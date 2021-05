STRAND: Strendene i Hellas er åpne og klare for å ta imot reiseklare nordmenn. Foto: Costas Baltas / REUTERS

FHI om sommerferien for fullvaksinerte: − Veldig lite sannsynlig med karantene i juli

Smitteverndirektør Geir Bukholm tror ikke fullvaksinerte må i karantene etter utenlandstur i juli.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

– Nei det tror jeg ikke, så lenge det ikke oppstår nye virusvarianter som vaksinen ikke virker mot. Slik ting ser ut nå, er det veldig lite sannsynlig at man må i karantene i juli, svarer Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet (FHI) på spørsmål om vaksinerte nordmenn må i karantene.

Med fullvaksinert mener han alle som har fått to doser.

Men han ber folk selv vurdere den risikoen for at noe uforutsett kan skje:

– Selv om bildet ser optimistisk ut akkurat nå, må vi alltid ta forbehold om svikt i vaksineleveranser og om at det kan oppstå virusvarianter som vaksinene ikke gir god nok beskyttelse mot. Folk må selv vurdere den risikoen de tar med hensyn til bestilling av ferie, eventuelt bli oppdatert av sine forsikringsselskap med hensyn til avbestillingsordninger. Det kan skje endringer som vi i dag ikke helt overskuer.

FHI: Geir Bukholm håper på en sommer uten farlige mutasjoner. Foto: Helge Mikalsen

Ingen unntak i dag

Regjeringen jobber nå med et system som skal verifisere om man er fullvaksinert. Smitteverndirektøren tror karantenen kan oppheves når dette er på plass, som ser ut til å bli i midten av juni:

– Men det kommer an på at tekniske løsninger og det juridiske grunnlaget er på plass.

Slik det er i dag, har vaksinerte ingen unntak i karanteneregler – de må fortsatt enten på karantenehotell eller i hjemmekarantene. FHI har lenge ment at karantenehotell for vaksinerte bør fjernes, men regjeringen mener fortsatt faren for juks er for høy før et verifiserbart system er på plass.

Danmark lanserte fredag et verifiserbart coronapass. Den kan danskene nå bruke for å vise at de enten har testet negativt, har hatt tidligere infeksjon eller er vaksinert.

Forrige uke ble EU enige om løsningen for et felles coronapass for reiser på tvers av grensene, som skal tre i kraft 1. juli. Ordningen innebærer at medlemsland ikke skal pålegge reisende fra andre EU-land innreiserestriksjoner, med mindre det er helt nødvendig av hensyn til folkehelsen.

Ulike regler

– Når kan fullvaksinerte slippe karantene i det hele tatt?

– Det vil være et mål at fullvaksinerte ikke skal i karantene. Beslutningen om når dette kan innføres, vil bygge på en vurdering av smittesituasjonen, sykdomsbyrde og vaksinasjonsdekning, og man vil innføre dette så snart en samlet vurdering tilsier at det er trygt. Dette vurderer vi fortløpende.

Fredag er det satt 2,6 millioner doser i Norge, ifølge VGs tallspesial. Hver tredje nordmann har fått minst en dose, mens nesten 18 prosent er fullvaksinerte.

Europeiske land har litt ulike regler for innreise. Flere av dem krever at to doser skal være satt før man regnes som fullvaksinert (se tabell litt lenger ned).

Men en ting kan skape krøll: Norge har nå forlenget intervallet mellom dose en og to til tre måneder, mens de fleste andre europeiske land har tre uker. Da regnes man ikke som fullvaksinert i det landet du reiser til. Men helseminister Bent Høie (H) har tidligere sagt til VG at han tror andre land vil følge i Norges fotspor.

Hit kan du reise rett inn hvis du er fullvaksinert:

Hellas

Italia (har ikke karantene for noen innreisende)

Israel

Frankrike (har ikke karantene for noen innreisende)

Island

Estonia

Slovakia

Kroatia

Spania (har ikke karantene for noen innreisende)

Tyskland

Østerrike

Er du vaksinert og reiser til et land som uansett ikke har innreisekarantene, slipper du som fullvaksinert å vise frem negativ coronatest.