ØNSKET SKJULT ETTERFORSKNING: Daværende leder for Gjenopptakelseskommisjonen, Janne Kristiansen, ba Riksadvokaten avlytte mannen. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Drama i kulissene i Orderud-saken: Ville starte hemmelig etterforskning av «Skytteren»

Gjenopptakelseskommisjonen mente de satt på informasjon om en ny mistenkt i trippeldrapssaken, men ble stanset av Riksadvokaten. – Dette har jeg aldri hørt om før, sier mannen selv.

For mindre enn 10 minutter siden

Til tross for at Gjenopptakelseskommisjonen ba om det, mente Riksadvokaten at det var et dødt spor. De valgte derfor aldri å etterforske mannen, som i kommisjonens rapporter er omtalt som «Skytteren».

Dramaet i kulissene har ikke tidligere vært kjent, men er omtalt i boken «Orderud – Avhørene. Løgnene. De nye sporene.» skrevet av VGs krimkommentator Øystein Milli og journalist Olav Næss.







Nåværende riksadvokat Jørn Maurud sier til VG at han ikke kjenner til saken, og henviser til daværende statsadvokat Tor-Aksel Busch. Han ønsker ikke å kommentere saken overfor VG.

VG har vært i kontakt med mannen som kommisjonen mente det var grunn til å mistenke. Han er svært overrasket når han får høre at han på et tidspunkt var knyttet til Orderud-saken.

– Dette har jeg aldri hørt om før. Det stemmer absolutt ikke. Jeg har ikke hatt noe med den saken å gjøre i det hele tatt. Hvem er det som har gitt falsk informasjon om meg? Hvilken motivasjon hadde de for å si det, lurer jeg på. Var det for å skape tvil i saken, spør han.

Opplysningene om «Skytteren» kom til Gjenopptakelseskommisjonen i 2008 i forbindelse med at Lars Grønnerød forsøkte å få saken sin gjenopptatt. Han ble dømt til 18 års fengsel for medvirkning til drap etter trippeldrapene på Orderud gård i mai 1999, og døde i fjor.

FEIL MANN: Det tror VGs krimkommentator og Orderud-forfatter Øystein Milli. – Min konklusjon er at han ble trukket inn på et uriktig grunnlag, sier ha. Her sammen med medforfatter Olav Næss. Foto: Helge Mikalsen

Ifølge boken skal en mann ha fortalt kommisjonen at han kvelden før drapene var på et utested i Oslo. Der skal han ha møtt en bekjent, en tidligere straffedømt mann, som var godt kjent fra politiets etterretningsregistre.

Ifølge vitnet skal mannen ha trukket opp jakken og vist frem en revolver som var skjult, stukket ned i bukselinningen. Deretter skal han ha sagt at han skulle «plaffe ned tre personer», og at han ved midnatt skulle bli plukket opp at noen. Vitnet fortalte kommisjonen at han opplevde kameraten som stresset og rastløs.

Noen dager senere hørte vitnet på nyhetene om drapene på Orderud gård.

Vitnet hevdet også at han møtte «Skytteren» på byen en uke senere. Da skal han angivelig ha sagt: «Du må ikke si noe om det som ble sagt her sist».

Ifølge boken fikk kommisjonen også opplysninger om at «Skytteren» skulle være sett sammen med en kvinne som antagelig var Kristin Kirkemo.

Opplysningene gjorde at gjenopptagelseskommisjonen kontaktet Riksadvokaten og ba om at det ble startet hemmelig etterforskning med avlytting.

Ifølge den nye boken skrev daværende kommisjonsleder Janne Kristiansen:

«Etter kommisjonens syn medfører de opplysninger som har fremkommet gjennom vår utredning skjellig grunn til å mistenke NN for å ha utført drapene på Orderud gård».

– Kommisjonen mente nok at de sto i en ganske dramatisk situasjon, og ønsket at Riksadvokaten skulle tre inn, sier VGs krimkommentator og forfatter Øystein Milli.

Men det ble ikke startet noen etterforskning av «Skytteren». Da Lars Grønnerøds begjæring ble avvist to år senere – i 2010 – skrev kommisjonen:

«Kommisjonen har mottatt opplysninger om en mulig ny gjerningsperson som skjøt de tre ofrene. (...) Det har ikke fremkommet tilstrekkelige opplysninger til at påtalemyndigheten har funnet grunnlag for å innlede etterforskning mot vedkommende navngitte person».

Janne Kristiansen er i dag pensjonert, og ønsker ikke uttale seg til VG om saken. Heller ikke Siv Hallgren, dagens leder av kommisjonen, vil uttale seg.

– De spørsmålene du tar opp er det opp til kommisjonen å mene noe om i avgjørelsen, når den kommer, skriver Hallgren til VG.

Mannen som ble utpekt av kommisjonen er ikke tidligere nevnt i Orderud-saken. Øystein Milli tror Riksadvokatens beslutning var korrekt.

– Jeg har ikke funnet noen uavhengig dokumentasjon som trekker i retning av at hans påståtte rolle stemmer. Min konklusjon er at han ble trukket inn på et uriktig grunnlag, selv om jeg stusser litt over at det ikke ble foretatt noen form for etterforskning. Når flere kilder i avhør sa det samme om mannen, var det så alvorlig at kommisjonen måtte kontakte Riksadvokaten, sier Milli.

Frode Sulland er advokat for Veronica Orderud, og sier følgende:

– Jeg mener å huske at Janne Kristiansen fikk negativt svar fra Riksadvokaten på henvendelsen. Det fremgår av avgjørelsen i Lars Grønnerøds begjæring om gjenopptagelse at kommisjonen gjorde andre undersøkelser, og at de fant at det ikke var behov for å gå videre med dette sporet, sier Sulland.

– Det er meget mulig at det burde ha vært gjort ytterligere etterforskning av dette sporet, sier han.

YTTERLIGERE ETTERFORSKNING: Veronica Orderuds advokat Frode Sulland arbeider med hennes begjæring om å få saken gjenopptatt. Han husker saken om «Skytteren» fra 2008. Her avbildet under rettssaken i 2002. Foto: Terje Bringedal

Publisert: 26.09.20 kl. 03:12

