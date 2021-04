DEN NYE VINEN: Guri Melby har en lang vei å gå for å ta Venstre over sperregrensen i stortingsvalget i september. Her sammen med nestlederne Sveinung Rotevatn og Abid Raja. Foto: Terje Bringedal

Får Høyre-hjelp: Slik skal Venstre over sperregrensen

Regjeringspartiet Venstre har pekt ut to velgertyper som skal ta dem over sperregrensen: «urbanisten» og den «etablerte idealisten». Og de har fått tallhjelp fra Høyre.

Venstre, som starter sitt landsmøte fredag, må etter alle solemerker over sperregrensen på fire prosent for at Erna Solberg (H) skal beholde statsministerjobben i september.

Til VG har Guri Melby sagt at de skal blankpusse profilen før valget, og peker på rusreformen, klimakamp og skolepolitikk.

VG får nå opplyst at regjeringspartiet i sitt interne strategiarbeid har pekt seg ut to velgergrupper som skal ta dem over sperregrensen:

«Urbanisten»

«Den etablerte idealisten».

Disse to målgruppene trekkes frem i et internt strategidokument, som blant annet partileder Guri Melby skal ha hatt ansvar for å utarbeide.

ETABLERT IDEALIST: Guri Melby møtte VG til intervju før helgens landsmøte iført gule sko. Hun sier at disse symboliserer underdogen og trekker linjene til Kjetil Rekdals gule fotballsko som banket inn straffemålet mot Brasil i Fotball-VM i 1998. Foto: Terje Bringedal

Urbanister

De to velgergruppene beskrives slik:

«Urbanisten» er ofte ung, urban og kan være både liberal og radikal. Velgeren bryr seg om saker som klima, ruspolitikk, flyktninger og skeives rettigheter. Her konkurrerer Venstre med Ap, MDG og SV.

«Den etablerte idealisten» har gjerne familie og bryr seg mer om saker som angår dem i hverdagen, som skolepolitikk, barnehager og en fornuftig klimapolitikk.

I den interne partistrategien er det også et viktig punkt at velgerne skal bli bedre kjent med den nye ledelsen, og at Guri Melby og Sveinung Rotevatn skal brukes mer aktivt i blant annet debatter og myke flater.

VG har spurt Venstre om et intervju med partiledelsen om denne strategien, men ikke fått svar.

PARTILEDER: Guri Melby møtte pressen før landsmøtet på Thon Hotel Opera i Oslo, der partiledelsen skal være i helgen. Landsmøtet foregår digitalt. Foto: Terje Bringedal

Hjelp fra Høyre

Venstre har satt seg som mål at de skal jobbe mer med tall og data fremover, får VG opplyst.

Både kilder i Venstre og Høyre bekrefter at Erna Solbergs parti har delt bakgrunnstall fra blant annet meningsmålinger. Det gjorde Høyre også i forrige stortingsvalgkamp.

Bakgrunnstall Bakgrunnstall gir mer informasjon om velgerne i en meningsmåling, som alder, hva velgerne stemte sist og hvor de bor. Vis mer

For Erna Solbergs regjeringsprosjekt er det helt avgjørende at Venstre og KrF kommer over sperregrensen.

Store partier, som Høyre, har en økonomi som gjør at de kan ta flere målinger enn de mindre partiene. Noen av målingene er vanlige meningsmålinger, mens andre går på sakseierskap og statsministerspørsmålet.

RØDGRØNNE KAMERATER: Ap-leder Jonas Gahr Støre, SV-leder Audun Lysbakken og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum håper alle å kaste Erna Solbergs regjering til høsten. Venstre har pekt ut Vedum som hovedmotstander og vil dyrke konfliktene mellom de to partiene i valgkampen. Foto: Helge Mikalsen

Trygve hovedmotstander

Senterpartiet har hatt en voldsom vekst det siste halvannet året. Nå har også Venstre pekt ut Vedums parti som sin hovedmotstander i valgkampen.

Unge Venstre-leder Sondre Hansmark bekrefter dette overfor VG.

– Senterpartiet er hovedmotstanderen. Den største kontrasten i norsk politikk nå er mellom oss og dem, sier Hansmark og peker på EU, rusreform og flyktningpolitikken som eksempler.

I Venstres kommunikasjonsplakat er ordet «frihet» det første som kommer opp i en oversikt over sentrale verdier, mens ordet «moderne» listes opp først i en liste over det de håper skal være folks etterlatte inntrykk.

URBANIST: Unge Venstre-leder Sondre Hansmark er engasjert i flere av sakene som «urbanisten» i Venstres strategi er opptatt av. Han møtte VG til et intervju utenfor Paleet på Karl Johan i Oslo torsdag. Foto: EIRIK RØSVIK

Hansmark sier at unge velgere og frihet er viktig for Venstre, og mener at Senterpartiet vil ta Norge tilbake i tid.

– Vårt verste mareritt er at Vedum blir statsminister og reverserer alle de reformene som er gjort de siste årene og stopper de nye, sier Hansmark.

– Kan bo i Stongfjorden

Sentralstyremedlem Gunhild Berge Stang i Venstre sier til VG at Venstre ikke bare skal satse på storbyene, men at det finnes urbanister overalt.

– Venstre har så vidt vi forstår utpekt urbanisten og idealisten som to målgruppe-erketyper i valgkampen. Hva synes du om det?

– Det er for så vidt riktig at de to målgruppe-benevnelsene kjennetegner noen av de velgerne som skal nås. Men dette bildet er selvsagt mer nyansert enn som så. Husk, en urbanist kan også bo i Stongfjorden. Samtidig er Venstre et parti som består av mange idealister. Vi må nok likevel se på de to målgruppe-definisjonene mer som en rettesnor som til en viss grad vil være styrende for hvordan vi kommuniserer, sier hun til VG.

STATSRÅD OG STATSSEKRETÆR: Gunhild Berge Stang har gått av som statssekretær for kulturminister Abid Raja. Hun er tidligere Venstre-ordfører og nåværende sentralstyremedlem i partiet. Foto: Hallgeir Vågenes

– Bor det urbanister i Dale i Sunnfjord?

– Ja, det gjør det.

– Hvem da?

– Meg selv, for eksempel.

Hun mener Venstre bør ha større ambisjoner enn bare å få mer enn fire prosent av stemmene ved stortingsvalget i høst.

Internt i Venstre opereres det med at potensialet for Venstre ligger mellom åtte og tolv prosents oppslutning. I lederkampen, som Guri Melby vant, sa Sveinung Rotevatn at Venstre burde ha mål om å klare ti prosent på lang sikt.

– Hvor lurt er det å feste blikket på å klatre over sperregrensen gjennom valgkampen?

– Det er viktig å sette seg realistiske mål, men uansett vil Venstre gi bånn gass i valgkampen – og da er ikke 4,1 prosent noe tak på den oppslutningen vi vil nå.

URBANIST: Sveinung Rotevatn kommer fra Eid i Alfred Bjørlos hjembygd i det som nå er Stad kommune, men er utdannet jurist og har bodd både i Bergen og Oslo. Han er nå klima- og miljøminister, men har tidligere vært blant annet Unge Venstre-leder. Bak står juristen Abid Raja og ser på Sveinungs «Guri-nett». Foto: Terje Bringedal

Advarer mot byfokus

Venstres kanskje fremste stemmesanker de siste årene, Stad-ordfører Alfred Bjørlo, advarer partiet mot en valgkampstrategi der blikket festes for stivt på sperregrensen.

– Det er viktig for meg å få frem at Venstre bør være et aktuelt partivalg for mange. Faren ved å legge for mye vekt på at vi skal klatre over 4,1 prosent og sperregrensen, er at vi underkommuniserer at vi er et naturlig partivalg for mange flere, sier Bjørlo til VG.

Han kan slå i bordet med at Venstre fikk hele 36 prosent av stemmene og ble desidert største parti i nye Stad kommune ved kommunevalget i 2019. Nå stiller 48-åringen til stortingsvalg for første gang etter 33 år som Venstremedlem.

ORDFØRER: Alfred Bjørlo er klar for stortingsvalgkampen i tidligere Sogn og Fjordane (nå Vestland). Han er ordfører i Stad kommune. Foto: Odin Jæger

– Lokalt har vi hatt en klar filosofi om at Venstre bør være et naturlig valg for mange. De fleste velgere er jo hverken rene sosialister hardbarkede liberalister. Når SV og Lysbakken snakker om overklassen, så ser jeg i praksis ledere av småbedrifter lokalt som sliter med sitt, sammenligner Bjørlo.

– Hva synes du om at Venstre før valgkampen peker på urbanisten som kanskje bor på Tøyen i Oslo som en av hovedmålgruppene – i tillegg til den engasjerte idealisten som er opptatt av skole og klima?

– Dette må nok leses mer som en pedagogisk metode for at vi skal snakke til folk på en måte som blir forstått – fremfor å leve i en ideologisk studiesirkel internt i partiet. Jeg mener også at disse målgruppe-personene like gjerne kan bo i en distriktskommune som Stad som på Tøyen i Oslo. Vi ser at folk som er glade i urbane verdier gjerne kommer hit til gode jobber, kafeer, uteliv og opera – i kombinasjon med å leve tett på fjord, fjell og natur, svarer Bjørlo.

– Hvor viktig er det at en ny partileder er ute og snakker med folk – slik du selv og en viss partileder i Sp er kjent for?

– Det er vesentlig. Derfor er det jo så synd at Guri (Melby) som elsker å møte folk – og er flink til det – hittil ikke har fått lov til å reise rundt og gjøre dette på grunn av pandemien. Men så snart hun kan, vil hun reise rundt og gjøre denne viktige delen av jobben.

BUDDIES: Alfred Bjørlo og Abid Raja har møttes flere ganger. Abid Raja mener at Venstre sentralt har mye å lære av Bjørlo, som i forrige lokalvalg fikk 36,2 prosent av stemmene i sin kommune. Foto: Tore Kristiansen

Peker på distriktet

VG har spurt kulturminister og Venstre-nestleder Abid Raja om hva man kan lære av forrige valg, der han og Akershus Venstre gjorde det godt.

– Viken Venstre har dyktige lokalpolitikere som evner å løfte fram partiets løsninger i kommunene. Det har vi også andre steder, skriver han i en sms og peker på Alfred Bjørlos suksess i Stad.

Han sier at nøkkelen for å vinne valget blir å promotere grønn næringspolitikk og en sterk skole for å ta Norge ut av corona-krisen.