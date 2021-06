OM BAKSIDEN: Olaug Bollestad mener det er viktig at også baksiden av ukritisk og enstemmig begeistring for ledere i kristne samfunn - kommer frem. Det bidrar hun til i sin nye bok. Foto: Janne Møller-Hansen, VG

Bollestad i ny bok: Grovt seksuelt trakassert av misjonsleder

Olaug Bollestad (59) forteller at hun som 19-åring ble befølt og seksuelt trakassert av en misjonsleder. KrF-nestlederen og landbruksministeren holdt trakasseringen lenge skjult, selv for sine nærmeste, går det frem av en ny bok.

Av Frank Ertesvåg

Publisert: Nå nettopp

«Tanken på at ungane mine kunne bli eksponerte for hallelujastemning - ei slik sterk, ukritisk og einstemmig begeistring – skremde meg. Eg hadde sett baksida av det. Misjonsleiaren som hadde befølt meg inne på kontoret sitt, var ein slik hallelujamann».

Slik innleder Olaug Bollestad kapittelet «#metoo i misjonen» i sin nye bok «Snakk sant om livet», ifølge avisen Vårt Land.

Der forteller hun om hvordan hun som 19-åring ble grovt seksuelt trakassert av en forkynner på misjonshuset i Stavanger.

«Då eg stod mellom hylla og kontorpulten hans, med ryggen til, sperra han meg inne og tok rundt meg bakfrå. Han stakk handa inn mellom beina mine, tok meg på puppane, sa ingenting, berre pusta og stønna tungt,» beskriver Bollestad i boken.

Det skulle ta tiår før hun nøstet opp i sin egen, men også andres opplevelser.

«Med meg hadde han gått langt over streken. Det var det ein på godt norsk kan kalla ein klassisk «ung jente og gammal gris med makt»-situasjon. Me har eit ord for det i dag, #metoo», skriver KrF-politikeren videre i boken.

Venninnen

Bollestad skriver også om en venninne som ble utsatt for grenseoverskridende atferd fra den samme mannen som henne selv.

Hun er opptatt av at kristne miljøer tar oppgjør med overgrep som både er maktovergrep - og hennes eget tilfelle - seksuelle overgrep.

Bollestad ber kirkesamfunn lytte godt til de som varsler om overgrep.

– Det er ofte slik at man utvikler en falsk skyldfølelse, og da kan ikke kirkesamfunnet bekrefte den skyldfølelsen. I et asymmetrisk maktforhold, er det aldri den svakeste parten som har skyld, sier Bollestad til Vårt Land.

Åpnet seg

Først i 1995 fikk hun «hull på byllen» og fortalt om trakasseringen hun ble utsatt for som 19-åring. Det skjedde på et veiledningskurs i sjelesorg - der lederne, en prest og en sykepleier hjalp henne i gang med å bearbeide sine opplevelser, ifølge boken.

Bollestad har selv utdanning og yrkesbakgrunn som sykepleier.

I boken forteller hun også om en oppvekst som ble sterkt preget av en psykisk syk mor.

Misjonsselskapet: Helt feil håndtering

Indremisjonsselskapet ble i 2001 en del av den nye organisasjonen Normisjon.

– Måten organisasjonen håndterte denne saken på, var helt feil, sier personalleder Else Kari Bjerva til NRK.

Den ble håndtert som en utroskapssak.

– Det gjorde jo at de kvinnene som var utsatt for dette, ble sett på som medskyldige. Bjerva sier at Bollestad sitt oppgjør har bidratt til at Normisjon i dag har gode retningslinjer for å forhindre seksuelle krenkelser.

– Vi opplever at de skaper en trygghet som gjør at folk tør å komme med sine historier, sier Skjerva som legger til at organisasjonen håndterer tre-fire slike saker årlig.

Bollestad omtaler også i boken hva som skjedde under det såkalte skjebnevalget til KrF i 2018. Da spilte hun en rolle for at KrF gikk til høyre og inn i Høyre/Frp-regjeringen fremfor å søke samarbeid med Arbeiderpartiet.

Som landbruksminister er hun i disse dager mest aktuell i det pågående landbruksoppgjøret, der landets bønder har uttrykt enorm misnøye med Bollestads- og statens tilbud.