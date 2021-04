forrige











fullskjerm neste Funntomten i 2018. Bla videre med pilen for å se områdets utvikling.

Arkeolog om funnet fra Lier: Utbygging taler for funn fra nyere tid

Historiske kartbilder over tomten viser at området har vært i stor forandring de siste 60 årene. Maskinentreprenør Helge Haarberg (67) mener han kan ha fraktet funnet i et lastebillass med myrjord på nittitallet.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Arkeolog Kristoffer Dahle er ikke selv involvert i arbeidet på tomten, men har sett på historiske kartbilder og beskriver et område med store endringer de siste 50–60 årene. Han har tidligere jobbet i Lier som arkeolog i Buskerud fylkeskommune, men holder nå til i Møre og Romsdal.

– Du ser utviklingen fra et urørt skogsområde i 1963 til utbyggingen av E18 i 1969. Før 1977 er fyllingen utvidet, og det virker å være aktivitet i området til og med 1991, kommenterer Dahle den historiske kartdataen.

Han mener dette peker i retning av at beinrestene ikke er noe arkeologisk funn.

– Det er ikke bare at det ikke passer inn i det arkeologiske funnbildet, men de senere forstyrrelser gjør det lite sannsynlig at det er funn som er eldre enn 1969 – med mindre levningene har blitt med fyllmasse fra andre steder.

FUNNSTEDET: Teltet er slått opp over stedet der beinrester er funnet i Lier. Foto: Hallgeir Vågenes

Kan være del av påfylte masser

Dahle forklarer at arkeologiske funn som beinrester kan komme til overflaten som følge av erosjon eller andre lignende krefter, men tror neppe det er tilfelle her.

– Beinrestene har nok neppe erodert frem gjennom både den naturlige grunnen og nye lag med fyllmasser, for å si det sånn, sier han.

De mer trolige alternativene er derfor at beinrestene enten har fulgt med påfylte masser, eller er gravd ned i dem.

– For å finne ut om beinrestene er en del av de påfylte massene, eller om de kan være gravd ned i dem, kreves imidlertid nærmere undersøkelser. Da må man nok gjøre nærmere arkeologiske eller helst kriminaltekniske undersøkelser.

les også Funn av beinrester: – Vi vet ikke hvor gamle de er

Jourhavende jurist Magnus Rindal Fredriksen i Sør-Øst politidistrikt sier til VG at han ikke kan kommentere arkeologens påstand om at funnet sannsynligvis er nyere enn fra 1969 med mindre de er en del av påfylte masser på nåværende tidspunkt.

– Vi må få svar fra rettsmedisinsk undersøkelse etter at de har sett på funnene og ta det derfra, sier han. Politiet har ikke gjort ytterligere funn siden i går, sier han videre.

Kan ha fraktet funnet i et lass med jord

Det er bonde og betongsager Per Haarberg (61) som eier tomten funnet er gjort på. Haarbergs bror, Helge Haarberg (67) er maskinentreprenør og har brukt området mer i sitt virke. Han mener jorden beinrestene er funnet i, sannsynligvis er noe han har kjørt fra en tidligere skolebygging på midten av nittitallet. Drammens Tidende skrev først om Haarbergs virke på funntomten.

– Jeg hadde en jobb på Vardåsen skole rundt 95. Da var det minst et par tusen kubikk med myrjord vi tenkte vi skulle lage matjord av som vi dumpet der. Den har blitt liggende, sier Haarberg.

– Så jeg kan ha hatt lik på lasta, sier han - men blir kjappere alvorlig:

– Noen tror det er arkeologiske funn. Vi får jo bare håpe det, sier han.

BRUKTE OMRÅDET: Maskinentreprenør Helge Haarberg (67) har fraktet minst 2000 kubikk myrjord til funnstedet. Foto: Privat

Tidligere etterforskningsleder i politiet og nåværende krimforfatter Jørn Lier Horst mener det kan være sannsynlig at det er nettopp det som kan ha skjedd.

– Jeg leste at det området også var brukt som dumpingplass for myrholdig jord, og det er nettopp i slik jord man kan gjøre sånne arkeologiske funn. Det handler om at til forskjell fra porøs jord vil myrjord være i bedre stand til å bevare levninger over lengre tid. Det kan bety at knoklene har blitt fraktet dit med jorda, sier han.

Lier Horst forteller at han selv har jobbet med slike saker, og at det ofte er snakk om gammelt materiale.

Han sier videre at det er lite man kan gjøre etterforskningsmessig før man vet hvor gamle levningene er.

– Når man får karbondatert levningene og fastsatt kjønn og alder kan man søke i register over savnede personer. Man får ikke så mye ut av det registeret når man ikke har de parameterne.

TILDEKKET: Veien inn til funnstedet går rett fra E18 og inn til denne bommen. Noen titalls meter inn ble funnet gjort. Foto: Gabriel Skaalevik

– Ikke blitt gjort noe der siden 2005

Tomteeier Per Haarberg (61) sier til VG at det dreier seg om en 70 mål stor tomt der størsteparten inngår i et naturvernområde. Selv har han bare lov til å bruke tre mål, opplyser han.

Det er på denne delen av tomten funnet er gjort. Politiet jakter nå etter svar på hvor gamle beinrestene er, og har sikret åstedet med vakthold.

ETTERFORSKNING: Politiet var på plass da VGs fotograf var i Lier lørdag. Foto: Hanna Hjardar

Tomten befinner seg i umiddelbar nærhet til avkjøring 22 på nordsiden av E18 gjennom Tranby. På motsatt side av E18 ligger flere store lagerutsalg og Liertoppen kjøpesenter. Området ble vernet i 1978 som en del av Tranby landskapsvernområde og Gjellebekkmyrene.

– Vi har lagringsplass på bruksområdet, men jeg bruker den ikke selv. Det er broderen som bruker den. Han er entreprenør. Selv driver jeg med landbruk og betongsaging for privatpersoner og større firma, forteller Haarberg til VG.

Han sier politiet har kontaktet ham om historikken til tomten.

– Det har ikke vært gjort noe der siden rundt 2005, tenker jeg, sier han.

– Funnet på lagringsplass

Haarberg forteller videre at et knuseverk en gang på 1980-tallet skal ha kjørt inn stein som ble knust og brukt til fyllmasse på den tomtedelen som ikke er vernet, og at den har vært brukt til lagring av bygningsrester.

– Beinrestene er funnet på lagringsplassen, sier han.

Haarberg forteller at mange, gjerne tilfeldige folk, stopper bilen ved innkjørselen til tomten for å tisse eller gå tur.

Fylkesarkeologene ikke kontaktet

Seksjonsleder for arkeologi Morten Hanisch i Viken fylkeskommune sier til VG at de ikke har blitt koblet inn i saken ennå, og at gangen i slike funnsaker eventuelt er at politiet tar kontakt med arkeologene først når de er ferdige med sine undersøkelser.

– Nå må politiet først finne ut om det er noe som er etterforskningsmessig viktig for dem, eller om det er mer historisk eller forhistorisk, sier Hanisch.