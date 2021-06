Stine Sisselsdotter Stolpestad er studentleder ved NHH. Foto: PRIVAT

Studentledere krever gjennomgang etter eksamens-tabber

Tabbe ved Norges handelshøyskole (NHH) gjør at 19 studenter må ta eksamen på nytt. Studentledere mener det har vært for mange feil og tabber med eksamen på NHH over flere år, og krever full gjennomgang.

I går ble det kjent at 19 studenter ved NHH må ta eksamen på nytt, fordi en ansatt ved en feil publiserte et forslag til besvarelse på skolens nettside før innleveringsfristen. Saken ble omtalt i bt.no

Studentlederne ved NHH, Stine Sisselsdotter Stolpestad og Oliver Wahlquist, krever at skolen rydder opp.

– Mindre feil i eksamener kan oppstå hvor som helst, men det er et mønster her som bekymrer oss. Hvert semester oppstår det feil i forbindelse med eksamen og det virker som det er mangel på kommunikasjon mellom eksamenskontoret og kursansvarlige.

NHH bør ta en grundig gjennomgang av hele systemet og ikke kun denne saken. Dette gjelder utforming av eksamen men også gjennomføring og sensur av eksamen, sier leder Stine Sisselsdotter Stolpestad og nestleder Oliver Wahlqvist ved studentforeningen til NHH.

Oliver Wahlquist, nestleder i studentforeningen ved NHH.

– Nedlatende

De viser til flere eksempler på feil de mener har rammet studentene ved skolen både i 2019 og i fjor.

– Dette gjaldt bachelorfaget MET1 (matematikk for økonomer) der en av de store oppgavene var uløselig. I masterfaget Corporate Finance (FIE402) var det flere feil ved utformingen av eksamen, hvor blant annet det var mulig å tolke oppgavene på ulike måter. Feilen ble rettet opp etter tre timer, men for mange studenter var det da for sent, og det ble satt opp en ekstraordinær gjentakseksamen i ferien, sier studentlederne.

De viser videre til at det høsten 2019 var en feil i faget SOL2 (Markedsføring), der interne kommentarer fra sensor ble offentliggjort til studentene.

– Dette var svært uheldig siden mange av kommentarene var nedlatende mot studentenes besvarelser. Utenom disse eksemplene, har det vært en rekke mindre feil i eksamener, som skrivefeil og feilinformasjon. Dette oppdages vanligvis midt i eksamenstiden, som gir et ekstra stressmoment for studentene, sier de til VG.

– Ikke tar sakene på alvor

Studentlederne sier at ved tidligere kritikk har det blitt svart at NHH skulle gjøre mer for å oppdage feil i utformingen av eksamen, men dette er nok et eksempel på at hele systemet må gjennomgås.

– Når det semester etter semester oppstår lignende situasjoner, virker det som om NHH ikke tar sakene på alvor og tar kraftige nok grep for å hindre at slike tabber skjer igjen. Det må settes av tilstrekkelig med ressurser til eksamenskontoret, og det må komme konsekvenser av feilene. Som studenter jobber vi hele semesteret for å lykkes på eksamen, og derfor må disse feilene rettes opp i, sier de.

Tabbe på eksamen

Den siste feilen som ble gjort ved NHH, var da løsningsforslaget til en eksamensoppgave ble publisert ved en feil på skolen hjemmesider. Dette var 13 minutter før eksamen var ferdig. Skolen mener de ikke har annet valg enn å la studentene prøves på nytt.

– Utrolig bittert og urettferdig, sier Lars Petter Sårheim, som er en av dem som rammes av tabben.

Lars Petter Sårheim

Først mente NHH at alle studentene på den aktuelle eksamenen i faget «Detecting corporate crime» måtte gå opp på ny.

Nå har de bestemt at bare 19 av de 47 studentene som tok eksamen, må opp på nytt.

NHH tok gjennomgang i fjor

Prorektor for utdanning ved NHH, Malin Arve, sier tabben var en menneskelig feil.

– 13 minutter er ikke korrekt for alle studenter, da siste eksamensbesvarelse ble levert litt over en time etter at løsningsforslaget ble lagt ut. Ellers kommer det helt an på eksamen hvor mye en student kan endre på kort tid, og derfor må det gjøres en faglig vurdering i hvert enkelttilfelle. I dette tilfellet inneholdt eksamen spørsmål med relativt korte svar, sier Arve.

NHH vil nå avholde eksamen på nytt for de aktuelle studentene.

Når det gjelder kritikken fra studentlederne, svarer prorektor slik:

– Det stemmer at vi hadde to eksamener med formelle feil i fjor. I den ene ble resultatet ny sensur, i den andre ny eksamen. Vi gikk da gjennom våre systemer og rutiner for å unngå at noe lignende skulle kunne skje igjen. Vi konkluderte med at systemene er på plass, men at praktiseringen av reglene kunne innskjerpes, sier Arve.

Hun sier at de hvert semester har 100 eksamener og at feil kan skje.

– Vi skjønner godt at studentene reagerer. Vi gjør alt vi kan for at disse feilene ikke skal skje igjen. Den siste vil jeg si er en menneskelig glipp, sier Arve.