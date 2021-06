EKSPANSIV: Hans Jacob Sundby (55) har lagt vekt på å ekspandere i Norden, blant annet for at pedagogene i Norge, Sverige og Finland skal lære av hverandre. Foto: Anders Wiklund/TT

Privat barnehagekjempe blir bare større og større

Hans Jacob Sundby (55) fra Jessheim er Nordens største private barnehagesjef. Han eier og administrerer et konsern som omsetter for over seks milliarder kroner i året og har ansvaret for over 40.000 barn.

Av Frank Ertesvåg

I løpet av få år har han sammen med ektefellen Randi Sundby gjennom selskapene Læringsverkstedet og Dibber bygget 80 og kjøpt opp hele 440 private barnehager og privatskoler i Norge, Sverige, Baltikum, Tyskland, Hongkong og Dubai.

Den nyeste satsingen foregår i Finland. Der startet Sundbys handlerunde i barnehagene like før pandemien.

– Vi startet oppkjøpene i Finland i 2019. Nå har vi ansvaret for 180 barnehager der. Finland er kjent som et foregangsland for sin pedagogikk. Vi har en felles interesse av å benytte dette til å bli enda mer aktive på den globale scenen med pedagogikk, sier Hans Jacob Sundby til VG.

BARNEHAGE-PARET: Randi og Hans Jacob Sundby avbildet i en svensk barnehage i forbindelse med investeringer i svenske barnehager. Foto: Anders Wiklund/TT

Fembarnsfaren og pedagogen lar seg intervjue innimellom hektiske arbeidstimer i barnehagekonsernet og en skoleavslutning for russedatteren på Jessheim på Romerike.

– Både Randi og jeg jobber tjuefire-sju. Vi har et svært aktivt liv, og fem barn. De skal få ta over konsernet hvis de har lyst. Det er hele tiden kvaliteten i barnehagene som er drivkraften vår, poengterer konsernsjef og pappa Sundby.

Lek og læring

Han legger ikke skjul på at det gir et årlig overskudd på rundt 100 millioner å drive stort – innen barnehager.

– Pengene blir hos barnehagene og er på under 2 prosent av omsetningen. Men selve driveren er alltid at de 40.000 barna skal ha en hverdag preget av lek, læring og trivsel, insisterer Sundby.

I Norge er Sundby-eide Læringsverkstedet den største barnehagekjeden med 240 barnehager.

– Vi har veldig tro på en modell der lekende læring er i sentrum. Leken er helt sentral, noe vi også ser i Finland. Men jeg skulle ønske Norge fikk en sterkere internasjonal posisjon innen kvalitet på både barnehager og skole, sier barnehageeieren.

Sommeren 2020 overdro han og Randi en hel mengde bygg som huser Læringsverkstedets barnehager til det svenske selskapet Samhällsbyggnadsbolaget SBB. Svenskene kjøpte to tredjedeler av eiendommene til den norske barnehagekjeden for 4,25 milliarder kroner – mot at barnehagekjeden inngikk en husleieforpliktelse på 35 år.

Barnehagekjeden hadde fem milliarder i gjeld knyttet til eiendom. Dette medførte for stor risiko, mener Sundby.

– Vil drive med barn, ikke bygg

– Vi er pedagoger som vil drive med barn, og ikke bygg. Overdragelsen har ikke noe med driften å gjøre. Det er for å ta ned gjeldsgraden. Å ha 138 barnehagebygg binder mye kapital, sa Sundby til E24 i fjor.

STØTTES AV HØYRESIDEN: Frp og Høyre har vært de viktigste politiske støttespillerne for de private barnehagekjedene i Norge. Her er Frp-leder Sylvi Listhaug på besøk i Haugerudhagan – en av Læringsverkstedets barnehager. Hun flankeres av Hans Jacob og Randi Sundby. Foto: Tore Kristiansen, VG

I Norge mottok Sundbys og Læringsverkstedets barnehager hele 2,75 milliarder kroner i offentlig støtte i 2020 – og 2,6 milliarder året før.

Den norske staten støtter de private barnehagene noe gunstigere enn nabo Sverige.

– I kroner og øre er støtten noe høyere i Norge enn i Sverige. Dette reflekterer at Norge bruker mer ressurser på barnehager, vi har blant annet en bemanningsnorm som angir maks antall barn per ansatt, men i Sverige tillates noe høyere antall barn per ansatt. Dette øker kostnadene ved barnehagedrift i Norge og er årsaken til et noe høyere støttenivå, forklarer Sundby.

Bekymring for maktskifte

Utformingen av modellen for støtte er lik i de to landene og bygger på at barn i private barnehager skal likestilles med barn i kommunale barnehager.

Den totale inntekten for private barnehager tilsvarer derfor kommunale kostnader, og så finansieres dette ved at en andel betales fra foreldrene og resten fra kommunene. I begge land er det fastsatt maksimal sats for foreldrebetalingen og i Norge dekker foreldrene cirka 15 prosent av de totale inntektene.

– Hvordan ser du på private kjedebarnehagers rammevilkår med en eventuell rødgrønn regjering etter valget, Sundby?

– I sin rapport legger Storberget-utvalget seg tett opp til Rødt sin politikk, og det gjør at vi selvsagt er bekymret for rammevilkårene en eventuell ny regjering vil vedta, svarer Sundby.

Han er langt mer begeistret for følgene av det tverrpolitiske barnehageforliket på Stortinget enn for konklusjonen til Storberget-utvalget, som før helgen anbefalte regjeringen å overlate mer til kommunene om hvilke barnehager de skal satse på – og hvor mye de skal få i offentlig støtte.

– Det er liten tvil om at privatpersoner, bedrifter og stiftelser og organisasjoner har vært avgjørende for å sikre full barnehagedekning i Norge. Private initiativ har resultert i investeringer på milliardbeløp og store lån for å bygge barnehager, minner Sundby om.

– Suksesshistorie

– Enkelte gründere har viet livet sitt til å bygge barnehager der de har manglet, barnehager som har fått stadig bedre kvalitet og som har blitt viktige for hundretusenvis av familier. Barnehageforliket som sikret utbygging og mangfold av barnehager i Norge er en suksesshistorie som ikke hadde vært mulig uten private aktører i et forutsigbart samarbeid med det offentlige, utdyper barnehage-gründeren.

Sundby mener det er livsviktig at private barnehager, som driver rundt halvparten av norske barnehageplasser, har forutsigbare vilkår.

– Dersom rammebetingelsene blir usikre og Storberget-utvalgets forslag blir praktisk politikk, mister alle private barnehager forutsigbarheten, advarer barnehage-gründeren.