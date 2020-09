INVESTOR: Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen må tirsdag forklare seg til formannskapet. Foto: Ingun A. Mæhlum

Slår ring om Tromsø-ordføreren før forklaring

TROMSØ (VG) Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) får støtte fra samarbeidspartiene SV, Sp og MDG før tirsdagens forklaring i formannskapet.

Oppdatert nå nettopp

iTromsø kunne fredag avsløre at Tromsøs ordfører hadde et oppvaskmøte 12. mai med partikollegaene som stemte imot et byggeprosjekt ordføreren selv har investert i. Selv innrømmet Gunnar Wilhelmsen (Ap) at tonen på møtet ble «voldsom og konfronterende».

Utgangspunktet er striden rundt et nytt alpinanlegg og hytteby, kalt Arctic Center. De 40 år gamle planene har splittet byen Tromsø, ifølge NRK, blant annet på grunn av ordførerens rolle.

Han har vært erklært inhabil i kommunens behandling av saken fordi han har eierinteresser i prosjektet.

les også Krever svar fra Tromsø-ordfører: – Utilgivelig

Tirsdag skal Wilhelmsen forklare seg i kommunens formannskap.

Han er sterkt kritisert av opposisjonen, men får før møtet støtte fra samarbeidspartnerne SV, Sp og MDG.

– Jeg har fått svar fra ordføreren på det viktigste. Det springende punktet er om han visste om at det ble jobbet med en lovlighetsklage på møtet den 12. mai. Det har han forsikret meg om at han ikke visste om, sier SVs gruppeleder Pål Julius Skogholt til VG.

– Dette bør ikke få konsekvenser for hverken samarbeidet eller tilliten?

– Nei, sier han.

STØTTER: Pål Julius Skogholt stiller seg bak Gunnar Wilhelmsen. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Kontroversiell hyttelandsby

Da det uformelle oppvaskmøtet i Aps gruppe ble avholdt 12. mai jobbet ordførerens bror med å klage på avslaget. Saken var dermed ikke endelig avgjort og ferdig behandlet av kommunen.

Wilhelmsen har tidligere sagt til iTromsø at han ikke husker nøyaktig når han fikk vite om at broren og Arctic Center jobbet med klagen.

les også Bråk om Tromsøs ordfører: – Jeg var både sint og lei meg

Gunnar Wilhelmsen eier 29,7 prosent av aksjene i Arctic Center, mens broren Knut Wilhelmsen sitter med 37,8 prosent.

Tillit til ordføreren

MDGs gruppeleder Barbara Vögele stiller seg bak Wilhelmsen.

– Vi har hatt en samtale med ordføreren og fått svar på det vi vil ha svar på. Vi har tillit til ham, sier Barbara Vögele og legger til:

– Jeg er innstilt på at vi jobber oss gjennom det og har tillit til at vi i fellesskap kommer til å gjøre en god jobb videre.

Sps gruppeleder Mats Hegg Jacobsen sier nå at det blir viktig å høre hva som har skjedd og hvordan man skal hindre at det skjer igjen.

– Nå skal han få redegjøre i formannskapet og så er det opp til gruppen. Men fra det som har kommet frem så langt er det ingenting som tilsier at vi ikke har tillit til ham, sier Jacobsen til VG.

KONTROVERSER: Wilhelmsen har tidligere vært kritisert på grunn av koblinger til Hurtigruten. Foto: Terje Pedersen

Habilitetsbråk

Byens ordfører har også nylig vært i habilitetsbråk på grunn av koblinger til Hurtigruten.

Han gikk i et privat møte med Hurtigrutens direktør under coronautbruddet på et av selskapets cruiseskip. Wilhelmsen er gift med Hurtigrutens direktør for samfunnskontakt, og han leier selv ut lokaler til selskapet.

I ettertid beklaget han at han gikk alene i dette møtet, ifølge iTromsø.

SVs gruppeleder Pål Julius Skogholt sier at slike saker tærer på samarbeidet.

– Tåler dere flere saker som dette?

– Alle sånne type saker sliter på samarbeidet, er umulig ppå forhånd å si noe om hva man tåler eller ikke tåler, sier Skogholt til VG.

– Det er ingen gitt grense, det må man ta fra sak til sak?

– Ja.

Publisert: 15.09.20 kl. 11:25 Oppdatert: 15.09.20 kl. 11:38