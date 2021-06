URETTFERDIG: At Marta Maria Espeseth (til høyre) ikke skal kunne bære uniformen sin og leve under offisersforpliktelsen, opplever hun som «dypt urettferdig og svært inngripende». Til venstre sitter sjefsekretær i Frelsesarmeen i Norge, Bente S. Gundersen. Foto: Frelsesarmeen

Mistet stilling i Frelsesarmeen da hun fikk kvinnelig partner

Marta Maria Espeseth har vært i Frelsesarmeen i over 50 år, men måtte slutte i stillingen som offiser da hun ville gifte seg med en kvinne.

Av Thea Rosef

Mandag publiserte Frelsesarmeen et innlegg på sine sider der de skriver at etisk råd, på initiativ fra Frelsesarmeen internasjonalt, har gjennomført samtaler om likekjønnet ekteskap i en kristen kontekst landet rundt med flere hundre av Frelsesarmeens folk.

Territorialleder for Frelsesarmeen i Norge, Island og Færøyene, kommandør Knud David Welander, viser i innlegget til trossamfunnets internasjonale syn.

Dette synet legger til grunn den tradisjonelle tolkningen av Bibelen, som mener at ekteskap er mellom mann og kvinne.

– Dette er posisjonen til så godt som alle globale kirkesamfunn, og er også viktig for mange i Frelsesarmeen i vårt territorium. Denne tolkningen ligger til grunn for regelverket om hvem som kan bli soldater (uniformerte medlemmer) og offiserer (prester) hos oss, sier Welander.

Frelsesarmeen Frelsesarmeen er en internasjonal kristen organisasjon og trossamfunn, utviklet fra Øst-Londons kristne misjon og stiftet av William og Catherine Booth i 1865. I 1878 organiserte de sine medarbeidere etter militære forbilder med militære titler og streng disiplin, og organisasjonen fikk navnet The Salvation Army. I 1880 startet Frelsesarmeen arbeid i Amerika og Australia, 1881 i Frankrike, 1882 i Sverige og 1888 i Norge. Frelsesarmeen er virksom i over 130 land og har cirka 1,2 millioner soldater, 26 753 offiserer og 112 203 sivilt ansatte. (Kilde: Store norske leksikon) Vis mer

«Dypt urettferdig»

Marta Maria Espeseth har vært i Frelsesarmeen i 53 år, og jobbet som både offiser og lærer ved Frelsesarmeens offisersskole. Men da hun fortalte at hun ønsket å leve i et forhold med en kvinne, fikk hun ikke fortsette i stillingen sin.

– Ettersom det ikke er rom for at hun som offiser gjør dette innenfor Frelsesarmeens regelverk, ble hun tilbudt å bruke kompetansen og erfaringen i en sivil stilling som forskningsleder for Frelsesarmeen istedenfor å fortsette som offiser, skriver Frelsesarmeen i innlegget.

VG har vært i kontakt med Espeseth, som ikke ønsker å kommentere saken ytterligere på nåværende tidspunkt. Hun har samtykket til at VG omtaler saken, og gjengir sitatene hennes fra Frelsesarmeens innlegg.

BYTTE STILLING: Marta Maria Espeseth (t.h) har måttet bytte til en annen stilling etter at hun fortalte at hun ville gifte seg med en kvinne. Her sammen med kommandør Knud David Welander og sjefsekretær Bente S. Gundersen. Foto: Frelsesarmeen

– Jeg ønsker å være offiser, og jeg mener det er på høy tid at Frelsesarmeen justerer regelverk og samlivsetikk slik at mennesker som lever i likekjønnede forhold kan være soldater og offiserer, sier Espeseth.

At Espeseth ikke skal kunne bære uniformen sin og leve under offisersforpliktelsen, opplever hun som «dypt urettferdig og svært inngripende».

– Jeg har opplevd den uventede nåde og velsignelse det er å kunne fullbyrde sitt liv i kjærlighet sammen med et annet menneske. Det skulle ikke være noe til hinder for at jeg burde ha muligheten til også å fullbyrde mitt kall som offiser i Frelsesarmeen.

Samtidig anerkjenner Espeseth måten Frelsesarmeen i Norge har møtt henne på, og sier hun føler seg akseptert, inkludert og møtt med omsorg og omtanke. Men hun beklager at Frelsesarmeen ikke har myknet opp det internasjonale regelverket.

– Derfor gleder jeg meg til å gå inn i nye oppgaver i Frelsesarmeen, samtidig som jeg håper og tror at det vil skje endringer i det internasjonale regelverket, sier hun.

– Fortsatt et stykke igjen

Leder i Skeivt kristent nettverk (SKN) Elisabeth Meling reagerer på behandlingen av Espeseth.

– Jeg synes det er problematisk. Jeg skal være forsiktig med å uttale meg om andre trossamfunn, men fra et generelt standpunkt vil jeg si det er uheldig at skeive må gi fra seg arbeidsoppgaver når de får seg kjæreste, sier Meling til VG.

– Jeg forstår godt at hun føler det er urettferdig. Jeg synes hun er veldig raus.

Leder i Skeivt kristent nettverk (SKN) Elisabeth Meling reagerer på behandlingen av Marta Maria Espeseth, som mistet stillingen sin. Foto: Privat

Frelsesarmeen skriver at deres kirkelige fellesskap er åpne for alle, også uavhengig av kjønnsidentitet og seksuell orientering. Likevel kan ikke alle gå inn i alle stillinger.

– Det er ikke ukjent at vi blir fortalt at vi er velkommen, men likevel er det så langt vi kan nå. Det ser ut som de har en dialog når det kommer til inkludering, og det er veldig bra, men de fortsatt et stykke igjen før de kan si de står for inkludering, sier Meling, og legger til:

– Det er nemlig ikke full inkludering så lenge LHBT+-personer ikke har mulighet til å være prest. Selv om de sier at alle er velkomne, har de ikke de samme mulighetene.

– Skjønner at det er et paradoks

Sjefsekretær i Frelsesarmeen i Norge, Bente S. Gundersen, peker på at Frelsesarmeens internasjonale regelverk og ekteskapssyn ikke gir rom for at Espeseth får fortsette i stillingen sin.

– Av alle landene i verden, er det bare 29 som tillater likekjønnet ekteskap. Frelsesarmeens ekteskapssyn, som er felles for alle landene vi jobber i, rommer ikke mulighet for inngåelse av likekjønnet ekteskap for dem som velger å gå inn på Frelsesarmeens krav ved å underskrive soldat- og offiserspaktene, sier Gundersen til VG.

– Siden Marta Maria har funnet kjærligheten og ønsker å inngå likekjønnet ekteskap, er vi glad for at vi har funnet frem til en måte hvor hun får brukt sin spisskompetanse som fagperson og leder.

Gundersen sier at de erkjenner og er lei seg for at praktiseringen av deres interne regelverk har medført smerte for enkeltpersoner, og ikke minst alle som har følt at de har måttet skjule den de er.

REGLER: Sjefsekretær Bente S. Gundersen sier at de retter seg etter internasjonalt regelverk. Foto: Janne Møller-Hansen, VG

– Og vi skjønner at det er et paradoks at hun også kan utføre samme arbeidsoppgaver, men da ikke i rollen som offiser. Hun vil fortsatt kunne forkynne, lede, undervise – og altså være forskningsleder, som hun skal være i sin nye stilling.

– Kunne dere ha gått imot Frelsesarmeens internasjonale syn, og vært et nytenkende eksempel?

– Muligheten for likekjønnet ekteskap er ikke et spørsmål som er opp til territoriene å bestemme selv, det er gjort meget tydelig fra Det internasjonale hovedkvarteret. Vi kan imidlertid allerede sies å være et nytenkende eksempel; måten vi i dag inkluderer LHBT+ på i Norge som ansatte, ledere, medlemmer og frivillige ville være utenkelig mange andre steder i verden selv om det ikke i utgangspunktet er i strid med det internasjonale regelverket.

Gundersen understreker at regelverket ikke påvirker hvem som ellers er ansatt, leder, medlem, frivillig – eller mottar Frelsesarmeens hjelp og tjenester; der er det ingen begrensninger for LHBT+.

– Hvor går grensen mellom trosfriheten og retten til egne regler, og det å diskriminere noen?

– Vi forholder oss til et internasjonalt regelverk for Frelsesarmeen, men også til religionsfrihet i henhold til norsk lovgivning. Mange, også i Frelsesarmeen i Norge, hadde gjerne ønsket at hun kunne beholde uniform og offiserstittel, mens andre mener løsningen som man nå sammen har kommet fram til med Marta Maria, er den beste ut fra regelverket og ekteskapssyn. Det å ta hensyn til både religionsfrihet og opplevelsen på individnivå, er alltid krevende når synene og ønskene ikke samsvarer.