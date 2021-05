Foto: Faksimilie Aftenposten

Meldte feil person død

En Oslo-mann i 60-årene ble feilaktig meldt død i Aftenposten og Dagsavisen torsdag. Årsaken var en tastefeil i Oslo tingrett, som utarbeider listene.

Torsdag fikk Øystein Siggerud i Oslo telefoner fra flere venner. I Dagsavisen og Aftenposten var han meldt død.

– Tingretten sender daglig en oversikt over innmeldte dødsfall til Aftenposten og Dagsavisen. Listen genereres gjennom inntasting av personnumre. Her ble det dessverre tastet inn et feil personnummer, opplyser kommunikasjonssjef Irene Ramm i Oslo tingrett til VG.

Måtte hindre kontosperring

Siggerud, som feilaktig ble meldt død, tok affære etter at han ble oppmerksom på dødsannonsen for å hindre at kontoene hans skulle bli sperret, skriver ABC Nyheter.

– Jeg hadde jo nettopp mistet faren min, og visste jo at det er det som skjer når du dør, så det var om å gjøre å få avverget det, forteller den høyst levende oslomannen til nyhetsnettstedet.

Tingretten beklager

Ifølge Ramm har tingretten beklaget det inntrufne, og forklart og beklaget feilen overfor vedkommende.

– Det ble videre sendt varsel i går til Aftenposten og Dagsavisen, som kunne korrigere opplysningen i dag.

– Det er veldig leit at han skulle oppleve dette, sier Ramm til VG.

Siggerud tar hendelsen med fatning.

– Ja, uhell skjer, og jeg skjønte jo fort at dette hadde skjedd i sammenheng med at faren min døde, vi har begge Øystein i navnet. Så får tingretten se om de skal gjøre noe med rutinene sine.

Ramm i tingretten skriver i en e-post at de har gode rutiner, og at det heldigvis er ytterst sjelden det skjer feil i forbindelse med dødsfallsregistrering og dødsfallslister.

– Vi har imidlertid understreket betydningen av å se gjennom og kontrollere opplysningene en ekstra gang før de sendes videre.