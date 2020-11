Asker og Bærum stenger treningssentre og skjenkesteder

Asker og Bærum stenger treningssentre og skjenkesteder.



Det opplyser kommunene i en pressemelding onsdag.

Etter å ha mottatt en sterk henstilling fra nasjonale helsemyndigheter på bakgrunn av for høy mobilitet i samfunnet, innkaller ordførerne formannskapene til ekstraordinært møte i dag.

– Vi anbefaler å stenge treningssentre og skjenkesteder med umiddelbar virkning, etter at vi fått en tydelig henstilling fra helsemyndighetene. Vi ser også at åpne treningssentre og serveringssteder med skjenkebevilling fører til at vi ikke klarer å etterleve det aller viktigste nå, nemlig at vi alle skal holde oss mest mulig hjemme, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog i Bærum og ordfører Lene Conradi i Asker.

De legger til at det er for høy mobilitet i samfunnet nå.

– Vi inviterer formannskapet i kommunene til å endre våre forskrifter slik at vi blir tilnærmet like Oslos. Det innebærer også nedstengning av steder der folk møtes for aktivitet, som svømmehaller, bowling og lignende, sier ordførerne.

– Dette får svært uheldige konsekvenser for næringene, men vi ser oss nødt til å følge nasjonale helsemyndighetenes klare melding, legger de til.

Kommunene innkaller sine respektive formannskap til møter i dag kl. 15.

– Dette får svært uheldige konsekvenser for næringene, men vi ser oss nødt til å følge nasjonale helsemyndighetenes klare melding, legger de til.

Kommunene innkaller sine respektive formannskap til møter i dag kl. 15.

De påpeker at dette får svært uheldige konsekvenser for næringene, men at de ser seg nødt til å følge nasjonale helsemyndighetenes klare melding.

- Vårt budskap er: Hold deg mest mulig hjemme, og reduser antall nærkontakter, sier ordførerne i pressemeldingen.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad ba tidligere onsdag osloborgere om å finne alternative måter å trene på – og ikke dra til treningssentre i nabokommunene.

Siden tirsdag har treningssentre i Oslo måttet holde stengt som et grep for å hindre videre smittespredning i hovedstaden.

Oslos kinoer, teatre, svømmehaller, lekehaller og lignende må også holde stengt – i tillegg er det full skjenkestopp i byen.

Flere kommuner rundt Oslo valgte å følge hovedstadens tiltak, med unntak av Asker og Bærum. Der holder både treningssentre og utesteder åpne.

Treningskjedene Fresh Fitness og Sats har valgt å forberede seg på at det kan komme en bølge fra Oslo. Begge tilbyr medlemskap som innebærer tilgang til alle treningssentrene deres i Norge. Budstikka snakket med flere Oslo-borgere som bekreftet at de valgte å ta turen over kommunegrensen for å trene.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad er tydelig overfor VG:

– Det er ikke intensjonen bak regelen som Oslo og andre kommuner har vedtatt, sier han.

KØ: Utenfor SATS Bekkestua var det lange køer torsdag. Senteret ligger rett over kommunegrensen fra Oslo. Foto: VG-tipser

– I strid med hensikten

– Disse reglene er vedtatt for at man skal begrense kontakten med mennesker og unngå å reise unødvendig. Det er i strid med hensikten, den enkelte har et ansvar her for å finne alternative måter å trene på når man bor i en kommune hvor treningssentre er stengt, fortsetter Nakstad.

Helseminister Bent Høie sa tirsdag at ikke er greit for osloborgere å reise til andre kommuner for å trene.

Likevel var det tirsdag lange køer utenfor flere SATS- og Fresh Fitness-sentre like over kommunegrensene, blant annet i Sandvika, på Bekkestua og på Østerås.

Nakstad ber folk om å huske hvorfor Oslo valgte å stenge treningssentre:

– Det er ikke for å finne smutthull, men for å begrense kontakt med andre mennesker i alle sammenhenger innendørs, inkludert treningssentre. Det gjelder i en kort periode, i første omgang i tre uker i Oslo. Mange av nabokommunene har sagt det samme, understreker han.

Nakstad oppfordrer folk til å finne alternative måter å trene på, eller trene hjemme i tre ukers tid.

