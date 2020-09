NY RØD REGION: Smitten i regionen Nordjylland har steget over norske myndigheters smittekrav og regionen står i fare for å bli farget rødt. Slik så det ut på Løkken strand i juni. Foto: Gisle Oddstad, VG

Regjeringen farger hele Danmark rødt - Åpner opp Island

Fra og med lørdag må du i karantene uansett hvor du har reist i Danmark.

For mindre enn 10 minutter siden

UD kunngjør nemlig nå at også regionene Sjælland og Nordjylland i Danmark farges røde. Allerede 9. september steg disse over det norske smittekravet, men først på lørdag blir de farget røde. Resten var røde fra før.

Andre endringer:

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til Estland, samt regionen Södra Savolax (Etelä-Savo) i Finland.

UD følger også FHIs anbefalinger, og fjerner innreisekarantenen for Island og Liechtenstein, som går fra rødt til gult på smittekartet

I Sverige fjerner UD innreisekarantene for regionene regionene Kalmar og Blekinge, og i Finland fjerner de innreisekarantene for regionen Kajanaland (Kainuu).

Tirsdag anbefalte FHI at Polen skulle endre farge fra rødt til gult, men Polen forblir rødt i regjeringens nye reiseråd. I pressemeldingen om nye reiseråd, skriver regjeringen at FHI har kommet med et nytt råd om Polen:

– FHI har i dag foreslått fortsatt innreisekarantene for Polen. Bakgrunnen er stigende smittetall de siste dagene, mye reiseaktivitet fra Polen til Norge og flere importtilfeller, skriver de.

Her kan du se hvilke reiseråd som gjelder akkurat nå:

Hva betyr det å være rødt? Regjeringen har satt en grense på 20 smittede per 100.000 innbyggere totalt siste 14 dager. Land som stiger over dette, kan bli farget røde. Alle som kommer reisende derfra må i karantene.

Hvordan bestemmes det? FHI gir råd til regjeringen, som så vedtar og bestemmer hvilke land/regioner som skal farges røde/gule. FHI gir hver uke råd om noe bør farges rødt og stenges. Men åpninger (altså å farge noe gult) vurderes bare annenhver uke.

Publisert: 17.09.20 kl. 20:23

Les også

Mer om Coronaviruset