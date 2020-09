STREIKER: Tiril Torgenrud har jobbet som stasjonærvekter i tre år. Hun mener vektere burde få en mer anstendig lønn. Foto: Abdirahman Hassan, VG

Trapper opp vekterstreiken: – Vi burde få en anstendig lønn

YOUNGSTORGET (VG) 1200 vektere er tatt ut i streik etter brudd i forhandlingene mellom NHO Service og Handel, Parat og NAF. Nå trappes streiken opp med ytterligere 341 vektere.

For mindre enn 10 minutter siden

– Jeg syns lønnen er for dårlig i forhold til det arbeidet vi vektere gjør. Vi har ansvaret for sikkerheten hos kundene våre, og det er oss både kunder og gjester kommer til hvis det skjer noe, sier Tiril Torgunrud til VG.

– Jeg syns vi burde få en anstendig lønn, legger hun til.

Hun har jobbet som stasjonærvekter i tre år, men har den siste tiden vært ute i streik.

VG møter Torgunrud utenfor Youngstorget, der omlag 50 streikende vektere delte ut brosjyrer og antibac til forbipasserende onsdag ettermiddag.

Ikke kontakt mellom partene

800 vektere ble tatt ut i streik, etter at det ble brudd i forhandlingene mellom NHO Service og Handel og arbeidstakerorganisasjonene Parat og Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) for 14 dager siden.

Streiken omfatter blant annet billettkontrollører, kjøpesentre, resepsjoner, mobil- og områdevakthold over hele landet, men sterkest i Østlandsområdet.

Det har ikke vært noe kontakt mellom partene, bekrefter både Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) og Parat til VG.

Forbundsleder i Norsk Arbeidsmandsforbund, Anita Paula Johansen, sier til VG at det er 800 vektere som så langt er tatt ut i streik fra deres side.

– Fra og med mandag tar vi ytterligere 341 vektere ut i streik, sier hun til VG.

I tillegg er 400 Parat-medlemmer så langt blitt tatt ut i streik.

Forhandlingsleder i Parat, Lars Petter Larsen, sier til VG at de avventer med en eventuell opptrapping fra deres side.

MARKERING: Vektere holdt streikemarkering utenfor hovedkontoret til Securitas i Oslo forrige fredag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Tillitsvalgt: – God streikevilje

Robert Ball er hovedstillitsvalgt i Securitas Norge. Han sier de streiker for å få et større fokus på arbeidsforholdene for vektere og spesielt lærlinger.

– Vi ønsker at de skal ha like gode arbeidsforhold som alle andre, og en mer forutsigbar arbeidshverdag. Vi streiker også for økt grunnlønn, sier Ball til VG.

Et annet krav som vekterne ønsker å få innfridd er kompensasjon for ubekvem arbeidstid.

– Våre vektere jobber 24/7 døgnet rundt alle dager hele året. Vi ønsker at de skal kompenseres for dette med økte ubekvemstillegg, sier han.

TILLITSVALGT: Robert Ball er hovedtillitsvalgt i Securitas Norge. Han sier de streiker for å bedre arbeidsforholdene. Foto: Abdirahman Hassan, VG

Ball sier de streiker så lenge det er nødvendig.

– Arbeidsgiver må komme oss i møte med kravene, og inntil de gjør det, så streiker vi.

– Hvordan er stemningen blant de streikende?

– Det er god streikevilje og stemning. Folk er klare til å streike så lenge de ser det som nødvendig, sier han.

Publisert: 30.09.20 kl. 18:14

Les også

Mer om Streik Securitas NAF Arbeidsliv Parat NHO Oslo