeter. Areal per ansatt blir 30 prosent lavere enn det som er vanlig i Staten i dag. De rødgrønne synes det var for smått, men fikk heldigvis ikke gjennomslag, sier Astrup.

– Nå skal Stortinget ta stilling til byggetrinn 1 og en bevilgning på 1,3 milliarder kroner i 2021 slik at vi kan starte byggingen og rehabiliteringen av Høyblokken. Så vil regjeringen komme tilbake til spørsmålet om det er behov for byggetrinn 2 og 3. Hvis Stortinget vil ta nye runder på konseptet nå, vil prisen øke og tiden gå. Det vil være svært uheldig. Men hvis Stortinget ønsker en sak, skal de selvsagt få en sak, sier Astrup.

Stein Erik Lauvås sier til VG at Ap kommer til å stemme for bevilgningen på 1,3 milliarder kroner i statsbudsjettet.

Aps byrådsleder og sentralstyremedlem i Ap, Raymond Johansen, støtter sine partifeller på Stortinget.

– Oslo-byrådet vil ikke ha et så stort regjeringskvartal som regjeringen har foreslått. Vi vil ikke ha en festning i Oslo sentrum. Det vil ha store negative konsekvenser for Oslo sentrum og for Oslos innbyggere. Det kommer såkalte perimeter-sikringer, som er en sone rundt regjeringskvartalet, som gjør at store deler av sentrum vil være mindre tilgjengelig for folk, og vi får mindre plass til handel, byliv, private arbeidsplasser, kollektivtransport og ferdsel, sier Raymond Johansen.

Sps leder Trygve Slagsvold Vedum krever nedskalering uansett.

– Vi har vært veldig konkrete. Vi har pekt på bygg som kan nedskaleres, og at man skal bruke en del av den eksisterende bygningsmassen. Vi må legge føringer i merknader i statsbudsjettet fra stortingsflertallet nå i høst. Vi kan skrive inn en bestilling fra Stortinget på det. Man må trekke i nødbremsen nå, sier Vedum til VG

– Virker ubekymret

Den tidligere statsråden er meget kritisk til regjeringens holdning:

– Høyre virker helt ubekymret over en sånn offentlig pengebruk. Dette er folks skattepenger. Erna Solberg og Nikolai Astrup virker helt ubekymret, det virker som om Erna Solberg tenker at dette er det bare å sette i gang, og så får de som kommer etter ta regningen, raser Vedum.

SVs leder Audun Lysbakken er helt på linje.

– Vi krever at regjeringen kommer med en sak om dette, for nå må vi trekke bremsen så ikke kostnadene løper fullstendig løpsk. Vi vil ikke akseptere at Regjeringen nå bare fortsetter som om ingenting har skjedd. Vi er nødt til å få en skikkelig runde i Stortinget, og vi står klar til å kreve det sammen med andre partier, sier han.

Frps Helge André Njåstad er ikke så opptatt av om regjeringen kommer til Stortinget igjen, men fastslår:

– Frp er veldig tydelige på at regjeringskvartalet er for dyrt. Dette påpekte Frp også i regjering. Det må gås nye runder for å få kostnadene ned. Folk flest vil ikke akseptere at det skal brukes 36 milliarder i Oslo på nytt regjeringskvartal.

Publisert: 13.11.20 kl. 07:33