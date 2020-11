Nakstad om treningsreiser: − I strid med hensikten

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad ber osloborgere å finne alternative måter å trene på – og ikke dra til treningssentre i nabokommuner.

Siden tirsdag har treningssentre i Oslo måttet holde stengt som et grep for å hindre videre smittespredning i hovedstaden.

Oslos kinoer, teatre, svømmehaller, lekehaller og lignende må også holde stengt – i tillegg er det full skjenkestopp i byen.

Flere kommuner rundt Oslo valgte å følge hovedstadens tiltak, med unntak av Asker og Bærum. Der holder både treningssentre og utesteder åpne.

Treningskjedene Fresh Fitness og Sats har valgt å forberede seg på at det kan komme en bølge fra Oslo. Begge tilbyr medlemskap som innebærer tilgang til alle treningssentrene deres i Norge. Budstikka snakket med flere Oslo-borgere som bekreftet at de valgte å ta turen over kommunegrensen for å trene.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad er tydelig overfor VG:

– Det er ikke intensjonen bak regelen som Oslo og andre kommuner har vedtatt, sier han.

KØ: Utenfor SATS Bekkestua var det lange køer torsdag. Senteret ligger rett over kommunegrensen fra Oslo. Foto: VG-tipser

– I strid med hensikten

– Disse reglene er vedtatt for at man skal begrense kontakten med mennesker og unngå å reise unødvendig. Det er i strid med hensikten, den enkelte har et ansvar her for å finne alternative måter å trene på når man bor i en kommune hvor treningssentre er stengt, fortsetter Nakstad.

Helseminister Bent Høie sa tirsdag at ikke er greit for osloborgere å reise til andre kommuner for å trene.

Likevel var det tirsdag lange køer utenfor flere SATS- og Fresh Fitness-sentre like over kommunegrensene, blant annet i Sandvika, på Bekkestua og på Østerås.

Nakstad ber folk om å huske hvorfor Oslo valgte å stenge treningssentre:

– Det er ikke for å finne smutthull, men for å begrense kontakt med andre mennesker i alle sammenhenger innendørs, inkludert treningssentre. Det gjelder i en kort periode, i første omgang i tre uker i Oslo. Mange av nabokommunene har sagt det samme, understreker han.

Nakstad oppfordrer folk til å finne alternative måter å trene på, eller trene hjemme i tre ukers tid.

