STØTTER LAN: Tidligere Ap-topp Thorbjørn Berntsen. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Ap-veteran: Mistillit mot MDG-Lan vil felle hele byrådet

– Dette blir bare et spill. Mistillit til Lan er mistillit til byrådet, skriver tidligere Ap-topp Thorbjørn Berntsen i et Facebook-innlegg.

Av Runa Fjellanger

Publisert: Nå nettopp

Onsdag skal Oslo-byråd og MDG-topp Lan Marie Bergs politiske skjebne avgjøres. Fremskrittspartiet stilte mistillitsforslag mot byråden for miljø og samferdsel etter at det ble kjent at Oslos nye reservevannforsyning blir 5,2 milliarder kroner dyrere enn planlagt.

Oslo bystyre ble ikke informert om kostnadssprekken før byrådets forslag til revidert budsjett ble lagt frem 20. mai, noe flere partier har reagert kraftig på.

Men ryker Lan, ryker hele byrådet, mener Thorbjørn Berntsen, tidligere stortingsrepresentant og miljøvernminister for Arbeiderpartiet – og onkelen til byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

STARTSKUDDET: 18. februar trykket Lan Marie Berg på knappen som avfyrte den første tunnelsalven i byggingen av ny vannforsyning. Dagen før fikk hun en markedsanalyse av Vann- og avløpsetaten der prislappen lå an til å bli 3,3 milliarder kroner dyrere enn først antatt. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

«Det er jo helt umulig å tenke seg at Lan skulle få et flertall i bystyret mot seg for så å måtte fratre mens resten av byrådet fortsatte», skriver han og fortsetter:

«Dette blir bare et spill. Mistillit til Lan er mistillit til byrådet. Skulle et parti fra venstresida stemme for et mistillitsforslag fra Frp og dermed få flertall mot byrådet ja da har en skutt seg selv i foten, med hagle.»

Det var Avisa Oslo som omtalte innlegget først.

– Da gir de fødselshjelp til de borgerlige partiene. Det er litt av et politisk vennestykke fra en representant fra Rødt, sier Berntsen til avisen.

Frp må få med seg hele opposisjonen, inkludert Rødt, for å få flertall for mistillitsforslaget.

MDG: − Mistillit mot Lan er mistillit mot byrådet

Berntsen sier seg altså enig med MDGs gruppeleder i Oslo, Sirin Stav, som forrige uke sa dette til VG:

– Det er ikke opposisjonen som bestemmer hvem som sitter i byrådet. Det gjør byrådspartiene. Vi oppfatter mistillit mot Lan som mistillit mot byrådet, som jo også er den vanlige måten å håndtere denne type mistillit på.

Da sa Rødt-Evenrud at dette var feil, og at en rekke byråder har gått av i Oslo – uten at hele byrådet har fulgt med.

HAR IKKE BESTEMT SEG: Rødts bystyregruppe har ennå ikke gitt beskjed om de støtter mistillitsforslaget. Foto: Roger Neumann

– Det er direkte feil. Oslo har parlamentarisme, og de folkevalgte i bystyret er de som i enhver sak avgjør om de har tillit til at den enkelte byråd følger opp sitt ansvar og vedtak gjort av bystyret, sa Evenrud til VG da.

På spørsmål om det var en del av vurderingen til Rødt at et flertall for mistillit mot Berg kan føre til at hele byrådet går av, svarte hun:

– Det er ikke en del av vår vurdering nei.

VG har ikke lyktes i å få tak i Rødts gruppeleder i Oslo, Eivor Evenrud, mandag formiddag.