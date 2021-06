GAMBIA: I denne gaten skal mannen ha lekt med barna som han senere ble dømt for å ha misbrukt. Foto: Mattis Sandblad

Reiste til Gambia etter overgrepsanmeldelse i 2010: Nå er han pågrepet

En overgrepsdømt nordmann ble nylig løslatt fra soning og deportert fra Gambia. Da han landet i Norge ble han pågrepet av norsk politi.

Av Hanna Haug Røset

Mandag ble mannen i 50-årene varetektsfengslet i fire uker av Oslo tingrett. Han er siktet for seksuell omgang med barn under ti år og for seksuell handling i tidsrommet 2008–2010.

Mannen har siden 2010 sonet en dom for seksuelle overgrep mot barn i Gambia, men ble nylig løslatt og sendt til Norge.

– Han var ferdig sonet og ble overført til immigrasjonsmyndighetene i Gambia. De sendte ham ut og han ble pågrepet av norsk politiet da han landet på Gardermoen søndag, sier politiadvokat Rita Parnas til VG.

Politiadvokat Rita Parnas opplyser at det er en sak som har vært etterforsket tidligere, men som ikke har vært rettslig avgjort ettersom mannen har befunnet seg i Gambia.

DØMT I GAMBIA: Mannen i 50-årene fra Telemark ble pågrepet og dømt i Gambia etter tips fra norsk politi. Disse bildene ble tatt i forbindelse med pågripelsen i 2010. Foto: POLITIET

I september og desember 2010 mottok Oslo politidistrikt to anmeldelser i saken. Det ble iverksatt etterforskning, men siktede var reist til Gambia før politiet fikk kontakt med ham.

Saken har siden vært stilt i bero, men er nå åpnet for videre etterforskning.

– Man har gjort det man kunne på et tidspunkt, men vi ønsker selvfølgelig å avhøre siktede dersom han ønsker det, sier Parnas til VG på spørsmål om hva som gjenstår av etterforskning.

Mannnens forsvarer Sigurd Klomsæt sier til VG at hans klient nekter straffskyld etter siktelsen.

– Han avviser det fullstendig. Han er preget av å ha sittet så lenge i et fengsel der nede, det er ganske andre forhold enn her, sier Klomsæt til VG.

Før han dro til Gambia var mannen straffedømt for seksuelle overgrep mot barn flere ganger. I 2006 ble han dømt for minst hundre overgrep mot sin egen sønn.

