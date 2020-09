SYK REIN: Et reinsdyr på Hardangervidda har fått påvist den dødelige sykdommen skrantesyke. Foto: Krister Sørbø / VG

Smittsom skrantesyke på Hardangervidda

For første gang er det påvist skrantesyke hos villrein utenfor Nordfjella. En villreinbukk skutt under jakt på Hardangervidda har fått påvist sykdommen.

Mattilsynet ble varslet av Veterinærinstituttet om påvisningen torsdag kveld.

– Dette er alvorlig for den norske villreinbestanden, sier Ingunn Midttun Godal, administrerende direktør i Mattilsynet, i en pressemelding.

Skrantesyke er en alvorlig sykdom som påvirker hjernevevet hos hjortedyr. Den er alltid dødelig for dyr som blir smittet, men det er aldri påvist hos mennesker. Hittil er det kun påvist tilfeller i Nordfjella i Viken og Vestland.

Det er ikke kjent hvordan reinsdyret på Hardanger er blitt smittet, altså om smitten har spredt seg fra Nordfjella eller om smitten har skjedd på annet vis.

Selv om det er svært liten risiko for at sykdommen skal smitte til mennesker, godkjenner Mattilsynet likevel ikke kjøtt fra dyr som tester positivt til spising.

– Vi forstår at mange jegere og andre nå blir bekymret. Årets jakt er godt i gang og i denne situasjonen er det ekstra viktig at jegerne fortsetter den utrolig viktige jobben de gjør med å sende inn prøver, slik at vi får mer kunnskap om situasjonen på Hardangervidda, sier Godal.

Avlivet hel stamme

Mattilsynet har vært i kontakt med jegeren som har skutt bukken.

Medarbeidere fra Mattilsynet og Miljødirektoratet, ved Statens Naturoppsyn, er på vei ut til slakteplassen som ligger sentralt, sør på Hardangervidda i Vinje kommune, for å hente inn rester av dyret. Det er viktig å fjerne alle restene fra dyret som kan inneholde smitte, skriver Mattilsynet.

I Nordfjella ble hele villreinstammen avlivet for å hindre utbredelse av den smittsomme sykdommen.

– Når vi nå har oppdaget et tilfelle utenfor Nordfjella, er situasjonen en annen, og vi må vurdere hvilke tiltak som skal gjøres fremover, sier Godal.

Nullvisjon

Etter skrantesyke første gang ble påvist i Norge i 2016, har norske myndigheter hatt et ambisiøst mål om å bli kvitt denne alvorlige dyresykdommen.

Siden 2016 har det blitt analysert over 100 000 prøver av hjortedyr, uten funn av denne varianten utenfor Nordfjella. Det har blitt analysert over 3 500 prøver fra Hardangervidda, 518 så langt fra årets jakt.

– Det er for tidlig å si hvordan funnet vil påvirke strategien for bekjempelse av sykdommen, men ønsket om å sikre friske bestander av villrein og andre hjortedyr i fremtiden står fast, sier Ingunn Midttun Godal.

Symptomer på skrantesyke er avmagring, hyppig urinering og unormal oppførsel, f.eks. dyr som ikke skyr mennesker.

